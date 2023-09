Mallo y Malcorra, con signo de interrogación en Central de cara al choque del sábado

En Central, la previa del clásico se está transformando en una especie de partida de ajedrez debido a las lesiones que padecen algunos futbolistas que para Miguel Angel Russo son titulares indiscutidos y que, a unos pocos días del partido no tienen asegurada su participación. Las referencias, por supuesto, son para Facundo Mallo e Ignacio Malcorra , aunque el panorama está bastante más claro en la defensa que en el mediocampo. Porque si Malcorra no llega, el DT canalla tiene varias alternativas para elegir. Ambos continúan trabajando sin tanta exigencia. En la noche del martes hubo un posteo en redes de Central, con la foto de ambos corriendo y la leyenda "Martes en acción" .

Por el momento no hay información oficial sobre el estado del volante ofensivo. Pese a ello, hay varias voces que indican que al futbolista ya le realizaron estudios por imágenes. Si sucedió eso y no hubo parte médico es porque no hay lesión, salvo que se trate de una jugada de distracción, teniendo en cuenta que lo que se jugará es nada menos que el clásico. Porque también hay quienes dejaron entrever que no se trataría sólo de una contractura, sino que habría algo más importante.