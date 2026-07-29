Jorge Almirón: "Hicimos méritos para ganarlo y no la pudimos meter"

El entrenador de Central destacó que el equipo llegó varias veces tocando en la primera etapa. "Hay margen para mejorar", aseguró tras el 0 a 0 con Racing

Jorge Almirón se retira del Gigante. El DT de Central dijo que generaron mucho en el primer tiempo.

Jorge Almirón lamentó que Central no consiguiera la victoria frente a Racing. El entrenador habló en la conferencia de prensa tras el 0 a 0 y repitió varias veces que hicieron "méritos para ganarlo" , además de que resaltó que el primer tiempo de su equipo fue "muy bueno".

"Fue una lástima que no pudimos ganar. Hicimos méritos para ganarlo. Fue muy bueno el primer tiempo, de mucho dominio nuestro. Llegamos hasta el área chica tocando. En el el segundo tiempo nos faltó profundidad", declaró.

"En general se hizo un muy buen partido. El rival no generó peligro" , añadió.

Cuando se lo consultó por las expresiones de fastidio del hincha, manifestó: "El descontento de la gente es normal , quiere ganar. No es un consuelo pero hay margen para mejorar. Nos quedamos con la sensación de que pudimos hacer un gol.

"Entiendo la ansiedad de la gente, hay exigencias para ganar", amplió Almirón.

"Merecimos mucho más que el empate", insistió el entrenador, quien planteó que jugaron "contra un muy buen equipo".

"Llegamos hasta el último tercio con pelota dominada y no la pudimos meter", añadió.

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"Nos costó un poquito mantener el ritmo en el segundo tiempo. No me gustó terminar tirando pelotazos frontales, pero es lógico por la ansiedad por querer ganar", explicó.

Almirón no le dio demasiada trascendencia a las contras de Racing y la forma en que Central defendió en esas acciones. "El retroceso nuestro fueron un tiro libre, un tiro de esquina. Salieron rápido de contraataque. Fueron dos jugadas que los rebotes le quedaron a ellos. Más allá de eso no sufrimos defensivamente".

El entrenador dijo que "se sigue trabajando" para traer futbolistas, "porque se han ido jugadores importantes".