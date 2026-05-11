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Qué significa el festejo "six seven" que hizo Di María tras su gol en Rosario Central

Ángel Di María celebró su gol ante Independiente con un gesto viral de TikTok que nació en EE.UU. y se volvió furor entre adolescentes. ¿Guiño para sus hijas?

11 de mayo 2026 · 09:16hs
Ángel Di María celebra su gol en el Gigante de Arroyito

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ángel Di María celebra su gol en el Gigante de Arroyito

Rosario Central dio vuelta un partido caliente ante Independiente en el Gigante de Arroyito, pero además del resultado hubo un detalle que explotó en redes sociales: el particular festejo de Ángel Di María después de convertir el empate.

Tras marcar un golazo entrando al área desde la derecha y definiendo de zurda, el campeón del mundo celebró haciendo el gesto conocido como “six seven” o “67”, una referencia viral que desde hace meses circula en TikTok y otras redes sociales entre adolescentes y deportistas.

El movimiento de brazos, similar a un “más o menos”, rápidamente despertó preguntas entre hinchas y usuarios de las redes sociales. ¿Qué significa realmente?

Qué es “six seven”

La expresión nació en Estados Unidos y se volvió tendencia especialmente entre jóvenes y comunidades vinculadas al deporte y las redes sociales. El origen aparece en la canción Doo Doo, publicada en 2024, donde se repite la frase: “6-7, I just bipped right on the highway”.

>> Leer más: El diccionario actualizado de los adolescentes: de "red flag" a "farmear aura"

A partir de ahí, el audio empezó a utilizarse en videos virales de TikTok, sobre todo en clips deportivos y ediciones de básquet.

Con el tiempo, el “six seven” se convirtió en un meme sin significado concreto.

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Un meme sin sentido fijo

Según explicó el creador de contenido y docente estadounidense @mr_lindsay_sped, la expresión funciona casi como una broma interna entre adolescentes.

“¿Cuánto medís? Six seven. ¿Qué hora es? Six seven. ¿Qué es eso? Six seven”, ejemplificó en uno de los videos que ayudaron a popularizar el fenómeno.

La gracia justamente está en que no tiene una definición precisa.

En algunos casos se usa como equivalente a “más o menos”, en otros lo relacionan con alguien muy alto y muchas veces simplemente funciona como referencia humorística o absurda. El gesto de manos que acompaña la frase terminó siendo tan viral como la expresión misma.

>> Leer más: Las cuentas de Instagram para adolescentes tendrán más restricciones

De TikTok al fútbol

La tendencia salió rápidamente de las redes sociales y empezó a aparecer en conferencias deportivas, transmisiones y celebraciones de atletas.

Jugadores de básquet universitario en Estados Unidos, influencers y figuras deportivas comenzaron a repetir el “six seven” frente a cámaras.

Ahora, el gesto también llegó al fútbol argentino de la mano de Ángel Di María, quien suele mantenerse muy conectado con tendencias virales y redes sociales.

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