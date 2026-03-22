Central en Mendoza: reconocimiento a Ángel Di María y fotos con algunos más

Como en la mayoría de las canchas, Ángel Di María recibió el afecto de los hinchas de Independiente Rivadavia. Otra vez lo verá desde el banco

Broun y Avila posaron gustosos para unas fotos con los de staff de seguridad en la cancha de Independiente Rivadavia.

Ángel Di María evaluó, viajó pero al final no estará de entrada ante el líder Independiente Rivadavia en Mendoza. Pero apenas pisó el Bautista Gargantini recibió, como en la mayoría de las visitas, el afecto de los hinchas. Ahora le toca demostrar si le toca entrar en Central , en un campo de juego que no lo favorece.

Angelito volvió a Central para jugar y, ante la duda, siempre está disponible. Como pasó en el clásico y ante Banfield, en el último partido donde su ingreso en el complemento fue decidido para dar vuelta el resultado y ganar.

Pero como las molestias en el aductor izquierdo persistieron, había dudas hasta de que viaje a Mendoza. Lo hizo pero como ante el Taladro, no será titular Y al pisar el césped del Bautista Gargantini, otra vez comprobó el reconocimiento del fútbol argentino.

Así, al pisar el césped para las tareras precompetitivas, se encontró con el aplauso de los plateístas, que fueron los que a esa hora ya copaban su lugar, mientras las populares tardaban un poco más en llenarse.

Angelito retribuyó saludando y luego empezó a trabajar junto al resto de sus compañeros.

>>Leer más: Central, ya en Mendoza con novedades: Di María de titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Claro que no fue el único reconocido. Porque varios inclusive del staff identificado con pecheras negras, a la hora del primer reconocimiento al terreno que solo hicieron alguno jugadores, les pidieron fotos. Así. el Gato Ávila, mientras caminaba con ojotas y mate en mano por el césped, les dio el gusto. Lo mismo hizo Jorge Broun, como el día anterior con los hinchas canallas que fueron a esperar al plantel al hotel.

Precisamente, en ese punto es donde se preve que Di María no se sentirá muy cómodo cuando le toque entrara. Es que el césped del Gargantini no lució un verde generoso, porque lo que se supone que la pelota no rodará con rapidez como le gusta al experimentado campeón del mundo canalla. Y también necesita para sacar ventaja.

Eso sí, fue regado una hora antes del partido, aunque no muy profusamente, algo que el mismo Di María había advertido que los rivales no hacían mucho de local para entorpecer esa condición necesaria.

Di María también fue muy aplaudido cuando la Voz del Estadio lo dejó para el final, agregándole la frase "el campeón del mundo".

Eso sí, en el aplausómetro de la noche, nadie más que Sebastián Villa y, ahí nomás, el DT ex leproso Alfredo Jesús Berti.