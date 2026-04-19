La Capital | Hospital Centenario

El Hospital Centenario realizó una cirugía inédita en la salud pública nacional

Se trata del primer implante de válvula pulmonar percutánea Harmony realizado en la salud pública del país. El paciente, un joven de 24 años, ya retomó su vida normal y se reincorporó a su trabajo

19 de abril 2026 · 12:57hs
El Hospital Provincial del Centenario fue pionero en la salud pública en implementar una novedosa intervención.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

El Hospital Provincial del Centenario fue pionero en la salud pública en implementar una novedosa intervención.
Dianda

Dianda, en el centro, con el equipo médico que lo atendió.
La intervención es menos invasiva que una tradicional.

La intervención es menos invasiva que una tradicional.

“Tuve un poco de miedo cuando supe que debía operarme, pero el equipo médico me brindó mucha tranquilidad. Me atendieron y trataron muy bien”, dice Juan Manuel Dianda. El joven de 24 años, con problemas cardíacos, fue intervenido en el Hospital Centenario y el procedimiento marcó un hito en la salud pública del país: por primera vez se implantó una válvula pulmonar percutánea Harmony. Juan Manuel, ya retomó su vida normal y se reincorporó a su trabajo.

Mientras tanto, el equipo médico del Servicio de Cardiología del Hospital Provincial del Centenario se convirtió en el primero que realiza este implante en la salud pública argentina. El joven ya había sido operado en su infancia, por lo que fue evaluado de manera integral por el equipo interdisciplinario del consultorio de Cardiopatías Congénitas del Adulto, donde se definió la indicación precisa para este tratamiento.

Sobre la intervención, la directora del Hospital Provincial del Centenario, Claudia Perouch, destacó que “se implementó una técnica innovadora, que no es frecuente en los efectores por su complejidad” y apuntó que la intervención “le está dando un cambio importante en la calidad de vida al paciente”.

“Es un orgullo muy grande para el Hospital Provincial del Centenario y para toda la red de salud pública de Santa Fe”, concluyó Peruch.

Este hito representa un avance significativo para la salud pública, consolidando capacidades en procedimientos de alta complejidad.

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El Hospital Centenario, pionero

El implante de válvula pulmonar percutánea Harmony es una técnica innovadora, que permite resolver patologías cardíacas sin necesidad de cirugía a corazón abierto. El procedimiento, de alta complejidad y carácter mínimamente invasivo, estuvo encabezada por el equipo del Servicio de Hemodinamia del hospital, dirigido por Pedro Zangroniz.

“Se trata de una válvula pulmonar colocada por vía percutánea. Al ser de esa manera, se hace todo a través de una punción en la región femoral que no necesita una cirugía más invasiva, y esa es la ventaja principal de este tipo de procedimientos”, explicó Zangroniz.

Asimismo, subrayó que “fue posible hacer este tipo de intervención, mini invasiva y menos compleja que una cirugía, porque tenemos un servicio de Hemodinamia de altísima complejidad, con dos salas de angiografía que nos permite enfrentar estos desafíos”. Y agregó que “aún así, no hubiese sido posible sin los médicos capacitados para este tipo de intervenciones y los recursos para conseguir los dispositivos utilizados”.

El valor de la red de salud pública

A su turno, Rodolfo Leiva, del servicio de Cardiología del Hospital hizo hincapié en el trabajo articulado que se lleva adelante en la red de salud pública provincial: “Hace tiempo contamos con un circuito que tiene Rosario y la provincia de Santa Fe para la transición y transferencia de estos pacientes”.

Leiva destacó el surgimiento de una nueva especialidad, la de la cardiopatía congénita del adulto para abordar casos donde “los niños crecen y nos plantean nuevas dificultades y tenemos que estar a la altura”. Con ese objetivo, desde la adolescencia empiezan a ser referenciados al Hospital Centenario con historias clínicas continuadas, seguimientos y acompañamiento familiar.

“Es importante lo que estamos haciendo: darles una solución en el lugar donde viven con la mejor estrategia planificada y el acompañamiento necesario para tener los mejores resultados”, aseguró Leiva.

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Mejorar la calidad de vida

Juan Manuel Dianda, el paciente intervenido con la nueva tecnología Harmony, regresó al Hospital del Centenario para una evaluación y seguimiento con el equipo médico que realizó la intervención, mientras desarrolla su vida cotidiana con normalidad.

“Tuve un poco de miedo cuando supe que debía operarme, pero el equipo médico me brindó mucha tranquilidad. Me atendieron y trataron muy bien”, recordó el joven de 24 años.

A los pocos días, pudo volver a caminar y a la semana ya se había reincorporado a su trabajo. “La recuperación estuvo muy bien y ya estoy trabajando en un taller mecánico”, señaló.

Por último, Juan Manuel celebró que “antes tenía mucha dificultad para hacer fuerza o para intentar correr si quería. Me dificultaba mucho el tema trabajo también. Y ahora estoy mucho mejor”.

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