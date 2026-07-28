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Un empate que sacó a Central de perdedor y suma, pero que estuvo lejos de conformar

El Canalla tuvo un buen primer tiempo, pero se desinfló en el segundo. Igualó 0-0 ante Racing, lo que le sirvió sólo para frenar las derrotas

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

28 de julio 2026 · 23:34hs
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Tomás Badaloni intenta escaparse a Marcos Rojo. El delantero de Central tuvo poco peso en ofensiva.

Leo Vincenti

Tomás Badaloni intenta escaparse a Marcos Rojo. El delantero de Central tuvo poco peso en ofensiva.

Hubo una leve mejoría de Central, pero sólo en el primer tiempo. En el resto del partido, más de lo mismo. Por eso algunos silbidos en el final (lo más ruidosos fueron cuando Almirón dejó el campo), tras un empate 0-0 ante Racing que privaron a Central de reencontrarse con el triunfo, algo que necesita como el agua. ¿Algo positivo? No perdió. Y eso pinta de cuerpo entero lo que es el presente de este Canalla que venía de tres derrotas seguidas.

Fue poquito lo que mostró este equipo de Almirón. Tuvo su mejor versión en la primera mitad, pero a las ganas de ganar le faltó claridad en los metros finales. Y amén de algunas contras que sufrió, el punto tampoco caminó por la cornisa. Es un empate que suma, pero hasta ahí.

Fue evidente en el inicio el espíritu de Central de hacerse del trámite. La presión alta daba resultado y, a partir de la posesión, fue inclinando la balanza. Estaba mucho más cómodo el equipo de Almirón que Racing. Pero le llevó más de 15 minutos arrimarse con algo de peligro al arco de Cambeses.

Campaz empezó a demostrar que era el más incisivo, Di María la jugaba siempre bien, Pizarro empujaba de atrás y Cantizano algo insinuaba. Pero al dominio le hacía falta algo más. En la primera Campaz la jugó larga para Badaloni y al toque el colombiano hizo una pirueta sobre la línea, se sacó la marca de encima y le dio al arco. Se la desviaron justo.

Una chance propicia fue la que tuvo en ese tiro libre de Di María que dio en la barrera y que en el rebote la quiso meter de cabeza. Pero fue también la primera gran alerta de la noche. De esa acción nació una contra que terminó con Lautaro Díaz mano a mano con Ledesma. La tiró por arriba del travesaño.

Y esa fue la tónica hasta el final. Central la manejaba y atacaba, mostrando casi la mejor cara de los últimos tres partidos (el de Ecuador, Estudiantes y Belgrano); Racing salía rápido de contra. Campaz metió un derechazo desde afuera que Cambeses envió al córner y enseguida pase profundo de Di María, Campaz no le dio al arco y la tocó hacia atrás para Cantizano, a quien le taparon el remate.

En ese ir canalla, en otra contra de Racing, Solari la estrelló en el travesaño y, sobre el cierre del primer tiempo, un gol bien anulado, por off side de Solari. Mayor predominio de Central, pero por los malos retrocesos, las dos más claras para la otra Academia.

Qué bombazo lograba Central en el arranque del complemento, en ese tiro libre de Di María que se enredó en el área chica y que terminó con el taco goleador de Mallo. El asistente levantó la bandera y después de esos cinco minutos de VAR (Mallo lo gritó un largo rato), se mantuvo la decisión. De ahí en más se planchó el partido. Central iba, pero ya sin tanta fuerza, y Racing mucho no quería.

Lo cierto es que Campaz empezó a perder potencia, Di María comenzó con intermitencias y entre los cambios, parates por lesiones y demás yerbas el partido nunca terminaba de rearmarse. Almirón mandó a Cervi a la cancha y a Navarro para reforzar el anillo central.

Pero el mayor problema fue que el fútbol y la claridad desaparecieron por completo y el correr de los minutos no hizo otra cosa que aumentar la confusión. Sólo apareció una chance en la que Copetti se anticipó a Cambeses y se fue muy hacia afuera y terminó con un pésimo pase a Di María.

Un final que no dejó contentos a los hinchas (se escucharon algunos silbidos). Un partido con alguna mejoría en ese primer tiempo que ilusionó, pero que se topó con un complemento que fue más de lo mismo.

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