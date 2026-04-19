La Capital | Ruta A012

Traspaso de la ruta A012: el gobierno nacional aún no da definiciones sobre el trámite

La provincia asegura que está en condiciones de intervenir con obras apenas tenga la habilitación oficial, pero advierte sobre la falta de precisiones y nuevas trabas administrativas

19 de abril 2026 · 09:53hs
La provincia afirma que reparará la ruta nacional A012

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La provincia afirma que reparará la ruta nacional A012, pero el decreto de traspaso de la Nación aún no se concretó.

Pese a los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, en la Bolsa de Comercio de Rosario, la provincia advirtió que aún no hay definiciones sobre el traspaso de la ruta A012. Desde el Ministerio de Obras Públicas santafesino se explicó que el Decreto Nacional Nº 253/2026 habilita a las provincias a concesionar temporalmente corredores nacionales. Pero, lejos de implicar un traspaso efectivo, la norma abre apenas una posibilidad administrativa que, por ahora, no se ha traducido en decisiones concretas ni en la cesión de la traza.

Desde la cartera provincial apuntaron que, a la fecha, la A012 continúa bajo jurisdicción nacional, ya que no existe aún ningún convenio firmado que transfiera su operación ni habilite formalmente a la provincia a ejecutar tareas de mantenimiento o reparación. En ese marco, remarcaron que todavía no hay documento oficial que habilite la intervención santafesina, y que el proceso sigue sujeto a definiciones que dependen exclusivamente del gobierno nacional.

En esa línea, se especificó además que el decreto reciente que firmó el presidente de Javier Milei no traspasa aún el manejo operativo de la Ruta A012 a Santa Fe, como así tampoco ninguna otra ruta nacional.

El reclamo de la provincia

El reclamo santafesino no es nuevo: la provincia solicita el traspaso desde febrero de 2024, a poco de asumir el gobernador Maximiliano Pullaro, apoyada en antecedentes normativos y en acuerdos previos firmados con Nación. Sin embargo, esas gestiones no prosperaron y el nuevo decreto introduce instancias adicionales que complejizan el procedimiento.

El mecanismo previsto ahora por Nación exige que Santa Fe formalice un pedido ante el Ministerio del Interior, a partir del cual la Dirección Nacional de Vialidad deberá establecer, junto con la provincia, las condiciones del eventual traspaso. Ese proceso, además, requiere una resolución posterior de la Secretaría de Transporte de la Nación, lo que agrega nuevos niveles de validación administrativa.

Leer más: La provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

Decisión de hacerse cargo de las obras

Mientras restan definiciones de Nación, el deterioro de la A012 sigue siendo motivo de preocupación para la gestión provincial, transportistas, camioneros y usuarios habituales de este corredor clave para la logística regional. La Provincia ratifica que cuenta con los recursos técnicos y financieros para iniciar obras de manera inmediata, pero que la falta de autorización formal impide avanzar.

Desde Obras Públicas de la Provincia también se dejó en claro que el eventual esquema de cesión no abarca al resto de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe: corredores estratégicos como las rutas 8, 11, 33, 34 y 178 continuarán bajo responsabilidad del Estado nacional, sin definiciones concretas sobre cómo Nación llevará adelante sus mantenimientos.

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