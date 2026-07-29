Comenzó Outlet Rosario con precios muy accesibles de 40 marcas rosarinas

El predio de la ex Rural es escenario de la quinta edición Rosario, que se extenderá hasta el domingo. La propuesta combina moda, diseño y gastronomía local

Los salones de la ex Rural se llenaron de indumentaria, diseño y gastronomía local. Se trata de la quinta edición de Rosario Outlet que se extenderá hasta el domingo inclusive y reúne a 40 marcas rosarinas , en un contexto complejo para la industria nacional, marcado por la apertura de las importaciones y la retracción del consumo. Una propuesta accesible para todos los bolsillos que busca fortalecer a las empresas de la ciudad y acercar productos de calidad a precios promocionales.

La quinta edición del evento se desarrolla desde este miércoles y seguirá hasta el 2 de agosto en los salones de la ex Rural y reunirá a 40 marcas rosarinas de indumentaria, calzado y accesorios, que comercializarán directamente con el público, sin intermediarios y con valores de outlet.

Entre las 40 marcas participantes, las y los visitantes podrán encontrar productos con valores que arrancan en los $3.000, dependiendo del artículo y la forma de pago. Habrá cintos desde $3.000, ropa interior masculina desde $5.000, remeras desde $10.000, buzos desde $15.000, tops y shorts desde $20.000, sweaters desde $25.000, jeans, pilotines y camisas desde $35.000, abrigos desde $45.000 y zapatos y carteras desde $59.000.

La propuesta combina moda, diseño y gastronomía local en una vidriera pensada para que rosarinas, rosarinos y visitantes conozcan (y compren) lo que se fabrica cerca de sus casas a muy buenos precios. Cada uno de los stands corresponde a marcas que diseñan, confeccionan y producen en Rosario, poniendo en valor el trabajo y la producción local.

La gran barata abre en la semana y el sábado inclusiva de 12 a 20, excepto el domingo, cuando abrirá de 9 a 18. La entrada será libre y gratuita, con ingreso por bulevar Oroño 2493. La propuesta comercial se complementa con un patio gastronómico, pensado para que la visita se extienda más allá de las compras y los visitantes puedan vivir una experiencia completa.