El refuerzo que quería Central pero no pasó la revisión médica volvió a jugar en Inter Braian Aguirre, quien estuvo hace una semana en Rosario, ingresó sobre el final del partido ante Corinthians 7 de agosto 2026 · 11:29hs

Braian Aguirre volvió a Inter y se sumó al plantel que va en busca de la Copa de Brasil.

Braian "Café" Aguirre tenía todo listo para ser refuerzo de Central, pero no pasó la revisión médica y todo quedó en la nada. De hecho, el defensor participó este jueves por la noche del encuentro de vuelta que disputó Inter frente a Corinthians y clasificó a los cuartos de final de la Copa de Brasil 2026. Y de esta forma quedó sepultada la intención de volver al fútbol argentino y lucir la camiseta Canalla.

El exjugador de Lanús estuvo el viernes pasado en Rosario para someterse a la revisión médica y luego firmar el contrato. Pero no superó las pruebas y todo se frenó. Si bien no se brindó detalles sobre el motivo que frenó la contratación, la versión de que tenía un inconveniente en un tobillo fue desechada al participar anoche del encuentro de su equipo.

Aguirre (26 años) ingresó a los 88 minutos en la derrota ante Corinthians por 2 a 1, pero pasó a la siguiente fase ya que en la ida había vencido por 2 a 0 y con el global de 3-2 se metió en los cuartos de final de la Copa de Brasil.

El lateral que había apuntado Central seguirá en Inter y tras la clasificación utilizó sus redes sociales para celebrar el logro deportivo. Y resetear su pensamiento para recuperar su lugar en el equipo brasileño.