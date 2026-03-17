La situación del defensor de Central separado del plantel por no renovar su contrato

El representante de Emanuel Coronel aceptó las complicaciones para negociar con los dirigentes de Central, aunque sostuvo que "esta semana se tiene que solucionar"

La situación de Emanuel Coronel permanece en un estado de indefinición, sin acuerdo entre Central y el jugador para renovar su vínculo. Es por eso que no sólo no fue tenido en cuenta en las últimas dos presentaciones (Argentinos y Banfield) por Jorge Almirón, sino que fue separado del plantel y "entrena en el predio de Granadero Baigorria", según confió el representante del mismo, Juan Cruz Oller. La situación continúa inalerable y sin avances, aunque todo dependerá de las negociaciones que puedan llevarse a cabo con el fin de encontrar un punto de coincidencia.

De acuerdo a lo que trascendió desde la entidad Canalla, la dirigencia le acercó "un contrato actualizado" para renovar el que concluye el 31 de diciembre del presente año. El nuevo vínculo acercado sería por dos temporadas y con una actualización salarial a aplicar desde la firma -los montos no fueron dados a conocer-. Desde la entidad dejaron trascender que Oller no atendió algunos llamados.

“Ellos tienen personalidad y uno hace su trabajo. Le dije a Emanuel que tenía muchas chances de que lo cuelguen estando yo en el medio, pero nunca esperaba que sea en Baigorria”, declaró Oller en "Al fondo de la red" sobre la situación en la que se encuentra su representado. Si bien las posibilidades de arribar a un arreglo con el fin de que el defensor no esté parado tanto tiempo existen, por el momento las diferencias se mantienen y cada una de las partes defienden sus intereses. "Tenemos un diálogo sano y positivo, y creo que esta semana se tiene que solucionar. No es digno especular con que quede libre en diciembre porque Central compró su pase", se esperanzó.

"Del otro lado hay una parte que tiene su posición. Me cuesta mucho relacionarse con Gonzalo (Belloso) y Carolina (Cristinziano), quizás a ellos les cuesta conmigo también. Han potenciado el club, vienen de una escuela de la Conmebol y Carolina es una abogada existosa. No es un comentario obsecuente. De este lado no sé si tengo tantas victorias, algunas sí. Quizás no tengo el perfil de represenatnte que les gusta y a veces hay chocques. Hoy el diálogo es buenísimo", completó Oller.

Almirón confía en un arreglo

Después de la victoria de Central ante Banfield el fin de semana en el Gigante de Arroyito, el propio Almirón entregó una respuesta a la pregunta sobre el estado de la situación de Coronel. “Esperemos que se solucione pronto porque es titular y lo queremos en el equipo”, sostuvo el DT.

>>Leer más: Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

“Es cuestión de papeles y seguramente en un tiempo esté jugando porque es importante”, agregó el entrenador tratando de entregar una frase de optimismo a una situación que se sostiene en el mar de las diferencias, aunque no hay que descartar que pueda surgir un acuerdo en un futuro inmediato. Todo dependerá del análisis a la segunda oferta que acercó Central después de que fuera rechazada la primera.