La Capital | Ovación | Jorge Almirón

Jorge Almirón: "Hicimos méritos para ganarlo y no la pudimos meter"

El entrenador de Central destacó que el equipo llegó varias veces tocando en la primera etapa. "Hay margen para mejorar", aseguró tras el 0 a 0 con Racing

29 de julio 2026 · 00:09hs
Google Seguir a La Capital en Google
Jorge Almirón se retira del Gigante. El DT de Central dijo que generaron mucho en el primer tiempo.

Leo Vincenti

Jorge Almirón se retira del Gigante. El DT de Central dijo que generaron mucho en el primer tiempo.

Jorge Almirón lamentó que Central no consiguiera la victoria frente a Racing. El entrenador habló en la conferencia de prensa tras el 0 a 0 y repitió varias veces que hicieron "méritos para ganarlo", además de que resaltó que el primer tiempo de su equipo fue "muy bueno".

"Fue una lástima que no pudimos ganar. Hicimos méritos para ganarlo. Fue muy bueno el primer tiempo, de mucho dominio nuestro. Llegamos hasta el área chica tocando. En el el segundo tiempo nos faltó profundidad", declaró.

"En general se hizo un muy buen partido. El rival no generó peligro", añadió.

Jorge Almirón entiende al hincha

Cuando se lo consultó por las expresiones de fastidio del hincha, manifestó: "El descontento de la gente es normal, quiere ganar. No es un consuelo pero hay margen para mejorar. Nos quedamos con la sensación de que pudimos hacer un gol.

"Entiendo la ansiedad de la gente, hay exigencias para ganar", amplió Almirón.

"Merecimos mucho más que el empate", insistió el entrenador, quien planteó que jugaron "contra un muy buen equipo".

"Llegamos hasta el último tercio con pelota dominada y no la pudimos meter", añadió.

>> Leer más: Franco Cervi, con la 10 y de regreso en Central: volvió una década después y fue amonestado

"Nos costó un poquito mantener el ritmo en el segundo tiempo. No me gustó terminar tirando pelotazos frontales, pero es lógico por la ansiedad por querer ganar", explicó.

Almirón no le dio demasiada trascendencia a las contras de Racing y la forma en que Central defendió en esas acciones. "El retroceso nuestro fueron un tiro libre, un tiro de esquina. Salieron rápido de contraataque. Fueron dos jugadas que los rebotes le quedaron a ellos. Más allá de eso no sufrimos defensivamente".

El entrenador dijo que "se sigue trabajando" para traer futbolistas, "porque se han ido jugadores importantes".

Noticias relacionadas
Los rostros de los futbolistas de Central lo dicen todo. El dolor de una derrota que fue demasiado castigo.

A Central lo persiguen las malas vibras: pudo al menos empatarlo, pero lo perdió

La primera del partido en cancha de Belgrano fue para el equipo de Jorge Almirón, pero Tomás Badaloni la desperdició.

Los goles de Tomás Badaloni ya van a venir: tuvo dos claras en momentos clave y las desperdició

Como ante Belgrano. Jaminton Campaz fue el mejor jugador de Central, ahora en el debut de local ante Racing.

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

Ángel Di María intenta superar la doble marca durante el partido entre Central y Racing.

Minuto a minuto: Central se quedó en el intento por su falta de juego ofensivo

Ver comentarios

Las más leídas

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Lo último

Jorge Almirón: Hicimos méritos para ganarlo y no la pudimos meter

Jorge Almirón: "Hicimos méritos para ganarlo y no la pudimos meter"

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

El vocero presidencial Adrián Ravier incluyó a Rosario en la polémica nacional por la presencia de estudiantes de otros países en las universidades públicas. Según los datos difundidos, 4.517 de los 13.969 alumnos regulares de la carrera de Medicina de la UNR son extranjeros.

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR
Un empate que sacó a Central de perdedor y suma, pero que estuvo lejos de conformar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un empate que sacó a Central de perdedor y suma, pero que estuvo lejos de conformar

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter
La Ciudad

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta
La Ciudad

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta

Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa de una universidad de Perú
Política

Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa de una universidad de Perú

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Ovación
El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

Un empate que sacó a Central de perdedor y suma, pero que estuvo lejos de conformar

Un empate que sacó a Central de perdedor y suma, pero que estuvo lejos de conformar

Minuto a minuto: Central se quedó en el intento por su falta de juego ofensivo

Minuto a minuto: Central se quedó en el intento por su falta de juego ofensivo

Policiales
Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía
Policiales

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía

Polémica por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Polémica por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Dos expolicías presos por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

Dos expolicías presos por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

La Ciudad
Descenso de temperatura y tiempo fresco: lo que anticipa el pronóstico para este miércoles en Rosario
La Ciudad

Descenso de temperatura y tiempo fresco: lo que anticipa el pronóstico para este miércoles en Rosario

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años

Maltrato animal: rescataron una perra que estaba atada con una cadena corta y a la intemperie

Maltrato animal: rescataron una perra que estaba atada con una cadena corta y a la intemperie

Paritarias: la provincia firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo
La Ciudad

Paritarias: la provincia firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

Revocan fallo de la jueza que había anulado una detención por flagrancia virtual
Política

Revocan fallo de la jueza que había anulado una detención por "flagrancia virtual"

El Hospital Vilela transformó la espera de niños con cáncer: arte, juegos y diseño
La Ciudad

El Hospital Vilela transformó la espera de niños con cáncer: arte, juegos y diseño

Lechuga contaminada en EE.UU.: ¿puede producirse un brote de Cyclospora acá?
Salud

Lechuga contaminada en EE.UU.: ¿puede producirse un brote de Cyclospora acá?

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo
Política

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo

A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos
Economía

A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello
Policiales

San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello

Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria
La Ciudad

Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria

Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política
Ovación

Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado
Policiales

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos
Ovación

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Por Patricia Martino
Economía

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras