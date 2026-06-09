La Capital | Ovación | Central

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

El zaguero central paraguayo llegó a Rosario, se hizo la revisión médica y firmó el contrato. Una variante más para Almirón en defensa

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

9 de junio 2026 · 16:54hs
Google Seguir a La Capital en Google
Sebastián Zaracho llega proveniente de Paraguay. Se suma al Canalla que dirige Jorge Almirón.

Sebastián Zaracho llega proveniente de Paraguay. Se suma al Canalla que dirige Jorge Almirón.

Central está de cara a un semestre en el que tendrá desafíos más que importantes por cumplir y el rearmado del plantel que conduce Jorge Almirón para la segunda mitad del año ya comenzó. Llegó el primer refuerzo, uno de los varios que se esperan para afrontar lo que viene.

El lunes había trascendido la información de que el Canalla estaba tras los pasos de un defensor paraguayo y este mismo martes la operación quedó cerrada. El futbolista Sebastián Zaracho cumplió con todos los trámites de rigor, estampó la firma y se convirtió en jugador canalla, por lo que cuando el plantel inicie los trabajos de pretemporada ya estará a disposición del técnico Jorge Almirón.

A Zaracho le confirmaron que tenía que viajar inmediatamente a Rosario y lo hizo bien temprano, directo desde Paraguay. Tras su arribo a la ciudad, se puso en contacto con la gente de Central y de allí se fue a la revisión médica.

Zaracho en Rosario

Ese fue el primer paso que cumplió el zaguero central guaraní, en horas de la mañana en el sanatorio Mapaci. Después le quedó lo más importante: la firma del contrato. La misma se llevó a cabo en la sede de calle Mitre.

>>Leer más: Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Zaracho llega con el pase en su poder y viene de jugar en Guaraní de Paraguay, donde disputó 19 partidos en el torneo Apertura, pero sobre todo cumpliendo, según indican desde Paraguay, una buena actuación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2064435314442019069&partner=&hide_thread=false

Zaracho tiene 27 años (20 de enero de 1999), es zurdo y una de sus principales características es su potencia física. Mide 1,87 metro, por eso en los clubes en los que estuvo se caracterizó por el juego aéreo.

La búsqueda de un central zurdo

La búsqueda de un central zurdo viene desde hace un tiempo en Central y todo se precipitó con la salida de Carlos Quintana, quien cuando rescinda su contrato (vence a fines de 2026) seguirá su carrera en Deportivo Riestra. Según confiaron, el técnico Jorge Almirón, después de analizar bien lo que tiene a disposición, solicitó un futbolista en ese puesto, en el que está Gastón Ávila.

Por supuesto, con Zaracho ya en el grupo, será el propio Almirón quien decida, porque el zaguero no vendría como alternativa a Ávila, sino a pelear el puesto mano a mano con el Gato.

El único roce que Zaracho tuvo con el fútbol argentino fue desde muy chico, cuando con menos de 16 años hizo un año de inferiores en Boca, donde no siguió, y se volvió a Paraguay.

Camacho
Sebastián Zaracho llega a Arroyito para pelear por un lugar en la zaga central.

Sebastián Zaracho llega a Arroyito para pelear por un lugar en la zaga central.

Los clubes del refuerzo canalla

Después de ese paso por las inferiores xeneizes y su regreso a su país natal, Zaracho hizo su debut en primera división en General Díaz; de allí fue a Aurora de Bolivia, pasó por Guaraní y vivió la experiencia también en el fútbol de Vietnam (en Song Lam Nghe An FC). Regresó a Guaraní, donde jugó las últimas dos temporadas.

>>Leer más: Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie, Central es mi familia"

Será el segundo futbolista paraguayo del plantel, junto a Enzo Giménez, quien hace más de un año que milita en el equipo de Arroyito. También está Agustín Sández, aunque el lateral por izquierda tiene doble nacionalidad.

Así las cosas, cuando el plantel de Central comience con los trabajos de pretemporada, Almirón tendrá una opción más en la zaga central, donde están Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Juan Cruz Komar y también Juan Giménez, ya recuperado de la lesión en la rodilla que lo mantuvo afuera de las canchas durante casi un año.

De cara a un segundo semestre en el que Central afrontará la Copa Libertadores (debe jugar los octavos de final frente a Corinthians) y el torneo Clausura, el Canalla dio ya su primer paso en el mercado de pases y sumó su primer refuerzo.

Seguramente será el primero de varios. Una de las mayores urgencias del Canalla está en la ofensiva, donde la partida de Alejo Veliz al fútbol brasileño (fue a Bahía) dejó un vacío importante en la posición de centrodelantero, donde hoy están Enzo Copetti y Marco Ruben.

Los otros puestos a cubrir dependerán de la lectura que haya hecho Almirón en este primer semestre, pero lo que está claro es que la dirigencia, tal como lo mencionó el presidente Gonzalo Belloso la semana pasada en conferencia de prensa, está dispuesta a hacer el máximo esfuerzo para darle al técnico las herramientas necesarias para potenciar el plantel.

Noticias relacionadas
Mundial. Darío Franco, exLeproso, es actual técnico de Gimnasia (Mendoza) y Lo Celso, exCanalla, volvió a estar a disposición de Scaloni. 

Las historias de un ex-Newell's y un ex-Central que se perdieron un Mundial

Prófugos más buscados: cayó Plin, ligado a la barra de Rosario Central y a Los Menores.

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores

Juan Giménez, el zaguero central canalla que ya está listo para volver a la actividad a la par del resto en la pretemporada.

