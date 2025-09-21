Ariel Holan: "Hicimos un esfuerzo tremendo y da un poco de bronca

El entrenador dijo que Central jugó un "excelente partido hasta la expulsión" que sufrió Talleres. Luego de la roja faltaron "más variantes ofensivas" para ganar

Ariel Holan analizó el empate de Central y dijo que no le preocupa que el equipo no gane.

"Lo superamos ampliamente en el juego ". Ariel Holan fue categórico sobre el partido jugado en el Gigante. Aseguró que Central hizo "un excelente partido" . Y puso como punto de quiebre en el desarrollo la expulsión de Miguel Navarro, de Talleres. Porque el rival se replegó y el equipo auriazul fue "con más corazón que fútbol".

Pese a que el Canalla volvió a empatar y tiene apenas dos triunfos en torneo, el entrenador planteó: "Me preocuparía si no hubiésemos generado situaciones de gol.

"Hicimos un excelente partido hasta la expulsión. Debimos ir ganando por una diferencia mayor que el 1 a 0, pero esa jugada de los 3' (del segundo tiempo, el gol de Talleres) fue demasiado rápido para empezar así el segundo tiempo. Después empezó otro partido", señaló.

"Nos desordenamos un poco y no pudimos capitalizar la diferencia de altura que teníamos para la pelota parada y los centros. Hicimos un esfuerzo tremendo y eso da un poco de bronca. Hasta la expulsión hicimos un gran partido", añadió.

Durante varios momentos de la conferencia, Holan habló del juego del equipo a partir de la expulsión del futbolista de Talleres Miguel Navarro. "Cuando los equipos pierden un jugador, los equipos se repliegan, los espacios se cierran. Nosotros tal vez pudimos haber entrado de otra manera. Perdimos un poco de orden. Tengo que revisar mis toma de decisiones si fueron lo mejor". manifestó.

Holan puntualizó en "la precisión que faltó en la última puntada", como uno de los aspectos que fue determinante para que Central no consiguiese un segundo gol luego de la roja a Navarro. Dejó abierta la posibilidad de esa falla a "la ansiedad" por lograr un triunfo que se le viene negando al equipo. "Lo emocional también juega", planteó.

"En los últimos 20' fuimos para adelante con más corazón que fútbol", reconoció.

Holan habló de la superioridad canalla

Holan dijo que Talleres "es un equipo que está pasando por un momento difícil, pero con muy buenos jugadores. No es que se vino a defender, puede ser en alguna jugada. Es un equipo intenso, rápido, con habilidad. Nosotros creo que lo superamos ampliamente en el juego, sobre todo hasta los 70'".

El entrenador aseguró que no le alarma que Central prolongue la serie de partidos sin triunfos. "Me preocuparía si no hubiésemos generado situaciones de gol. Tuvimos más de cuatro. Quizás nos faltaron más variantes ofensivas para crear más situaciones", dijo el DT, antes de añadir: "Lo que hicimos en el primer tiempo fue muy bueno".

Holan consideró que, de las cinco igualdades en el torneo, en la mayoría debieron llevarse la victoria. "En no menos de tres de esos empates, merecimos ganar. El fútbol tiene estas cosas. Capaz que el semestre pasado tuvimos buenos partidos y con 1 a 0 o 2 a 1 alcanzaba", declaró.