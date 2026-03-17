Reserva: los chicos de Central no hicieron pie y cayeron de local frente a Talleres

El equipo canalla sufrió un nuevo traspié en el torneo Proyección, en el que le empieza a quedar lejos la clasificación a los playoffs. Fue 0-2 en Arroyo Seco

Central intentó de muchas maneras contra Talleres, pero no pudo y terminó con un derrota.

Perdió la reserva de Central . Le ganó Talleres de Córdoba, que lo superó con claridad en lo futbolístico. El partido terminó 2 a 0 a favor de la T. Fue la segunda derrota del equipo canalla en cinco fechas que se llevan jugadas de este Apertura, donde los de Arroyito apenas si sumaron 5 puntos sobre 15 posibles, y se encuentran lejos de la línea de clasificación para los playoffs.

Al menos, el partido le sirvió a los auriazules para que sumen minutos en cancha algunos jóvenes que vienen integrando el banco de primera división. Esos son los casos del lateral Elías Verón, el central Luca Raffin , los volantes Lucas Ramos y Santiago Segovia (sufrió una lesión, en principio, muscular), y los delanteros Giovanni Cantizano y Fabricio Oviedo .

Arrancó decidido Central. Desde el minuto inicial, el equipo de Mario Pobersnik buscó el protagonismo a partir de la posesión del balón. Pero después de los primeros cinco minutos, en los que Talleres aguantó bien, el trámite se emparejó. Y luego fue la visita quien pasó a imponer condiciones.

El primer golpe que recibió el Canalla

En ese escenario, no sorprendió que los cordobeses consiguieran el gol. Fue a los 20 minutos, cuando el delantero de la T, Daniel Ribera, recibió la pelota ingresando de frente al área y sacó un remate fuerte y rasante que dejó sin chances al arquero Sosa, que intentó achicar sin éxito.

reserva Central no pudo hacer pesar la localía y el equipo de Mario Pobersnik sufrió un nuevo traspié.

Después del gol, Talleres siguió superando a Central en el trámite. Y desde un error de la última línea auriazul, la visita anotó el segundo. El que estiró diferencias fue Lautaro Ortiz, capitalizando con precisión delante del arco canalla un preciso centro que llegó desde la derecha.

En el complemento, Talleres mantuvo la superioridad en el juego sobre Central. Sin embargo, el Canalla tuvo una muy clara para descontar a los 10 minutos. Pero el puntano Oviedo no definió de la mejor manera y dilapidó la chance.

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Los once de Central

Los elegidos para arrancar como titulares por Mario Pobersnik fueron: Leandro Sosa; Elías Verón (82' Santiago Burgos), Franco Castorani, Luca Raffin y Leonardo Ríos; Kevin Gutiérrez (74' Thiago Ponce) y Lucas Ramos; Tomás Salteño (67' Lisandro Duarte), Santiago Segovia (82' Paulo Bustos) y Giovanni Cantizano; Fabricio Oviedo (74' Marcelo Cabrera).

En tanto, los que se quedaron en el banco de relevos sin chances de sumar minutos fueron: Ezequiel Zapata, Álvaro Güich, Asael Oviedo, Valentín Becerra, Joaquín Espina, Samuel Beltrán y Joaquín Ferraris.