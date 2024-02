Central tiene una virtud: cuando se cae, se levanta rápido

Este Central de Miguel Angel Russo ya dio sobradas muestras de lo que es capaz de hacer y la consagración en la final de la pasada Copa de la Liga ante Platense es una muestra cabal de ello. Entre tantos factores hay uno que sobresale y es que cada vez que tropezó supo levantarse de inmediato, sin darle posibilidad a alguna racha adversa que pueda oficiar de palo en la rueda. Esto es, cada vez que el equipo perdió, de inmediato supo recuperar la vertical, a veces ganando y otras logrando un empate. En este quinto ciclo de Russo, el canalla jamás perdió dos partidos seguidos , algo que no sucede desde aquellos dos primeros partidos de Carlos Tevez al frente del equipo (0-1 ante Gimnasia, en e Gigante, y 1-2 contra Aldosivi, en Mar del Plata) . Fue una constante a lo largo de todo 2023 y repitió ahora en ente inicio de la Copa de la Liga 2024 , con el triunfo frente a Independiente Rivadavia después de lo que había sido la categórica derrota en Córdoba a manos de Talleres.

Puede parecer un dato de poca monta, pero no si se tiene en cuenta la importancia que tiene para cualquier equipo (en este caso para Central) que los malos resultados no se transformen en un martirio, en un espiral adverso del cual no poder salir.