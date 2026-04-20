Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios del GP de Miami, en el regreso de la Fórmula 1

El argentino correrá su cuarta carrera de la temporada con Alpine, pero antes tendrá una exhibición en las calles de Buenos Aires ante su público

Franco Colapinto se prepara para la exhibición que protagonizará el próximo fin de semana en las calles de Buenos Aires , sin despistarse de los detalles que ajustará con Alpine en la previa al regreso de la Fórmula 1 . Después de un mes de receso, los pilotos volverán a las pistas con el Gran Premio de Miami .

La cancelación de los GP de Baréin y Arabia Saudita abrió una extensa ventana de descanso para la máxima categoría del automovilismo, la cual presentó la oportunidad para varios equipos de analizar errores y buscar mejoras en esta nueva generación de monoplazas. A su vez, trajo la chance de que el pilarense corra el próximo domingo 26 de abril en Argentina .

Miles de fanáticos se presentarán en el circuito callejero que se realizará en Palermo especialmente para la exhibición de Colapinto, pero también aguardan por volver a ver a su compatriota en competencia.

Unos días después de la presentación del piloto de Alpine en Buenos Aires, la Fórmula 1 concretará su regreso con el inicio de la actividad en el circuito ubicado alrededor del Hard Rock Stadium, en un fin de semana completo que también contará con carrera sprint.

Allí, el pilarense tendrá su primera experiencia en Miami y buscará sumar puntos para mantener el buen desempeño de la escudería francesa en esta temporada 2026, donde marcha 5ª en el Campeonato de Constructores.

Cómo es el circuito de Miami

El Autódromo Internacional de Miami es un circuito semipermanente, ya que se destaca por ser una pista urbana temporal, que fue inaugurado en 2022 y diseñado especialmente para recibir carreras de la Fórmula 1. Se encuentra ubicado en Miami Gardens, en el predio del Hard Rock Stadium, donde la selección argentina fue campeona de la Copa América 2024.

Este circuito cuenta con una longitud de 5,4 kilómetros, con 19 curvas y un total de 308 kilómetros de competencia, a lo largo de 57 vueltas que tendrá de extensión la carrera principal del domingo. La pista permite adelantamientos, pero cuenta con sectores angostos con muros que requieren de la precisión de los pilotos.

Según indicaron medios internacionales, desde su ingreso en el calendario oficial de la F1, la mejor vuelta en este circuito la registró Max Verstappen en 2023, con un récord 1:29.708 registrado a bordo del Red Bull. En su última edición, en 2025, Oscar Piastri se llevó la victoria con su McLaren.

Circuito Miami f1 2026

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Cuándo se disputa el GP de Miami

El Gran Premio de Miami se disputará desde el viernes 1º al domingo 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami. La primera jornada del viernes contará con la única práctica libre, ya que unas horas más tarde será el turno de la clasificación a la carrera sprint.

Durante el mediodía del sábado se correrá la sprint y, luego, será el turno la clasificación a la carrera del domingo. Finalmente, el domingo tendrá lugar la carrera principal, en la que se disputará el Gran Premio de Miami.

Toda la actividad del fin de semana en el Autódromo Internacional de Miami será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Miami

Viernes 1º de mayo

Práctica Libre 1: 13.30

Clasificación sprint: 17.30

Sábado 2 de mayo

Carrrera sprint: 13

Clasificación: 17

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17

* Horario en Argentina