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Vicente Pizarro tras el gol agónico del triunfo de Central: "El equipo no paró de buscar el resultado"

El chileno convirtió en la última jugada del partido, en lo que fue su primer gol con la camiseta canalla. A un paso de clasificar a los playoffs

20 de abril 2026 · 10:02hs
Pizarro aprovechó el rebote en el área de Sarmiento y desató la alegría en el Gigante

Pizarro aprovechó el rebote en el área de Sarmiento y desató la alegría en el Gigante

Ya se estaban consumiendo los minutos y Central no podía superar la férrea defensa de Sarmiento, cuando Franco Ibarra disparó de larga distancia y el arquero Javier Burrai no pudo contener el remate. En el rebote apareció Vicente Pizarro, quien definió rápidamente por debajo del guardameta y anotó el agónico gol de la victoria a los 101 minutos de partido.

Con este triunfo ante su público, el Canalla continuó con la senda de la victoria en el Gigante de Arroyito por el campeonato local y encaminó su clasificación a la próxima instancia de duelos de eliminación directa. Este resultado lo dejó transitoriamente en la cuarta posición del Grupo B, a solamente dos puntos del 2º (River) y el 3º (Argentinos Juniors), y a 5 unidades de distancia del líder Independiente Rivadavia (aún debe su partido de esta fecha).

El próximo encuentro para los dirigidos por Jorge Almirón será el próximo viernes 24, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto desde las 19.15. Luego, volverá a jugar por Copa Libertadores ante Universidad Central en Venezuela y finalmente, cerrará la primera fase del torneo Apertura ante Tigre.

>> Leer más: Central encontró el hilo del ovillo en el final para celebrar una victoria que tiene un peso gigante

Las declaraciones de Pizarro tras el triunfo de Central ante Sarmiento

En charla con los medios, el chileno expresó su alegría por la victoria: "Muy contento, hicimos un esfuerzo muy grande desde el inicio del partido todo el equipo. Nos vamos con un triunfo, creo que lo merecíamos".

En este sentido, remarcó la dificultad del encuentro: "Lo trabajamos mucho el partido, tuvimos muchas ocasiones. Justo nos hacen el gol en el segundo tiempo en un momento que no merecíamos que nos hicieran el gol". Además, agregó: "Nos repusimos rápido y pudimos hacer el gol en el final".

Respecto a su aparición tan adelantado para capturar el rebote, Pizarro comentó: "Pisar el área, una posición que tengo que hacer ahí, espero que trabajando día a día esto se repita más seguido. Lo importante es que sirvió (el gol) para que el equipo ganara y de local con nuestra gente nos tenemos que hacer muy fuertes".

Finalmente, concluyó: "El equipo no paró de buscar el resultado, de buscar el triunfo sí o sí, el esfuerzo es muy importante para llegar al triunfo hoy". Y con respecto a la encaminado clasificación a playoffs aseguró: "Todavía quedan partidos, hay que ir día a día trabajando, tenemos que prepararnos para ganar todos los partidos que quedan".

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