El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

El colombiano fue el que más buscó en el Canalla. Hizo un muy buen primer tiempo, pero después decayó. Ovando fue otro de los más parejos

Como ante Belgrano. Jaminton Campaz fue el mejor jugador de Central, ahora en el debut de local ante Racing.

Jaminton Campaz fue de lo más interesante que mostró Central en el empate ante Racing. Con poco, el colombiano volvió a demostrar que es la principal carta de desequilibrio del equipo. Buen partido de Ignacio Ovando.

Jeremías Ledesma 5: Lo exigieron una sola vez, en la que dio rebote, pero para fortuna del Canalla, Solari estaba adelantado. En las otras que intervino no tuvo inconvenientes.

Emanuel Coronel 5,5: Un primer tiempo correcto. Ganó y perdió, pero no pasó zozobras. Cada vez que pudo, trepó para colaborar en la ofensiva. Salió en el entretiempo.

Ignacio Ovando 6,5: Siempre bien parado y cada vez que pudo le dio claridad a la salida. El complemento lo jugó como lateral y no desentonó. Ahí también estuvo bien en la marca.

Gastón Ávila 5: Tuvo un partido medianamente tranquilo, porque Racing no profundizó demasiado. Tuvo un cruce fallido en el primer tiempo, pero después se asentó.

Agustín Sández 5: Más activo que otras veces. Perdió alguna, pero siempre se lo vio comprometido, con enjundia en la marca y proyectándose cada vez que tuvo libertad para hacerlo.

Franco Ibarra 5,5: Tuvo alguna que otra falla, pero se hizo cargo muchas veces de la salida y le metió mucho desgaste desde lo físico.

Vicente Pizarro 5: De mayor a menor. Tuvo un arranque comprometido con el juego, traccionando hacia adelante, pero se fue apagando. Salió en el complemento.

Giovanni Cantizano 4,5: Insinuó mucho más de lo que concretó. Le faltó mejor ejecución en los centros. La banda derecha no le sentó del todo cómoda. Se fue reemplazado.

Ángel Di María 5: Arrancó metido, pidiéndolas a todas, jugando y haciendo jugar. Su nivel fue decayendo con el correr de los minutos. Estrelló dos tiros libre en la barrera.

Jaminton Campaz 6,5: El más incisivo del equipo, sobre todo en el primer tiempo. Bajó su nivel en el segundo. Casi convierte de derecha y en otra tuvo para tocarla al arco y optó por el pase atrás.

Tomás Badaloni 4: Flojo partido, pero difícil evaluarlo porque no le llegó ninguna clara. Lo suyo fue más esfuerzo que otra cosa. Igual, en las que participó, nunca marcó la diferencia.

Ingresaron en Central

Facundo Mallo 5,5: Racing no atacó mucho en el complemento, pero en todas las que llegaron se mostró seguro. Convirtió, pero se lo anularon por un off side muy finito.

Enzo Copetti 3,5: Su ingreso no logró darle más peso a la ofensiva. Falló varios pases y en los minutos finales quedó muchas veces en off side.

Franco Cervi 4,5: Jugó un rato en centro, otro rato más volcado hacia la derecha. No pesó demasiado. Cometió una falta fuerte y fue amonestado.

Federico Navarro 5: Con un Racing que no se animaba, su trabajo se hizo más fácil. Se paró bien en el anillo central, cortó y trató de distribuir.

Jorge Almirón, el DT 5: Central mostró una mejor imagen en el primer tiempo, pero en el segundo su equipo se quedó huérfano de ideas. Ante la salida de Coronel no confió en Elías Verón. A su equipo le faltó una mayor continuidad en el juego.