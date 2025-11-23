Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Central tras la inesperada consagración en la Liga 2025, quieren agigantar su palmarés y enfrentan a Estudiantes por los octavos de final

Quiere repetir. El colombiano Jaminton Campaz fue autor del segundo gol en los playoffs contra Estudiantes en el Apertura y busca volver a celebrar.

Luego de la sorpresiva decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de consagrar como campeón de la Liga Profesional 2025 a Central por ser el equipo que más puntos sacó en la tabla anual, el equipo de Ariel Holan se enfrenta a Estudiantes desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Clausura 2025.

Este partido que tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro y a Hernán Mastrángelo en el VAR, en caso de terminar empatado se jugarán 30 minutos de tiempo suplementario y de persistir la igualdad la llave para determinar el equipo que jugará en los cuartos de final del torneo se decidirá desde el punto del penal.

Fue una semana agitada para el mundo Central. Primero porque el miércoles a última hora se supo que Ignacio Malcorra fue sancionado por su infantil expulsión luego del partido que los auriazules cayeron 1 a 0 ante Independiente en Avellaneda con dos fechas de suspensión.

Por lo cual, a excepción que haya una apelación por parte de Central y que esta tenga una resolución favorable por el Tribunal de Penas de la AFA, el referente canalla no solo se perderá este cotejo sino también el que viene, ya sea los cuartos de final del Clausura o la primera fecha del Apertura 2026 si los de Arroyito quedan eliminados.

El título de la Liga 2025 para Central

Y el jueves al mediodía luego de una reunión de Comité Ejecutivo en las oficinas que la Liga Profesional tiene en Puerto Madero, la AFA oficializó una propuesta que River y Boca habían hecho a fines de 2024 sobre otorgarle un título al equipo con más puntos entre Apertura y Clausura, que en su momento fue consensuada con los clubes, pero que nunca se plasmó en un boletín ni se informó, lo que hizo mucho ruido en el mundo del fútbol.

No porque el primero de la tabla anual (en este caso Central) no lo merezca, sino porque la forma de comunicación no fue la deseada. Y en un punto esto hasta termina siendo un poco injusto para Central, que hoy está en el ojo de la tormenta. Ya que sus hinchas se vieron imposibilitados de tener esa adrenalina y ese nerviosismo que tiene cualquier futbolero de esperar que su equipo pueda consagrarse para dar la vuelta olímpica y festejar.

Algo que se hizo el jueves a la noche en la Sede Fundacional del club cuando el plantel capitaneado por Jorge Broun levantó la copa de la Liga 2025 en lo que fue su título número 40 en la historia del club desde 1889. Aquella noche del 20 de noviembre miles de hinchas bajo la lluvia dieron suelta a su alegría, se olvidaron de las formas y gozaron por esta nueva estrella.

Comienza otra historia

Pero hoy es otra historia. Central comienza el primero de los cuatro escalones para tratar de quedarse con el Clausura y no tropezar con la misma piedra del Apertura donde fue el mejor del primer semestre, pero luego se quedó en el camino en cuartos de final como Huracán.

Además, esta situación donde Central fue salpicado por los tiempos de la comunicación de uno de los mejores años de su historia en cuanto a la campaña realizada, los mismos jugadores saben que están más obligados que nunca para quedarse con este torneo y luego ir por el Trofeo de Campeones y el resto de los torneos que están programados.

Los de Arroyito ya tienen la legalidad del título de campeón de Liga en 2025 a través del boletín 6.794. Eso no se lo va a quitar nadie, es lo que vale y en definitiva más allá de las formas y las opiniones es lo oficial.

Pero ahora debe buscar legitimar este campeonato tratando de quedarse con el Clausura y en este primer escalón no quiere que se le pinche la ilusión.