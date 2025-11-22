Estudiantes deberá hacer el pasillo de campeón para Central en el Gigante de Arroyito

La casa madre del fútbol argentino lo hizo oficial y Pablo Toviggino lo hizo público junto a un mensaje hacia Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha

Estudiantes es recibido con el pasillo de campeón por su título en 2024

Luego del título de Rosario Central como campeón de la Liga 2025, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el domingo habrá un reconocimiento al equipo de Ariel Holan . Como es habitual, los consagrados saldrán al campo de juego mediante un pasillo entre los jugadores visitantes, en este caso Estudiantes , y niños escoltas.

La decisión la dio a conocer el propio Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA. El también tesorero de la institución de calle Viamonte comunicó la decisión y agregó un mensaje contundente contra el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón . “Qué 2026 te/nos espera!!. Cuidate mucho boina multicolor. Ahora a cumplir el reglamento, que establece el ente rector, la Asociación de Fútbol Argentino. En Fin”, señaló a través de X adjuntada con la resolución oficial.

Con este mensaje, Central recibirá desde las 17.30 a Estudiantes de La Plata y antes del ingreso de ambos equipos, los jugadores pincharratas deberán formar fila simulando un pasillo para que los canallas sean recibidos y reconocidos por el nuevo título obtenido en 2025.

El comunicado emitido por la AFA está dirigido a Rosario Central y Estudiantes de La Plata , con fecha del viernes 21 de noviembre.

En el mismo se informa que “tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la Liga Profesional de Fútbol” el próximo partido del domingo 23 de noviembre entre Central y Estudiantes tendrá su pasillo. “En la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores y niños escolta”, señaló la carta.

El motivo de este reconocimiento es “para recibir al recientemente designado Campeón de la Liga 2025” e instruye a los directores de partido a coordinar la mencionada acción entre ambos equipos.

Estudiantes negó el título

La decisión de otorgarle a Central el título de campeón de la Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en los torneos Apertura y Clausura generó diversas reacciones y quizás la más trascendente fue la del club Estudiantes, al que enfrentará el domingo en Arroyito.

Al anunciar el otorgamiento del título de campeón a Central, la Liga Profesional informó que tomó la decisión de crear este título y otorgárselo a Central "por unanimidad" de su comité ejecutivo.

El comunicado de la Liga en las redes sociales fue a su vez republicado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, horas después el club Estudiantes de La Plata publicó un mensaje en el que niega categóricamente que haya existido una votación en el comité ejecutivo sobre ambos temas.

En efecto, el club presidido por Juan Sebastián Verón publicó en sus redes sociales el siguiente comunicado: "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".

El mensaje contradijo abiertamente la información difundida tanto por la Liga Profesional como por la AFA. Hasta este jueves a la tarde, el club platense fue el único que negó la existencia de una votación para consagrar a Central como campeón de la Liga 2025.

Al dar a conocer la noticia sobre el título y una estrella más para Central, la Liga Profesional afirmó que el tema estaba en estudio desde desde hace varios años. Después, el presidente de Central, Gonzalo Belloso, hizo la misma afirmación. Estudiantes no se expidió sobre esto, pero negó que haya habido una votación.

Estudiantes enfrentará justamente a Central este domingo en Arroyito en el partido correspondiente a los cuartos de final del torneo Clausura. El que gane pasará a cuartos y el que pierda quedará afuera de la competencia.