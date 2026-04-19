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De los goles de Alejo Veliz a los de Enzo Copetti y viceversa, una buena noticia de los 9

Los gritos de Central de los últimos tiempos son de los 9, nada mejor para un equipo con aspiraciones. Ahora le tocó a Alejo Veliz ante Sarmiento

19 de abril 2026 · 23:24hs
Alejo Veliz celebra con los suplentes el 1 a 0 de Central sobre Sarmiento.

Marcelo Bustamante

Alejo Veliz celebra con los suplentes el 1 a 0 de Central sobre Sarmiento.

Se hablada de la sequía de Enzo Copetti, luego de la de Alejo Veliz. Pero en los últimos tiempos todo eso cambió para beneficio de Central. Es que nada mejor para un equipo con aspiraciones que tener a sus 9 encendidos. Si no es uno, es el otro, y ahora le tocó al considerado 9 titular hacer el primero ante Sarmiento.

Luego llegó el empate de Jonatan Gómez y el agónico festejo de Vicente Pizarro, que se quedó también con el protagonismo de la noche.

Veliz venía haciendo un flojo Apertura, no podía marcar y le venía pesando. Por eso el desahogo fue muy grande cuando ante Atlético Tucumán, después de encima desperdiciar un penal, marcó la apertura del marcador.

Inclusive las lágrimas asomaron a su rostro, porque la sequía se daba en un contexto en que además su abuelo estaba muy mal de salud. Por eso la dedicatoria para él al final, y no solo de ese grito, sino en el segundo tanto que le daría la victoria a Central por 2 a 1, ya que ante Leandro Díaz había aprovechado un mal pase atrás de Luca Raffin para empatar.

De los gritos de Alejo Veliz a los de Enzo Copetti

Después de los goles del que lleva la 9 en su espalda, el que apareció en la red fue Copetti. Enzo no estaba tan enemistado con la red como en el año anterior, porque de hecho había marcado el segundo gol en el triunfo sobre Newell’s, pero también necesitaba de un mayor aporte. Y lo hizo.

>>Leer más: Central va con lo mejor que tiene a mano ante Sarmiento y con Di María al banco

Primero fue la apertura del marcador en el Tomás A. Ducó ante Huracán, aunque serviría de poco por que el Globo dio vuelta el partido. Pero unos días después, en Paraguay, convirtió el tanto decisivo para ganarle a Libertad por la Copa Libertadores, entrando desde el banco mientras Almirón optaba por sacar temprano a Veliz del partido.

Y ahora, de nuevo en el Gigante y con una formación donde prácticamente Jorge Almirón puso lo mejor que tenía a disposición, Veliz fue de arranque y en el final del primer tiempo hizo la ventaja.

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Y de nuevo al 9 titular de Central

Primero dispuso una chance de las habituales: centro de Jaminton Campaz al ras y Alejo arrojándose para conectar como pasó en el segundo ante el Decano, pero sin poder hacerlo. Y luego de que Sarmiento se perdiera el primero, y que el arquero rival le sacara un mano a mano a Pol Fernández, llegó el taco del volante creativo canalla y el puntín de Veliz delante de Burrai para el 1 a 0.

Hubo una protesta de Sarmiento porque en el inicio de la jugada Sandez se le tiró encima a Marabel haciéndole caer, en lo que pareció una clara falta. Pero a Veliz le llegó la pelota clara, delante del arquero y no perdonó.

En el complemento, cuando ya Copetti había reemplazado a Veliz, llegó el 1-1 del excanalla Jonatan Gómez que parecía sellar el partido. Hasta que al final en la última Pizarro le dio el triunfo a Central.

Entre los 9 y el chileno que instantes antes casi es noqueado de un rodillazo, se edificaron los 3 puntos con los centrodelanteros de nuevo on fire. Nada mejor para un Central con aspiraciones.

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