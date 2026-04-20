Dos heridos en un fuerte choque de camiones: uno fue llevado en helicóptero al Heca

El grave siniestro vial se produjo sobre la ruta provincial 14 a la altura de Arminda.

Uno de los camioneros heridos en el choque en la ruta 14 es bajado del helicóptero para quedar internado en el Heca

Dos heridos, uno de ellos de gravedad, fue el saldo de un choque frontal entre dos camiones ocurrido este lunes en el kilómetro 33 de en la ruta provincial 14 entre las localidades de Arminda y Pueblo Muñoz .

La persona que presentaba mayor gravedad tuvo que ser trasladada en helicóptero hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

El tránsito en ese camino estaba porque uno de los camines quedó cruzado por completo sobre la ruta y el otro salió despedido hacia un costado y recorrió varios metros cruzando la banquina para chocar contra un monte de árboles.

El conductor de ese último camión fue el que sufrió las lesiones de mayor consideración por lo que debió ser trasladado en helicóptero al Heca. La secuencia de cómo sucedió el choque no estaba clara por el momento. El otro chofer pudo salir por sus propios medios, pero estaba muy golpeado, según indicaron testigos.

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Al lugar del choque acudieron Bomberos Voluntarios y efectivos policiales de varias localidades de la región. Uno de los vehículos involucrados en el choque iba cargado con arena y el otro iba vacío.

Según las primeras informaciones, uno de los camiones venía circulando desde Rosario y el otro lo hacía desde Venado Tuerto, y si bien se debe avanzar más en la investigación sobre la mecánica del siniestro, una primera hipótesis apuntaba a que uno de los choferes se habría quedado dormido.

Cómo fue el rescate de la víctima

Voceros de Bomberos Voluntarios confirmaron que las únicas personas heridas en el siniestro fueron los choferes de los camiones. "Uno con heridas leves y otro que estaba muy grave y al que costó mucho sacarlo del camión. Trabajaron unidades sanitarias de Pueblo Muñoz, Arminda, Villa Mugueta y Alvarez. Con respecto a Bomberos Voluntarios actuaron divisiones de Bigand, Villa Mugueta y Acebal", indicaron.

En declaraciones a Canal 3, los voceros destacaron el arduo trabajo que tuvieron los rescatistas para sacar a la víctima que estaba en peores condiciones del interior del camión. "Llevó mucho tiempo. fue muy difícil. Además quiero destacar del personal de salud que tuvo que compensar a la víctima antes de que pueda ser trasladada al Heca en helicóptero", agregaron.