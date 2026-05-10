Un milagro monumental para la clasificación de River, que podría ser rival en semis de Central

San Lorenzo pudo ganarlo en los 120' jugando 90' con uno menos. Y también en los penales, con dos chances desperdiciadas. Finalmente zafó River y Central está atento

Festejó River cuando la mano vino cambiada todo el partido y hasta en los penales. San Lorenzo estuvo a nada de clasificar.

San Lorenzo estuvo a nada de pasar a cuartos de final en el Monumental. De hecho, a una sola jugada y a dos penales. Pero el que clasificó fue River después de 120 minutos para el infarto. Ahora el equipo de Coudet es candidato a enfrentar a Central en semis, si pasa el miércoles a Racing, por supuesto.

A Central le hubiera convenido que pase San Lorenzo , porque de esa manera hubieran quedado afuera de la competencia cuatro equipos que podrían quitarle la localía. Pero River zafó y puede ser uno de ellos en una hipotética semifinal del domingo.

Los otros pesos pesados que dijeron adiós fueron Independiente Rivadavia, el mejor de la tabla anual, el segundo Estudiantes y el tercero Boca. Y falta la definición de Vélez vs. Gimnasia, con triunfo parcial del Lobo al final del primer tiempo.

Si los canallas superan el miércoles a Racing, enfrentarán a River en el Monumental o hasta el momento a Gimnasia en Arroyito. Si Vélez lo da vuelta, la semi la jugarán sí o sí de visitante.

Qué pasó entre River y San Lorenzo

En el Monumental, San Lorenzo se quedó con 10’ a los 31’ (roja a Matías Reali), pero marcó enseguida con Rodrigo Auzmendi (37’) de cabeza y se fue al entretiempo 1 a 0.

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El Huevo Acuña igualó a los 55’ tras una gran combinación con Juanfer Quintero y fueron a alargue. De nuevo el Santo se puso en ventaja, con un cabezazo a los 94’ de Fabricio López y, en medio de la desesperación, Juanfer Quintero mandó un centro envenenado, no la tocó nadie, picó y se le metió a Orlando Gill.

Fue en el final del segundo minuto de adicional, por lo que ahí mismo terminó el partido 2 a 2. Y a San Lorenzo se le fue el triunfo que venía gestando con uno menos durante 90' de los 120' jugados.

La increíble definición por penales

Ya en los penales, Orlando Gill detuvo dos disparos: el segundo y el cuarto, a Giuliano Galoppo y al venezolano Kevin Páez. San Lorenzo había hecho los tres primeros (Manuel Insaurralde, Guzmán Corujo y Dieho Herazo) y por lo tanto tuvo dos chances de rematarlo, ya que River solo marcó con Juanfer Quintero y Maxi Salas.

Pero Santiago Beltrán le detuvo la primera chance a Gregorio Rodríguez y en la siguiente Ignacio Perruzzi la tiró arriba del travesaño, luego de que marcara Gonzalo Montiel.

Ya en la tanda de uno a uno, convirtió bárbaro Joaquín Freitas y el disparo del uruguayo Mathias de Ritis fue tocado apenas por Beltrán, pegó en su palo izquierdo, recorrió toda la línea y salió por el otro lado. Un milagro monumental.