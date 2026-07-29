El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima que trepará hasta los 20º. Las lluvias volverían el viernes

Tras el marcado descenso de los registros térmicos que trajo la mitad de semana a la región, las condiciones meteorológicas en Rosario comienzan a estabilizarse de la mano de un paulatino cambio en la circulación del viento . El panorama para este tramo final de julio muestra un perfil más benévolo en cuanto a la presencia de nubosidad, permitiendo disfrutar de mejores condiciones de tiempo en el área metropolitana.

Así, para este jueves 30 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada que se presentará con cielo mayormente nublado durante las primeras horas de la mañana , tendiendo a pasar a parcialmente nublado hacia la tarde. La nubosidad irá en retroceso temporal, dando lugar a momentos de mayor luminosidad y descartando de plano cualquier probabilidad de precipitaciones en todo el territorio local .

En el plano térmico se espera una recuperación moderada, reflejando una mañana fresca con una temperatura mínima que se ubicará en torno a los 9°, mientras que la máxima alcanzará un valor más agradable cercano a los 20° .

Cuándo vuelven las lluvias a Rosario

El régimen de vientos jugará un papel calmo pero constante, soplando inicialmente desde sectores variables y rotando de forma moderada desde el cuadrante noreste y este.

Sin embargo, de acuerdo al SMN las lluvias volverían el viernes, ya que para el último día hábil de la semana hay anuncio de tormentas aisladas y fuertes desde la mañana, que podrían extenderse hasta las primeras horas del sábado. Pese a la lluvia, el tiempo seguirá en ascenso, con una máxima estimada para el viernes de 24º.