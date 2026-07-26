Alejo Veliz debutó en Brasil: fue titular, no convirtió, fingió una agresión y desató un tumulto

El ex delantero de Central jugó su primer partido con la camiseta de Bahía y lo hizo justo ante Corinthians, el rival del Canalla en la Copa Libertadores

Alejo Veliz se mira feo con Caio César, de quien acusó recibir un golpe en el rostro.

La imagen de Alejo Veliz fue la elegida por Esporte Clube Bahía para anunciar la formación ante Corinthians.

Después de su segundo paso por Central , a Alejo Veliz le llegó la hora del debut en el fútbol brasileño con la camiseta de Bahía. Lo hizo justo frente a Corinthians, rival de Central en la Copa Libertadores . Fue titular, no convirtió, pero fue protagonista esencial de un altercado que se produjo entre los planteles.

Hace pocos días Veliz había sido habilitado por la Confederación Brasileña de Fútbol y lo que único que le quedaba por delante era su primera aparición en Esporte Clube Bahía .

Este domingo, por la vigésima fecha el Brasileirao, Bahía recibió a Corinthians, que será el equipo con el que chocará el Canalla por los octavos de final del certamen continental. El encuentro terminó 1 a 1 y el ex-canalla no pudo convertir.

Sí Veliz fue el jugador que participó de una acción que derivó en un tumulto importante entre los dos equipos. Al punto que debieron intervenir los encargados de seguridad de ambos planteles y hasta la policía ingresó al campo de juego.

Alejo Veliz se mira feo con Caio César, de quien acusó recibir un golpe en el rostro.

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En el cierre del primer tiempo, Veliz fue a disputar un balón sobre la línea, en posición defensiva, y tras el pitazo del árbitro Alejo de tiró un caño a Caio César. El futbolista de Corinthians se fue caminando, tuvo un pequeño roce con el delantero argentino, quien lo empujó, y tras levantar la mano izquierda, Veliz se tomó el rostro y se tiró al piso.

No pareció haber un golpe y si lo hubo fue apenas un roce, pero lo cierto es que esa acción fue la que desencadenó el tumulto, con empujones entre los jugadores de Bahía y Corinthians.

El debut esperado del ex-Central

Más allá de eso, Veliz finalmente hizo su debut en el fútbol brasileño, ante un equipo de los más importantes del Brasileirao y lo hizo como titular. Eso sí, le faltó el gol, que es lo que más busca cada vez que entra a un campo de juego. Fue reemplazado a los 24 minutos del complemento por Willian José.

Hasta este partido, Veliz sólo había jugado un partido amistoso para Bahía. Fue contra el Fluminense que dirige el argentino Luis Zubeldía. El ex-Central entró en el segundo tiempo y no pudo marcar en un partido que terminó igualado.