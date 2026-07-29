La Capital | La Ciudad | Rosario

El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima que trepará hasta los 20º. Las lluvias volverían el viernes

29 de julio 2026 · 22:48hs
Google Seguir a La Capital en Google
Llega una jornada con temperatura agradable en un día gris en Rosario.

Virginia Benedetto / La Capital

Llega una jornada con temperatura agradable en un día gris en Rosario.

Tras el marcado descenso de los registros térmicos que trajo la mitad de semana a la región, las condiciones meteorológicas en Rosario comienzan a estabilizarse de la mano de un paulatino cambio en la circulación del viento. El panorama para este tramo final de julio muestra un perfil más benévolo en cuanto a la presencia de nubosidad, permitiendo disfrutar de mejores condiciones de tiempo en el área metropolitana.

Así, para este jueves 30 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada que se presentará con cielo mayormente nublado durante las primeras horas de la mañana, tendiendo a pasar a parcialmente nublado hacia la tarde. La nubosidad irá en retroceso temporal, dando lugar a momentos de mayor luminosidad y descartando de plano cualquier probabilidad de precipitaciones en todo el territorio local.

En el plano térmico se espera una recuperación moderada, reflejando una mañana fresca con una temperatura mínima que se ubicará en torno a los 9°, mientras que la máxima alcanzará un valor más agradable cercano a los 20°.

>> Leer más: Circunvalación: ante El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Cuándo vuelven las lluvias a Rosario

El régimen de vientos jugará un papel calmo pero constante, soplando inicialmente desde sectores variables y rotando de forma moderada desde el cuadrante noreste y este.

Sin embargo, de acuerdo al SMN las lluvias volverían el viernes, ya que para el último día hábil de la semana hay anuncio de tormentas aisladas y fuertes desde la mañana, que podrían extenderse hasta las primeras horas del sábado. Pese a la lluvia, el tiempo seguirá en ascenso, con una máxima estimada para el viernes de 24º.

Noticias relacionadas
Rosario Outlet lanzó su quinta edición en el predio de la ex Rural.

Comenzó Outlet Rosario con precios muy accesibles de 40 marcas rosarinas

El desfile de cosplay de la Crack Bang Boom otorga premios en distintas categorías.

Crack Bang Boom: cómo anotarse al concurso de cosplay del festival de cómic de Rosario

Matías Ronco Valenzuela tenía a su cargo el comando de la aeronave siniestrada, un Bell 412EP, matrícula LV-KGR. A la vez, trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario.

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Yana Tariverdieva, turista en Rosario. 

Una turista rusa se enamoró de Rosario, pero el hotel le dejó el peor recuerdo

Ver comentarios

Las más leídas

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Salió la lista de convocados en Newells, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

Salió la lista de convocados en Newell's, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

Lo último

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

Copa Santa Fe: Timbuense venció a Central Córdoba y jugará los cuartos de final

Copa Santa Fe: Timbuense venció a Central Córdoba y jugará los cuartos de final

El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica

El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

Familiares y amigos concentraron este miércoles por la noche en Grandoli y Uriburu. La mujer fue denunciada como desparecida de su hogar el 25 de junio
Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación
Radiografía de las deudas: jóvenes, familias y el manotazo de cubrir el rojo con más rojo
Economía

Radiografía de las deudas: jóvenes, familias y el manotazo de cubrir el rojo con más rojo

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal
Policiales

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario
Información General

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Alquileres: los precios frenaron, pero un salario mínimo ya no alcanza para un monoambiente
Economía

Alquileres: los precios frenaron, pero un salario mínimo ya no alcanza para un monoambiente

Quini 6: tres ganadores en el Siempre Sale, que se llevarán $126 millones cada uno
La Ciudad

Quini 6: tres ganadores en el Siempre Sale, que se llevarán $126 millones cada uno

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Salió la lista de convocados en Newells, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

Salió la lista de convocados en Newell's, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

Ovación
Copa Santa Fe: Newells derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: Newell's derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

Copa Santa Fe: Newells derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

Copa Santa Fe: Newell's derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

Salió la lista de convocados en Newells, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

Salió la lista de convocados en Newell's, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

Policiales
Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación
Policiales

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

La Ciudad
El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica
La Ciudad

El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica

Comenzó Outlet Rosario con precios muy accesibles de 40 marcas rosarinas

Comenzó Outlet Rosario con precios muy accesibles de 40 marcas rosarinas

Calle San Luis: sobrevivió a la pandemia y ahora bate récord de locales vacíos

Calle San Luis: sobrevivió a la pandemia y ahora bate récord de locales vacíos

Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre

Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego
Policiales

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán
Policiales

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle
La Ciudad

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Milei sin pausa: tras reavivar el conflicto con Lula, ahora apunta a España
Política

Milei sin pausa: tras reavivar el conflicto con Lula, ahora apunta a España

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado
policiales

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero
La Región

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero

Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia
La ciudad

Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia

Causa Vialidad: Cristina Kirchner confirmó que llevará su condena ante la ONU
Política

Causa Vialidad: Cristina Kirchner confirmó que llevará su condena ante la ONU

Un camionero se despistó en la autopista Rosario-Santa Fe y un acceso quedó bloqueado
La Región

Un camionero se despistó en la autopista Rosario-Santa Fe y un acceso quedó bloqueado

Retiran del mercado un popular juguete por riesgo químico: cómo identificar si es seguro
Información General

Retiran del mercado un popular juguete por riesgo químico: cómo identificar si es seguro

Una mujer de 32 años fue baleada por encapuchados en San Lorenzo
Policiales

Una mujer de 32 años fue baleada por encapuchados en San Lorenzo

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter
La Ciudad

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Por Patricia Martino
Economía

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Por Patricia Martino
Economía

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha