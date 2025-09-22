Central: cómo terminó Alejo Veliz el partido con Talleres, de cara al choque frente a Gimnasia

El 9 aguantó los 90 minutos en cancha y no sólo eso, sino que fue el autor del gol canalla. Tiene una semana por delante para fortalecer el hombro

La bronca por el empate ante Talleres todavía perdura en un Central que ya este mismo lunes retomó los entrenamientos de cara al partido ante Gimnasia del próximo domingo en La Plata y hoy la gran incógnita es cómo terminó Alejo Veliz del hombro derecho.

Después de lo que pasó la semana pasada, en la que se pensaba que Veliz iba a estar afuera del equipo algunas semanas y finalmente terminó jugando, cualquier pronóstico que se haga puede ser equivocado, pero en esta ocasión hay un dato concreto: Veliz aguantó los 90 minutos.

Por supuesto se lo vio condicionado desde lo físico, con movimientos a los que le faltaba naturalidad, pero pese a ello no sólo estuvo todo el partido en cancha, sino que fue el autor el gol canalla.

A Alejo Veliz se lo notó de buen humor

Nadie del cuerpo técnico hizo referencia a cómo terminó el partido en relación al dolor en el hombro, pero la imagen del centrodelantero en la zona del playón de estacionamiento del Gigante, con su círculo íntimo fue una buena referencia.

Veliz2 Veliz aguantó los 90 minutos en el empate de Central contra Talleres y eso lo pone ya casi adentro del próximo partido. Virginia Benedetto / La Capital

Es que al 9 canalla se lo notó de muy buen humor, seguramente por el gol que había convertido, pero también por la forma en la que terminó el partido. Si el dolor se le hubiese agravado, su semblante hubiera sido otro.

Así, en medio de una semana larga de trabajo (el Canalla volverá a jugar un domingo, en este caso a las 14.30), Veliz tiene todo para manejar esos días con tranquilidad, con las exigencias lógicas, pero hacer locuras, y, por supuesto, tiene allanado nuevamente el camino a la titularidad.

Tiempo de análisis para Holan

Además de la situación de Veliz, el entrenador Ariel Holan analizará en estos días si deja todo como está o si introduce alguna variante para el choque frente al Lobo platense. Por la forma en la que declaró el DT ("Hicimos un partido excelente hasta la expulsión del jugador de Talleres", dijo) tras el partido, es difícil que cambie , pero siempre hay tiempo para modificar algo.

El plantel canalla retomó los entrenamientos este lunes por la mañana y se entrenará siempre en horario matutino hasta el sábado, día en que viajará a La Plata para el partido contra Gimnasia.