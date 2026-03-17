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Asociación Rosarina de Básquet: Alumni, Sportsmen, Central y Gimnasia lideran la Superliga

Todo lo que pasó en la última semana en los torneos masculinos y femeninos de la Asociación Rosarina de Básquet.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

17 de marzo 2026 · 14:56hs
Alumni de Casilda ganó los dos partidos en la Superliga de la Asociación Rosarina de Básquet

Alumni de Casilda ganó los dos partidos en la Superliga de la Asociación Rosarina de Básquet,

Los torneos oficiales de la Asociación Rosarina de Básquet ya están en pleno desarrollo y ya las siete categorías mayores (cinco en la rama masculina y dos en la femenina) jugaron dos jornadas. En la Superliga masculina mandan Alumni de Casilda, Sportsmen Unidos, Central y Gimnasia.

El segundo capítulo comenzó el viernes 13. Gimnasia (con 21 tantos de Federico Pérez, 18 de Alejandro Etorre y 13 de Lautaro Suárez) le ganó 76 a 68 a Temperley (27 de Nicolás Boixader, 13 de Gregorio Traglia y 10 de Lucio Beltramino).

Por su parte, Alumni de Casilda derrotó a Unión de Arroyo Seco (3) el Planchado Marcuzzi por 90 a 67 con 20 de Jorge Yonnaguer, 19 de Román Mercé y 14 de Francisco Alasia. En la visita convirtieron 18 tantos Federico Gettig y 12 Ignacio Alimena.

Sportsmen Unidos (27 de Isaac Anderson, 18 de Latrell Williams y 15 de Lucas Pressel le ganó como visitante por 89 a 62 a Tiro Suizo (16 Julián de Fernández, 10 de Lucas de la Vega y 10 de Adan Roskopf)

Mientras que Unión y Progreso, con 12 puntos de Alejo Bollini, 11 de Santiago Cabaña. se impuso a El Tala por 66 a 59. En la visita hubo 23 de Agustín Chiana y 12 de Joaquín Cingolani.

En tanto, el domingo 15 se completó la jornada. Náutico en el Velasco, doblegó a Sportivo América por 85 a 61 con 17 de Facundo Castro, 18 de Franco Falcone y 15 de Tomás Móndolo. En el Verde anotó 17 Daniel Gauna Badaro y Lautaro Román hizo 14 puntos.

Atlantic Sportsmen se impuso como visitante de Caova por 68 a 62 con 12 tantos de Gianluca Di Filippo, 11 de Tiago Gromico y 10 de Mateo Zelaya y Lautaro Mercado. En los dueños de casa hicieron 22 tantos Joaquín Zapata, Brian Najnudel 14 y Renzo D’Amari con 10.

Sobre el final, Central venció 67 a 66 a Atalaya con 15 de Alejo Paoloni (autor del doble decisivo) y 15 de Simón Martoccia. En la visita hizo 18 Maximiliano Yanson, 16 Esteban Celotti y 12 Tomás Vottero.

Finalmente, Provincial doblegó a Regatas Rosario como visitante por 82 a 62 con 22 puntos de Felipe Morello y 21 de Bautista Gobetti. En el local hizo 11 Franco Galleano, 10 Ignacio Castellano y Bernard Báez.

Tras dos fechas, la Superliga tiene estas posiciones: Alumni de Casilda 4, Sportsmen Unidos, Provincial y Gimnasia (4); Temperley, Náutico, El Tala, Central, Atalaya, Atlantic Sportmen, Unión y Progreso y Unión de Arroyo Seco (3) y cierran con dos Caova, Sportivo América, Tiro Suizo y Regatas Rosario.

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Primera A

En la segunda fecha del segundo nivel del básquet local se dieron estos marcadores: Libertad 78-88 San Telmo de Funes; Saladillo 77-65 Unión Sionista; Calzada 84-71 Gimnasia B; Talleres de Villa Gobernador Gálvez 64-55 Newell’s; Red Star de San Lorenzo 76-56 Talleres de Arroyo Seco; Paganini Alumni de Granadero Baigorria 97-70 Puerto San Martín; Los Rosarinos Estudiantil 65-69 Echesortu y Atlético Fisherton 83-56 Sportivo Federal. Están en la cima con un récord de 2-0 San Telmo, Saladillo, Echesortu y Atlético Fisherton.

Primera B

En esta categoría se enfrentaron Atlantic Sportsmen B 85-82 Ciclón; Maciel 73-45 Sevando Bayo; Temperley B 77-73 Náutico; Unión de Arroyo Seco B 73-68 Universitario; Fortín Barracas 89-76 Ben Hur; El Tala B 90-53 Red Star de San Lorenzo B; Provincial B 58-51 Edison y Atalaya B 55-59 Alba Argentina de Maciel, en lo que fue el único triunfo de un visitante de la fecha. Quedó libre Central B. Son punteros ya que ganaron los dos partidos: El Tala B, Alba de Maciel y Provincial B.

Primera C

En el segundo capítulo se dieron estos tanteadores: San Telmo de Funes B 67-44 Calzada B; Velocidad y Resistencia 64-55 Independiente de Ricardone; Universitario B 54-58 Los Rosarinos Estudiantil B; Residentes Parquefield 65-72 Regatas Rosario B; El Tala C 50-70 Saladillo B; Sorrento Open Club 49-80 Belgrano de Rosario, Paganini Alumni de Granadero Baigorria B 43-57 Atlético Fisherton B y Arroyo Seco Athletic Club 63-38 Tiro Suizo B. Lideran con cuatro puntos: Saladillo B, Asac, Fisherton B, Regatas B y Los Rosarinos Estudiantil B.

Primera D

En la menor de las divisiones hubo estos cotejos en la segunda fecha: Unión Sionista B 52-49 Alumni de Casilda B; Unión y Progreso B 53-34 Puerto San Martín B; Talleres de Arroyo Seco B 63-74 Timbuense; Edison B 67-55 Echesortu B, Servando Bayo B 53-70 Libertad B; Provincial C 76-42 Servando Bayo C; Ciclón B 48-52 Sportivo Belgrano de Oliveros; y Sportivo Federal B 52-42 Velocidad y Resistencia B. Tuvo jornada libre Garibaldi de Fray Luis Beltrán. Son punteros Provincial C, Libertad B. Edison B y Belgrano de Oliveros.

Básquet Femenino de la Asociación Rosarina de Básquet

En la primera A, el jueves 12, Talleres de Villa Gobernador Gálvez (19 de Merari Utrera y 17 de Lupe Dinsmann) le ganó 62 a 56 a Provincial (19 de Emilia Bello y 18 de Micaela Corgnali) como visitante. Mientras que Central (17 de Nadia Grazziani y 16 de Giuliana Cataldi) derrotó en el Cruce 76 a 67 a Ben Hur (25 de Abril Vernazza y 20 Daniela Oldani). En tanto Paganini Alumni se hizo fuerte en Maciel y ganó 68 a 54. Para las ganadoras anotaron Lourdes Morosín 17 y Stefanía García 15. En las locales se destacó Ivana González con 25 puntos.

Náutico quedó libre en esta segunda fecha, mientras que el 20 de marzo jugarán Regatas de San Nicolás ante Temperley.

En la Primera B, Alba Argentina de Maciel 67-45 Unión de Arroyo Seco, Sport Club Cañadense 55-31 Sportivo Belgrano de Oliveros y Paganini Alumni de Granadero Baigorria B 54-42 Newell’s.

El 19 jugarán Residentes Parquefield contra Adeo, mientras que Calzada tuvo fecha libre.

Foto: www.basquetrosario.com.ar

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