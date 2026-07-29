Facundo Mallo y su gol anulado: "En el momento pensé que deberían haberlo convalidado"

El uruguayo había convertido el primer gol de Central, pero el VAR lo invalidó por fuera de juego. Además, Ovando analizó su tarea como lateral derecho.

Central empató 0-0 con Racing en el Gigante de Arroyito por la segunda fecha del Torneo Clausura en un encuentro reñido con chances claras para ambos equipos. Facundo Mallo convirtió de cabeza en el complemento, pero el tanto quedó anulado por posición adelantada luego de la revisión del VAR. Tras el encuentro, el defensor uruguayo, Tomás Badaloni e Ignacio Ovando dejaron sus sensaciones sobre el partido.

Mallo ingresó en el segundo tiempo y estuvo a centímetros de convertirse en el héroe de la noche. El defensor marcó el que parecía ser el 1-0 para Central, pero el VAR anuló la conquista por offside.

"Lo intentamos, fue parejo el resultado, pero no fue suficiente. Vamos a seguir trabajando" , resumió el uruguayo sobre el empate.

Al recordar la acción que terminó con el gol invalidado, explicó: " En el momento pensé que se debería haber convalidado. De hecho, nunca miré al juez de línea . Había tanta gente que entendía que era gol. No la vi, pero entiendo que era offside".

Además, Mallo destacó su ingreso en el segundo tiempo: "Siempre espero entrar y ayudar al equipo. Obviamente no quiero la fatalidad de nadie, lo que menos uno quiere es que a alguien le pase algo para que tenga que entrar. La confianza en mí de querer jugar y aportar siempre está, así que siempre hay que estar preparado para las oportunidades".

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Ignacio Ovando jugó como lateral derecho en el complemento

Por su parte, Ignacio Ovando volvió a responder cuando Jorge Almirón lo ubicó como lateral derecho tras la salida de Emanuel Coronel, una posición distinta a la que ocupa habitualmente como marcador central.

"Creo que dar una herramienta más al equipo me deja muy contento y también habla del grupo, porque cada uno está metido en lo que tiene que hacer. Si toca jugar en otra posición, obviamente lo voy a hacer y me voy a tirar de cabeza por mis compañeros", señaló.

El juvenil también realizó un balance de su actuación: "Me sentí cómodo. Era una posición que ya vengo entrenando, que Jorge me viene enseñando un montón. Creo que me siento muy bien y mis compañeros también me ayudaron mucho".