Central: Russo mantendría los once y sorprendió en el banco

Como sucede de manera habitual, no hubo confirmación de parte de Miguel Angel Russo respecto al equipo que pondrá en cancha este viernes ante Colón, pero hay muchas chances de que el once de Central sea el mismo que el que viene de ganarle a Talleres. Y no sólo los nombres se repetirían, sino que lo mismo sucedería con el esquema. No obstante, habrá que esperar hasta hoy para saber a ciencia cierta cuál será la apuesta del entrenador canalla. Las sorpresas estuvieron del lado de los concentrados, ya que el técnico citó por primera vez a Agustín Módica y también a Ramiro Peralta, que jugaron este jueves en la Copa Santa Fe. Y también fue citado y debutaría en el banco Dannovi Quiñones, aunque se sabía que podía estar. La presencia del colombiano derivó en la baja de la lista de Kevin Ortiz, la otra sorpresa.