Jaminton Campaz volvió a brillar en Central justo para alimentar su sueño mundialista

El colombiano Jaminton Campaz se recuperó de un mal inicio de año y ante Banfield fue clave para Central, mientras espera la convocatoria de Néstor Lorenzo

El vuelo de Jaminton Campaz está a punto de aterrizar en el piso del Gigante. Ya impactó de cabeza el centro genial de Di María y será el 2-1 de Central ante Banfield.

Volvió al gol. Se extrañaban sus festejos. Jaminton Campaz anotó el segundo tanto el último sábado, el que le sirvió a Central para dar vuelta el resultado, en el triunfo sobre Banfield por 2 a 1. Y así, el Bicho cortó una racha negativa que arrastraba hasta ahora de unos 10 meses y 22 partidos oficiales sin marcar.

El grito de palomita de Campaz llegó en un momento clave del año. Es que el DT de la selección de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, está puliendo la prelista de convocados para definir el plantel que representará a los colombianos en el próximo Mundial, que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos desde junio.

Y Campaz tiene chances concretas de estar tanto entre los citados para participar en los amistosos de esta fecha FIFA (que será a fines de marzo) como en la nómina mundialista.

El grito de Jaminton Campaz

Central empataba con Banfield 1 a 1 este último sábado en el Gigante. Pero, a 7 minutos del final, Ángel Di María lanzó un centro cruzado dentro del área para que Jaminton convirtiera, arrojándose de “palomita” para conectar de cabeza. El gol de Campaz fue el número 21 de su carrera profesional convertido con la casaca de Central. Además, en los 121 cotejos que disputó desde que llegó al club, a principio de 2023, dio 14 asistencias.

Eso sí, acumulaba unos 10 meses sin convertir. El último tanto del cafetero había sido el 10 de mayo del año pasado, en los octavos de final de los playoffs del Apertura 2025. En ese partido, Jaminton concretó el 2 a 0 ante Estudiantes casi en el final del juego, para cerrar esa historia.

Pero desde aquel gol ante el Pincha, Campaz participó de 22 encuentros oficiales sin facturar para los auriazules: 14 del Clausura 2025; 5 del Apertura 2026; 1 de playoff Apertura 2025; 1 de playoff Clausura 2025; y 1 de Copa Argentina 2025. Pero la racha se cortó el último sábado, ante Banfield.

No empezó bien la temporada

La temporada 2026 no había comenzado de la mejor manera para Campaz. Es que en la segunda fecha del torneo Apertura, jugando ante Racing en Avellaneda, el colombiano sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera del equipo por los cinco encuentros siguientes.

Así, el extremo zurdo auriazul no estuvo presente ante River en Arroyito; frente a Aldosivi en Mar del Plata; ante Sportvo Belgrano en San Nicolás por Copa Argentina; y frente a Barracas y Talleres de Córdoba, ambos en el Gigante.

Volvió días antes del clásico, entrando en el complemento ante Gimnasia y también ingresó ante Newell’s. Recién ante Banfield fue de nuevo titular.

Ahora, Jaminton espera que su buen presente en Central se proyecte a la selección colombiana. El DT Lorenzo lo tuvo en cuenta en el último tramo de la eliminatoria mundialista. Por lo que en el entorno de Campaz existe expectativa de que vuelva a ser convocado (tiene 8 partidos jugados en la selección mayor colombiana) y pueda participar en los amistosos de esta fecha FIFA.

En caso de ser convocado por Lorenzo, algo que debe saberse en las próximas horas, Campaz viajará rumbo a Colombia después de jugar el domingo que viene por la fecha 11 del Apertura en Mendoza ante Independiente Rivadavia. Los dos amistosos de Colombia para esta fecha FIFA serán en Estados Unidos; el jueves 26 de marzo ante Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida; y el domingo 29 de marzo frente a Francia en el Northwest Stadium (Landover, Maryland).