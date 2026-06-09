Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

El zaguero central paraguayo llegó a Rosario, se hizo la revisión médica y firmó el contrato. Una variante más para Almirón en defensa

Central está de cara a un semestre en el que tendrá desafíos más que importantes por cumplir y el rearmado del plantel que conduce Jorge Almirón para la segunda mitad del año ya comenzó. Llegó el primer refuerzo, uno de los varios que se esperan para afrontar lo que viene.

El lunes había trascendido la información de que el Canalla estaba tras los pasos de un defensor paraguayo y este mismo martes la operación quedó cerrada. El futbolista Sebastián Zaracho cumplió con todos los trámites de rigor, estampó la firma y se convirtió en jugador canalla, por lo que cuando el plantel inicie los trabajos de pretemporada ya estará a disposición del técnico Jorge Almirón.

A Zaracho le confirmaron que tenía que viajar inmediatamente a Rosario y lo hizo bien temprano, directo desde Paraguay. Tras su arribo a la ciudad, se puso en contacto con la gente de Central y de allí se fue a la revisión médica.

Ese fue el primer paso que cumplió el zaguero central guaraní, en horas de la mañana en el sanatorio Mapaci. Después le quedó lo más importante: la firma del contrato. La misma se llevó a cabo en la sede de calle Mitre.

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Zaracho llega con el pase en su poder y viene de jugar en Guaraní de Paraguay, donde disputó 19 partidos en el torneo Apertura, pero sobre todo cumpliendo, según indican desde Paraguay, una buena actuación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2064435314442019069&partner=&hide_thread=false Sebastián Zaracho es nuevo jugador de #RosarioCentral



El defensor paraguayo llega procedente de Guaraní. https://t.co/p0cpFnah6E



¡Bienvenido a Central, Sebastián! pic.twitter.com/L3UNqPqKav — Rosario Central (@RosarioCentral) June 9, 2026

Zaracho tiene 27 años (20 de enero de 1999), es zurdo y una de sus principales características es su potencia física. Mide 1,87 metro, por eso en los clubes en los que estuvo se caracterizó por el juego aéreo.

La búsqueda de un central zurdo

La búsqueda de un central zurdo viene desde hace un tiempo en Central y todo se precipitó con la salida de Carlos Quintana, quien cuando rescinda su contrato (vence a fines de 2026) seguirá su carrera en Deportivo Riestra. Según confiaron, el técnico Jorge Almirón, después de analizar bien lo que tiene a disposición, solicitó un futbolista en ese puesto, en el que está Gastón Ávila.

Por supuesto, con Zaracho ya en el grupo, será el propio Almirón quien decida, porque el zaguero no vendría como alternativa a Ávila, sino a pelear el puesto mano a mano con el Gato.

El único roce que Zaracho tuvo con el fútbol argentino fue desde muy chico, cuando con menos de 16 años hizo un año de inferiores en Boca, donde no siguió, y se volvió a Paraguay.

Camacho Sebastián Zaracho llega a Arroyito para pelear por un lugar en la zaga central.

Los clubes del refuerzo canalla

Después de ese paso por las inferiores xeneizes y su regreso a su país natal, Zaracho hizo su debut en primera división en General Díaz; de allí fue a Aurora de Bolivia, pasó por Guaraní y vivió la experiencia también en el fútbol de Vietnam (en Song Lam Nghe An FC). Regresó a Guaraní, donde jugó las últimas dos temporadas.

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Será el segundo futbolista paraguayo del plantel, junto a Enzo Giménez, quien hace más de un año que milita en el equipo de Arroyito. También está Agustín Sández, aunque el lateral por izquierda tiene doble nacionalidad.

Así las cosas, cuando el plantel de Central comience con los trabajos de pretemporada, Almirón tendrá una opción más en la zaga central, donde están Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Juan Cruz Komar y también Juan Giménez, ya recuperado de la lesión en la rodilla que lo mantuvo afuera de las canchas durante casi un año.

De cara a un segundo semestre en el que Central afrontará la Copa Libertadores (debe jugar los octavos de final frente a Corinthians) y el torneo Clausura, el Canalla dio ya su primer paso en el mercado de pases y sumó su primer refuerzo.

Seguramente será el primero de varios. Una de las mayores urgencias del Canalla está en la ofensiva, donde la partida de Alejo Veliz al fútbol brasileño (fue a Bahía) dejó un vacío importante en la posición de centrodelantero, donde hoy están Enzo Copetti y Marco Ruben.

Los otros puestos a cubrir dependerán de la lectura que haya hecho Almirón en este primer semestre, pero lo que está claro es que la dirigencia, tal como lo mencionó el presidente Gonzalo Belloso la semana pasada en conferencia de prensa, está dispuesta a hacer el máximo esfuerzo para darle al técnico las herramientas necesarias para potenciar el plantel.