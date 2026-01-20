"Central preguntó por él", la frase del representante de un delantero que siempre soñó con ser canalla

Dijo que tanto el Canalla como Racing preguntaron por el jugador, cuyo nombre también suena como posible refuerzo en Boca

Chimy Ávila juega en Betis. Su representante dice que Racing y Central preguntaron por él. Y en el medio está Boca.

Central sigue pensando en reforzarse. Cuando faltan apenas cuatro días para su debut en el torneo Apertura, el cuerpo técnico y los directivos no abandonan la búsqueda de refuerzos para afrontar un año repleto de competencias para el equipo auriazul.

En lo que va del mercado de pases, Central incorporó a cuatro jugadores. El primero en llegar fue Jeremías Ledesma, el arquero que se formó en la cantera canalla y que luego de un exitoso paso por el fútbol español estuvo casi dos años en River prácticamente sin jugar. Se trata de un arquero de jerarquía, que llega para pelearle el puesto a Jorge Broun.

Después vinieron, casi en simultáneo, Gastón Ávila y Vicente Pizarro. El zaguero, que también se formó en Central, es jugado del Ajax y viene de pasar una temporada en Fortaleza. El volante llega desde Colo Colo y, a los 23 años, es la primera vez que jugará fuera de Chile.

El último refuerzo anunciado hasta ahora es Alexis Soto. El lateral izquierdo jugó en Banfiel y Racing, pero ahora llega desde Defensa y Justicia. Será un duro competidor por el puesto de Agustín Sández.

Faltan delanteros

Al plantel que conduce Jorge Almirón, quien todavía no debutó oficialmente como entrenador canalla, le faltan delanteros. Tiene pocos y además está la incierta situación de Alejo Veliz, quien de todos modos parece a esta altura que se quedará hasta junio.

Los directivos ya hicieron sondeos por varios delanteros. Uno de ellos, quizás el más concreto, fue por Luca Langoni, un futbolista al que Almirón ya tuvo en Boca. El jugador está en la Major League Soccer y le gusta al entrenador, aunque es difícil que venga porque es caro.

Lo que se sabe ahora es que Central hizo algún tipo de contacto con Ezequiel Chimy Ávila, el hermano de Gastón que juega en el Betis. Al menos es lo que dijo su representante, Carlos Bilicich, quien aseguró que otro club que se interesó por el delantero es Racing. "Central preguntó por él", fue la frase que dejó picando Bilicich, quien agregó: "Tiene la chance de llevarlo".

"Tiene pertenencia al club"

Lo extraño es que el discurso de Bilicich es bastante contradictorio, porque también lanzó la posibilidad de que Chimy Ávila juegue en Boca. Desde hace tiempo se dice que el xeneize lo quiere, aunque el propio Bilicich dijo siempre que no hubo contactos formales entre el club y el jugador.

Pero ahora dijo que Boca está entre los interesados en contratarlo y le agregó más confusión al tema al asegurar: "Chimy conoce el mundo Boca y tiene pertenencia por el club". Lo extraño es que públicamente el futbolista siempre dijo que es hincha de Central y que le encantaría jugar en el canalla.

Pero Bilicichó metió más ruido todavía al afirmar que no es el momento para que Chimy salga del Betis, donde días pasados marcó dos goles para darle la victoria al equipo del chileno Manuel Pellegrini ante el Elche en la Copa del Rey, aunque después afirmó: "Un llamado de Juan Román Riquelme puede cambiar todo".

¿Qué quiere Chimy Ávila?

Frente a semejante ensalada de afirmaciones, es difícil entender al representante del Chimy y dilucidar cuál es la pretensión del jugador, aunque la afirmación de que Central preguntó por él abre expectativas sobre esa posibilidad, si se tiene en cuenta que el Canalla necesita delanteros.

A mediados del año pasado, en el mismo mercado en el que llegaron Ángel Di María y Alejo Veliz, Central ya había buscado a Gastón Ávila, por entonces en Fortaleza. En ese momento el Chimy dijo que tenía un sueño y es jugar con su hermano en el Canalla. ¿Vendrá?