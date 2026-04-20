Alerta: una caída en un adulto mayor puede comprometer su vida

A raíz de la muerte del actor Luis Brandoni, que estaba internado luego de un accidente doméstico, la preocupación se reactiva. Los cuidados necesarios

Muchas personas de la tercera edad que se caen no pueden levantarse sin ayuda

La muerte del actor argentino Luis Brandoni conmueve al país. El reconocido artista, de 86 años, quien continuaba trabajando, sufrió una caída en su casa que le provocó un traumatismo de cráneo y un hematoma subdural. A raíz del delicado cuadro fue internado pero no pudo superar las complicaciones. ¿Puede una caída "simple" provocar la muerte? ¿Cuáles son las consecuencias habituales de golpes en distintas partes del cuerpo en la tercera edad? "En personas mayores el hecho de caerse puede ser grave. Un traumatismo de cráneo, como tuvo Brandoni, no es lo más frecuente, pero ocurre. Lo que vemos de manera más habitual en adultos mayores son fracturas, de cadera, de fémur, que también conllevan riesgos ", señaló a La Capital Nahuel Sotelo, coordinador médico de UGR.

Tres de cada diez adultos mayores sufren al menos una caída al año , con distintas secuelas, desde leves a severas. La mortalidad por caídas se incrementa exponencialmente con el aumento de la edad en hombres y mujeres por encima de los 75 años

El hematoma subdural, que se produce por acumulación de sangre entre la superficie cerebral y la membrana externa (duramadre) puede ser grave en un anciano. Los traumatismos son una de las causas principales . Ya sea por un descuido, porque se chocaron con un mueble o se patinaron, subiendo una escalera o porque se resbalaron en la bañera una persona puede golpearse. "En gente mayor hay debilidad muscular, pérdida del equilibrio, menos fuerza para poner las manos en el momento de la caída...ese impacto puede tener una mala evolución", reflexiona el profesional.

El médico dijo que una caída y un golpe son motivo de consulta inmediata. "Aun cuando la persona se recupere aparentemente sin consecuencias, los síntomas pueden aparecer días después. No hay que minimizarlo".

Sotelo dijo que en el servicio de Urgencias, lo que ven con mayor frecuencia son fracturas, de cadera, de fémur, de muñeca. "Y no son situaciones menores ya que una fractura de cadera, por ejemplo, conlleva una cirugía, pasar por una anestesia, una rehabilitación que puede ser extensa. Es un cuadro que tiene su complejidad y además suele generar problemas emocionales y depresión, por las secuelas", evaluó.

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Preparar el hogar

anciana baño caida Es importante colocar soportes en sitios clave de la casa

La prevención es crucial. Hoy cada vez más adultos mayores viven solos. Sus hijos o nietos tienen más ocupaciones y pueden estar menos atentos en general. Es una problemática mundial, a la que no escapa la Argentina.

Por eso, es fundamental preparar el lugar en el que viven para minimizar la posibilidad de una caída con consecuencias.

"Muchas veces las caídas no son mala suerte sino riesgos no detectados", enfatizó Nahuel Sotelo.

De acuerdo a información brindada por el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios es necesario:

• Instalar artículos de soporte, como pasamanos en la escalera o en la ducha y frente al inodoro.

• Evitar siempre tener en nuestras casas suelos irregulares o con desniveles. Si tenemos alfombras en lo posible retirarlas o bien tener una base anti deslizable que se adhiera al suelo, evitando su desplazamiento.

• Proporcionar en todo momento un ambiente iluminado para movilizarse y desplazarse.

• Proporcionar un calzado que tenga una suela resistente y antideslizante, evitar el uso de pantuflas.

• Incentivar el uso de las técnicas de apoyo que han sido indicadas, tales como bastones, andadores, etc.

• Mantener el hogar libre de objetos que estén dispersos en el suelo o cables eléctricos sueltos que puedan hacer tropezar o enredarse en las piernas.

• Evitar encerar los pisos, dejar una luz encendida de noche.

• Incentivar y acompañar a las personas mayores a realizar actividad física diaria durante 30 minutos, de intensidad moderada, lo cual favorecerá su capacidad motora y la no pérdida de equilibrio, por ejemplo, realizar caminatas a paso moderado o bien subir y bajar escaleras.

• Aconsejar a la persona mayor a que realice los cambios de posición paso a paso, lentamente, sentándose en la cama durante unos momentos para posteriormente incorporarse.

Un dispositivo, con alta demanda

En este contexto, en Rosario se ofrece un sistema que tiene alta demanda. Sotelo comentó que "nos dimos cuenta de que había un grupo importante, de gente mayor, que necesitaba sentirse más seguro, al igual que sus familiares. Como médicos de urgencias notábamos la cantidad de veces que íbamos a un hogar a ayudar a un anciano a levantarse, y la cantidad de problemas causadas por caídas".

Así surgió Conecta, que es un dispositivo que la persona lleva como un colgante o reloj. "En ambos casos, cuentan con un chip que se comunica en forma directa con nuestro número de URG 4351111".

"Si la persona se cae, puede pulsar el botón y como tiene un parlante y micrófono tiene la posibilidad de contar qué le está pasando. Y si pulsa el botón y no puede hablar, también activamos el protocolo. El operador avisa a los familiares y manda una ambulancia o un médico a domicilio dependiendo de la gravedad del caso", contó el profesional.

"Es un servicio de asistencia pensado especialmente para adultos mayores y, como mencioné, funciona a través de un dispositivo conectado a nuestro Centro de Coordinación Operativa, disponible las 24 horas. Ante una emergencia, nuestro equipo activa el servicio de emergencias privado que tengas contratado y, además, avisa a tu red de contactos para que estés acompañado y seguro. Nuestro servicio va más allá de la emergencia: con la videoconsulta médica, la atención está a un clic de distancia, las 24 horas", detalló Sotelo.