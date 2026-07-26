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Central sacó a Argentino de la Copa Santa Fe, en una nueva definición por penales

Tres veces se enfrentaron en Copa Santa Fe, las tres en el Olaeta y terminaron en empate, por lo que se definió por penales. Ahí prevaleció Central

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

26 de julio 2026 · 17:45hs
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Los canallas celebran luego de conseguir el pase a cuartos de final de la Copa Santa Fe. En los 90

Sebastián Suárez Meccia

Los canallas celebran luego de conseguir el pase a cuartos de final de la Copa Santa Fe. En los 90, Argentino y Central empataron 1 a 1.
Los jugadores canallas salen corriendo tras el último penal.

Sebastián Suárez Meccia

Los jugadores canallas salen corriendo tras el último penal.
Central sacó a Argentino de la Copa Santa Fe, en una nueva definición por penales

Sebastián Suárez Meccia
Central sacó a Argentino de la Copa Santa Fe, en una nueva definición por penales

Sebastián Suárez Meccia
Los once de Central que saltaron al césped del Olaeta y festejaron el pase a cuartos de final de la Copa Santa Fe

Los once de Central que saltaron al césped del Olaeta y festejaron el pase a cuartos de final de la Copa Santa Fe, venciendo a Argentino por penales.
Central sacó a Argentino de la Copa Santa Fe, en una nueva definición por penales

Central sacó a Argentino de la Copa Santa Fe, en una nueva definición por penales

Parece que Argentino y Central cada vez que se enfrentan en Copa Santa Fe deben llevar las cosas a los penales. No fue la excepción el choque de este domingo en el José Martín Olaeta, donde igualaron 1 a 1 y los canallas se llevaron el triunfo por esa vía. Ahora, enfrentarán a Los Andes de Alcorta en cuartos.

Por tercera vez, Argentino y Rosario Central volvieron a verse las caras por una nueva edición de la Copa Santa Fe y otra vez en barrio Sarmiento, en esta oportunidad por los octavos de final. Las anteriores fueron en las temporadas 2022 y 2024.

El primer choque fue por las semifinales 2022, empataron 0-0 y el Salaito en los tiros penales ganó 4 a 2. Después en Rafaela obtuvo la copa provincial por primera vez al vencer a 9 de Julio. En el 2024 se enfrentaron por los octavos y otra vez volvieron a repetir resultado. Fue 0-0 en los 90 minutos y en los tiros penales ganó esta vez el Canalla por 4 a 2. En la tercera, Central festejó de nuevo tras revertir la derrota parcial con la que se fueron al descanso.

Argentino pegó primero en el Olaeta

El trámite en línea generales fue parejo y disputado. Hubo situaciones sobre los arcos pero lo mejor del partido llegó a los 39'. Miguel Baez, recién llegado al club, se mandó por izquierda, sacó un perfecto centro al corazón del área y Bautista Cantiani, de arremetida con soberbio cabezazo, venció la estirada del golero auriazul para poner el 1 a 0.

>>Leer más: Copa Santa Fe 2026: se presentó el torneo de Futsal y fútbol adaptado en la Asociación Rosarina

El delantero, quien llegó como uno de los cuatro refuerzos para el segundo semestre, se hizo presente por primera vez en red y todo Argentino festejó.

En el final de la etapa, el Canalla fue en busca de la igualdad pero chocó con la férrea defensa local. Con el pitazo y el buen arbitraje de Ezequiel Vega, se fueron al descanso con el triunfo del Albo.

Central recién al final y de contra

El complemento fue muy distinto al primer tiempo porque los dos equipos se prestaron la pelota y no generaron situaciones de peligro sobre los arcos.

Los minutos pasaron, el visitante se adelantó y buscó de todas las formas la igualdad, pero llegaría sobre los 84' en una contra. Lo hizo Valentino Felici, quien con un potente remate estampó el 1 a 1. El juvenil había ido por primera vez al banco de la primera profesional, el jueves pasado ante Belgrano.

Aunque faltaba poco, desde ahí los dos buscaron evitar los penales y Central terminó jugando con 10 por la expulsión Facundo Moreno por doble amarilla. No hubo caso y fueron a los penales, donde el Canalla fue más efectivo, ganó 5 a 3 y terminó festejando.

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