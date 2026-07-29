Alquileres en Rosario: los precios frenaron, pero un salario mínimo ya no alcanza para un monoambiente

La mayor oferta de viviendas moderó los incrementos en Rosario, aunque el deterioro de los ingresos se refleja en un aumento de la morosidad y una menor demanda, explicaron desde el Ceso

En un contexto de mayor morosidad y menor capacidad de pago de los inquilinos, los precios de los alquileres en Rosario moderaron su ritmo de aumento durante julio. Los precios de oferta de los departamentos registraron incrementos interanuales del 31% para los monoambientes, del 31,6% para las unidades de dos ambientes y del 30% para las de tres ambientes , según un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso).

El trabajo señala que esta evolución más contenida de los valores responde a una caída de la demanda, en un escenario donde aumentan las dificultades para afrontar el pago de los alquileres. De hecho, el Salario Mínimo, Vital y Móvil, de $372.400, ya no alcanza para alquilar un monoambiente promedio en la ciudad, cuyo valor se ubica en $380.000.

Al mismo tiempo, la oferta de viviendas disponibles para alquilar sigue en expansión. Las estimaciones del Ceso muestran que en julio fue un 52% superior a la registrada en el mismo mes del año pasado, una mayor disponibilidad que también contribuye a contener la suba de los precios.

Actualmente, la mediana de los alquileres se ubica en $380.000 para un monoambiente, $500.000 para un departamento de dos ambientes y $650.000 para uno de tres ambientes. A esos valores deben sumarse las expensas, que representan en promedio un 16,7% adicional sobre el costo del alquiler.

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La desaceleración se explica, en parte, por una menor demanda y por el incremento de la oferta de viviendas disponibles, aunque el acceso a una vivienda continúa bajo fuerte presión por el deterioro de los ingresos.

Ingresos vs. alquileres

El informe también pone en evidencia la creciente dificultad para acceder a una vivienda. Un jubilado que percibe el haber mínimo de $481.989 debe destinar el 78,8% de su ingreso al alquiler de un monoambiente, sin contemplar expensas ni servicios. En paralelo, el Índice para Contratos de Locación (ICL), que publica el Banco Central, acumuló una suba interanual del 31,5% al primer día hábil de julio.

El relevamiento del Ceso se elabora mensualmente con el objetivo de monitorear la evolución de los precios de oferta de alquileres en Rosario y aportar un indicador local para un mercado donde el costo de la vivienda sigue siendo uno de los principales focos de conflicto al momento de renovar los contratos.