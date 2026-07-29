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Copa Santa Fe: Newell's derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

En la definición con tiros penales venció por 4 a 1. En los 90 minutos empataron 1 a 1 y el ganador enfrentará a Central Córdoba o Timbuense

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

29 de julio 2026 · 21:41hs
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Copa Santa Fe. Newells derrotó a Leones FC desde los doce pasos y clasificó a los cuartos de final. 

Gentileza: Prensa Leones FC

Copa Santa Fe. Newell's derrotó a Leones FC desde los doce pasos y clasificó a los cuartos de final. 

En Arroyo Seco, Newell's derrotó esta noche a Leones FC desde los doce pasos (4-1), tras empatar 1-1 en los 90 minutos. De esta manera el rojinegro se clasificó a los cuartos de final de la Copa Santa Fe 2026. Ahora espera rival de la llave entre Central Córdoba y Timbuense, que están jugando en Timbúes.

El equipo de la familia Messi comenzó mejor con la movilidad de sus mediocampistas y en la primera incursión al área del rojinegro Tobías Meoniz capturó un rebote y con un potente disparo venció la estirada de Francisco Sciarini para poner el 1 a 0 para el dueño de casa.

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Trámite parejo

Después el trámite fue parejo, hubo pocas llegadas sobre los arcos y en el cierre de la primera etapa, en la única llegada, el delantero Lucas Amadeo remató desviado solo ante Joaquín Amadío. Con esa jugada se fueron al descanso con el triunfo de Leones por 1 a 0.

El complemento fue muy pobre. El local cuidó el resultado y pocas veces se aproximó al arco Sciarini. Por su parte el equipo comandado por Lucas Bernardi no tuvo ideas para romper el cerrojo defensivo de Leones y jamás inquietó al golero Daniele.

Leones fue mejor

En los minutos finales, Leones manejó la pelota con mucho criterio y esperó el pitazo del árbitro Lucas Maldonado, de buena labor.

Pero en el segundo minuto extra, de los cinco que se adicionaron, Ivo Pavicich recibió solo ante Daniele y con un remate cruzado puso el 1 a 1. Leones fue más, se durmió y la Lepra con muy poco llegó a la igualdad.

Newell's lo ganó desde los doce pasos

Después llegaron los penales, donde la Lepra fue más efectivo y lo terminó ganando por 4 a 1. Los goles del rojinegro fueron de Francisco Sciarini, Ivo Pavicich, Agustín Melgarejo y Néstor Boretto. Por su parte en Leones solo anotó Francisco Bravo y fallaron Denis Rodríguez y Galo Bernardini.

Formaciones

Leones FC 1: Ezequiel Daniele; Tobías Meoniz, Valentino Stizza, Rodrigo Quinteros y Galo Bernardini; Sebastián Peñaloza, Franco Tanneur, Juan Ignacio Vieyra y Lautaro Giménez; Alejo Fernández y Gonzalo González: DT: Franco Ferlazzo.

Newell's 1: Francisco Sciarini; Gino Barrio, Valentín Rosso, Néstor Boretto y Leonel Aranda; Benjamín Barrios, Braico Peralta, Thiago Grondona y Jeremías Morales; Joaquín Amadío y Gino Mutti. DT: Lucas Bernardi.

Goles: 9' Tobías Meoniz (L) y 45+ (2) Ivo Pavicih (N).

Penales: 4-1 (ganó Newell's)

Arbitro: Lucas Maldonado

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