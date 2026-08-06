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La reserva de Central tuvo la victoria en las manos, pero no pudo sostener la ventaja

Lo ganaba por dos goles frente a Instituto y lo terminó empatando. Una buena noticia en el Canalla: Juan Giménez volvió a sumar minutos tras la lesión

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

6 de agosto 2026 · 17:13hs
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Santiago Segovia fue el autor del primer tanto de Central

CARC Juveniles

Santiago Segovia fue el autor del primer tanto de Central, apenas iniciado el encuentro.

La reserva de Central no pudo sostener la ventaja de dos goles que había conseguido y por eso terminó empatando ante Instituto de Córdoba, en Arroyo Seco, en el marco de la tercera fecha del torneo Clausura Proyección. Fue 2 a 2 y con el punto obtenido los auriazules, que se mantienen invictos, alcanzaron los 5 puntos sobre 9 posibles.

El encuentro tuvo como protagonista un fuerte y persistente viento que, generalmente, conspiró contra la precisión de las entregas que intentaron los protagonistas. Y los goles de Central, que llegaron en la primera parte, fueron obra de los mediocampistas Santiago Segovia, el segundo del campeonato, y Tomás Stagnari. Antes de este partido, los dirigidos por Mario Pobersnik habían empatado sin tantos en el debut, como locales de San Lorenzo y derrotaron a Tigre como visitante, en la segunda jornada del torneo.

Una buena noticia es que en el equipo de Arroyito fue titular Juan Giménez. El marcador central de 20 años regresó así al ruedo, completando casi 60 minutos en cancha, tras casi un año de inactividad oficial, y lo hizo de buena manera.

Ramiro Barrientos se lanza al ataque y busca el desequilibrio. Central tuvo todo para ganarlo y no pudo.

Ramiro Barrientos se lanza al ataque y busca el desequilibrio. Central tuvo todo para ganarlo y no pudo.

A mediados de agosto del año pasado, jugando en el primer equipo ante Deportivo Riestra, en el Gigante, Giménez sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla derecha. Y recién ahora pudo reaparecer, a casi un año de aquella desafortunada acción de juego, aunque lo hizo en reserva.

>>Leer más: Central: Campaz se entrenará con el grupo y podría ser citado para el partido ante Aldosivi

Segovia abrió el marcador

Segovia, apenas pasado el primer minuto de juego y con un derechazo desde más de 30 metros de distancia, fue el encargado de abrir el marcador para los locales. A los 11', aprovechando una buena acción ofensiva generada sobre el sector izquierdo auriazul, Tomás Stagnari recibió dentro del área en soledad para acertar un derechazo que se convirtió en el 2 a 0.

Pero antes del cierre del primer tiempo, llegó el descuento de Instituto. Tras un error de Paulo Bustos en la salida, el lateral izquierdo de La Gloria, Francisco Aguirre, sacó provecho y descontó con un violento zurdazo. Y a los 27 del complemento, en una desatención defensiva de Central, llegó el empate de los cordobeses. Esta vez el que sorprendió fue el lateral derecho, Lucas Olivera, que apareció en ataque para filtrarse entre los centrales auriazules y someter a Fernández resolviendo mano a mano con un disparo abajo.

Así formó Central

Los elegidos para arrancar como titulares por Pobersnik fueron Damián Fernández; Sebastián Lago (58' Ayrton Muñoz), Juan Giménez (58' Franco Castorani), Luca Raffin y Felipe Carnicero; Juan Ignacio Guzmán y Tomás Stagnari (84' Joaquín Ferraris); Paulo Bustos, Santiago Segovia y Ramiro Barrientos (73' Leonel Antúnez); Ignacio Moreno (73' Gino Pavoni).

Mientras, los que se quedaron sin ingresar fueron: Ezequiel Zapata, Juan Scaglia, Fabrizio Ávalos, Santiago Enrique, Kevin Quiroz, Lucas López y Santino Giacopetti.

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