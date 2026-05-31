Central: Alejo Veliz se fue y habrá que salir a buscar otro centrodelantero

El 9 canalla estuvo en sintonía con un equipo que se fue cayendo y apenas tuvo chances. Ahora se va a Bahía y hay un hueco por llenar

El delantero de Central Alejo Veliz tuvo una chance clara después del 2 a 0, pero le sacó el mano a mano el arquero.

Alejo Veliz cerró su segunda etapa en Central de la manera menos soñada, tanto por él como por los hinchas canallas. El delantero alternó buenas y malas en este regreso a Arroyito, donde hizo muchísima fuerza para poder lucir otra vez la auriazul que tanto ama. Y la última foto no fue la mejor, con una derrota muy dura con eliminación incluida ante Estudiantes en Córdoba.

Para Alejo fue el último partido con la camiseta de Central, al menos en esta segunda etapa en el club de Arroyito. El tiempo dirá si habrá otro regreso al club que lo lanzó a la primera división.

Ante el Pincha, Veliz jugó un partido apenas discreto, donde hizo lo que pudo en un equipo que no generó ninguna chance clara con la pelota al pie. Tuvo una más o menos neta para anotar y otra en la que no alcanzó a conectar. Lo que redondeó una despedida que no tuvo nada para destacar.

Y de esta manera fue similar a la de hace tres años cuando emigró por primera vez.

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El antecedente similar de Central

Porque el destino quiso que esta segunda despedida del centrodelantero canalla sea también en un partido por los 16avos de final de la Copa Argentina, en cancha neutral y en el mismo escenario: el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Aquel último encuentro en su primera etapa en el club fue también con derrota. Inesperada, por cierto, frente a Chaco For Ever.

El Canalla era dirigido en ese entonces por Miguel Ángel Russo. Y en ese final del primer semestre de 2023 Central jugó en Córdoba contra el conjunto chaqueño, con el que perdió 1-0 en los 90 minutos.

Fue el último partido de Alejo con la pilcha auriazul antes de ser transferido a Tottenham de Inglaterra, con apenas 19 años en una cifra millonaria. Y seis meses después Central se consagraría campeón de la Copa de la Liga.

Veliz logró ser campeón

Para Veliz este era un cotejo especial porque quería emigrar de otra manera. Ganando, pero todo fue del Pincha. Igual lo más importante es que logró cumplir el sueño de jugar con Ángel Di María y ganó el título de liga anual en 2025.

Esta nueva partida se dio después de 40 partidos jugados con la camiseta canalla y con 11 goles en su haber. El último que convirtió fue en la contundente victoria (4-0) sobre Universidad Central del Venezuela, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En sus dos procesos en Central, Veliz disputó 103 partidos, en los que anotó 30 goles. Ahora se va a jugar a Bahía de Brasil.

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La despedida de Quintana

Otro que no jugará más en Central es Carlos Quintana, que no sumó minutos ante Estudiantes en el Mario Kempes.

Tras el partido, el director técnico auriazul contó los motivos de no utilizarlo. “Carlos se había recuperado sin entrenar de una molestia en el tobillo. Fue su último partido y sentí que no era el momento de meterlo. Por ahí pudo tener una despedida con la gente, pero exponerlo cuando el partido estaba definido y al final con uno menos no me pareció justo para él. Creo que la imagen de Carlos es otra. La gente igual le reconoce todo lo que ha ganado con el club y no hacía falta que entrara”, argumentó el DT canalla tras el último partido del equipo en un semestre muy exigente .

El zaguero central fue campeón en Arroyito en 2023 y 2025 y se lleva todo el cariño de los hinchas por su entrega y compromiso.