El zaguero que será el primer refuerzo de Central cuando se inicie la pretemporada

El chileno Vicente Pizarro persigue al portugués Cristiano Ronaldo. El volante de Central no rindió.

Con el volante de Central Vicente Pizarro, Chile perdió un amistoso frente a Portugal

Ver comentarios

Las más leídas

Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar mensaje

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar mensaje"

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Newells: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Newell's: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Lo último

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

El transporte de granos ya representa hasta el 30% del valor de algunos cultivos

El transporte de granos ya representa hasta el 30% del valor de algunos cultivos

La CCC movilizó en Rosario y continuará con el plan de lucha para defender el Volver al Trabajo

La CCC movilizó en Rosario y continuará con el plan de lucha para defender el Volver al Trabajo

Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso otros seis meses

La Cámara rechazó el pedido de la defensa, que buscaba su liberación y que fuera considerado solo como encubridor. La querella sostuvo que las pruebas lo vinculan directamente con el crimen de la joven de 20 años en San Lorenzo.
Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso otros seis meses
La pobreza infantil bajó al 42,3% en 2025, pero prevén un rebote para este año
Economía

La pobreza infantil bajó al 42,3% en 2025, pero prevén un rebote para este año

Pullaro se arma su Monumento

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro se arma su Monumento

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas
Policiales

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario
Policiales

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Fuerte operativo en Roldán: secuestraron 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras
Policiales

Fuerte operativo en Roldán: secuestraron 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar mensaje

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar mensaje"

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Newells: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Newell's: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Newells oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo

Newell's oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo

Ovación
Thiago Crichigno necesita un salvavidas para llegar al Campeonato Brasileño de aguas abiertas

Por Pablo Mihal
Ovación

Thiago Crichigno necesita un "salvavidas" para llegar al Campeonato Brasileño de aguas abiertas

Thiago Crichigno necesita un salvavidas para llegar al Campeonato Brasileño de aguas abiertas

Thiago Crichigno necesita un "salvavidas" para llegar al Campeonato Brasileño de aguas abiertas

Real Madrid dice que ofreció 150 millones de euros por Julián Álvarez: las burlas del Atlético

Real Madrid dice que ofreció 150 millones de euros por Julián Álvarez: las burlas del Atlético

La increíble revelación de un futbolista español sobre Lionel Messi antes del Mundial 2026

La increíble revelación de un futbolista español sobre Lionel Messi antes del Mundial 2026

Policiales
Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso otros seis meses
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso otros seis meses

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Femicidio de Agostina Vega: quién es La Gringa, la mujer detenida por encubrimiento

Femicidio de Agostina Vega: quién es "La Gringa", la mujer detenida por encubrimiento

Fuerte operativo en Roldán: secuestraron 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras

Fuerte operativo en Roldán: secuestraron 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras

La Ciudad
La CCC movilizó en Rosario y continuará con el plan de lucha para defender el Volver al Trabajo
La Ciudad

La CCC movilizó en Rosario y continuará con el plan de lucha para defender el Volver al Trabajo

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: abren la inscripción para participar de la ceremonia inaugural

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: abren la inscripción para participar de la ceremonia inaugural

Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle

Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle

Inminente inauguración de las refacciones en el Monumento Nacional a la Bandera

Inminente inauguración de las refacciones en el Monumento Nacional a la Bandera

Cayó Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales
Policiales

Cayó Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Maltrato animal en Rosario: proponen protocolos de actuación y campañas educativas
La Ciudad

Maltrato animal en Rosario: proponen protocolos de actuación y campañas educativas

Piden flexibilizar las cocheras exigidas para viviendas y oficinas

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Piden flexibilizar las cocheras exigidas para viviendas y oficinas

Polémica en las Finales de la NBA: Trump fue abucheado durante el himno en Nueva York
El Mundo

Polémica en las Finales de la NBA: Trump fue abucheado durante el himno en Nueva York

Angustia en Córdoba por la desaparición de una chica de 15 años: salió de la escuela y no volvió
Información General

Angustia en Córdoba por la desaparición de una chica de 15 años: salió de la escuela y no volvió

El tiempo en Rosario: martes de nubes, niebla y una máxima de apenas 16º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes de nubes, niebla y una máxima de apenas 16º

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro

Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar mensaje
Policiales

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar mensaje"

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida
La ciudad

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida

Newells oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo
Ovación

Newell's oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo

Central tiene todo listo para sumar su primera incorporación para el segundo semestre
Ovación

Central tiene todo listo para sumar su primera incorporación para el segundo semestre

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe
La Región

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros
La ciudad

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Cataratas del Iguazú: a un turista se le cayó el celular y se tiró al agua a buscarlo
Información General

Cataratas del Iguazú: a un turista se le cayó el celular y se tiró al agua a buscarlo

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores
Policiales

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores

Perú sigue contando votos, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico
El Mundo

Perú sigue contando votos, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico

El gusano barrenador del Nuevo Mundo pone en alerta rojo a la ganadería de EEUU
Información general

El gusano barrenador del Nuevo Mundo pone en alerta rojo a la ganadería de EEUU

Pasaron Los Pibes y el vóley local siguió con su apasionante derrotero

Por Pablo Mihal
Ovación

Pasaron Los Pibes y el vóley local siguió con su apasionante derrotero

Crisis en discapacidad: piden a la provincia políticas concretas para el sector
La Ciudad

Crisis en discapacidad: piden a la provincia políticas concretas para el sector

Lo balearon cuando entró a robar a una casa: descubrieron que es policía
Policiales

Lo balearon cuando entró a robar a una casa: descubrieron que es policía