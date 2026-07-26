La Capital | Ovación | Alejo Veliz

Alejo Veliz debutó en Brasil: fue titular, no convirtió, fingió una agresión y desató un tumulto

El ex delantero de Central jugó su primer partido con la camiseta de Bahía y lo hizo justo ante Corinthians, el rival del Canalla en la Copa Libertadores

26 de julio 2026 · 19:51hs
Google Seguir a La Capital en Google
La imagen de Alejo Veliz fue la elegida por Esporte Clube Bahía para anunciar la formación ante Corinthians.

La imagen de Alejo Veliz fue la elegida por Esporte Clube Bahía para anunciar la formación ante Corinthians.
Alejo Veliz se mira feo con Caio César

Alejo Veliz se mira feo con Caio César, de quien acusó recibir un golpe en el rostro.

Después de su segundo paso por Central, a Alejo Veliz le llegó la hora del debut en el fútbol brasileño con la camiseta de Bahía. Lo hizo justo frente a Corinthians, rival de Central en la Copa Libertadores. Fue titular, no convirtió, pero fue protagonista esencial de un altercado que se produjo entre los planteles.

Hace pocos días Veliz había sido habilitado por la Confederación Brasileña de Fútbol y lo que único que le quedaba por delante era su primera aparición en Esporte Clube Bahía.

Este domingo, por la vigésima fecha el Brasileirao, Bahía recibió a Corinthians, que será el equipo con el que chocará el Canalla por los octavos de final del certamen continental. El encuentro terminó 1 a 1 y el ex-canalla no pudo convertir.

Caída de Veliz y el tumulto

Alejo Veliz se mira feo con Caio César, de quien acusó recibir un golpe en el rostro.

Alejo Veliz se mira feo con Caio César, de quien acusó recibir un golpe en el rostro.

Sí Veliz fue el jugador que participó de una acción que derivó en un tumulto importante entre los dos equipos. Al punto que debieron intervenir los encargados de seguridad de ambos planteles y hasta la policía ingresó al campo de juego.

>>Leer más: El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

En el cierre del primer tiempo, Veliz fue a disputar un balón sobre la línea, en posición defensiva, y tras el pitazo del árbitro Alejo de tiró un caño a Caio César. El futbolista de Corinthians se fue caminando, tuvo un pequeño roce con el delantero argentino, quien lo empujó, y tras levantar la mano izquierda, Veliz se tomó el rostro y se tiró al piso.

No pareció haber un golpe y si lo hubo fue apenas un roce, pero lo cierto es que esa acción fue la que desencadenó el tumulto, con empujones entre los jugadores de Bahía y Corinthians.

El debut esperado del ex-Central

Más allá de eso, Veliz finalmente hizo su debut en el fútbol brasileño, ante un equipo de los más importantes del Brasileirao y lo hizo como titular. Eso sí, le faltó el gol, que es lo que más busca cada vez que entra a un campo de juego. Fue reemplazado a los 24 minutos del complemento por Willian José.

Hasta este partido, Veliz sólo había jugado un partido amistoso para Bahía. Fue contra el Fluminense que dirige el argentino Luis Zubeldía. El ex-Central entró en el segundo tiempo y no pudo marcar en un partido que terminó igualado.

Noticias relacionadas
El saludo de Josué Reinatti, la resignación de Julián Fernández. Debutaron Newells y Central con resultados opuestos y con sus entrenadores pensando en cambios parecidos en momentos parecidos. Las reacciones, claramente distintas.

El inicio de Kudelka y Almirón: de las parecidas intenciones a las diferentes repercusiones

malvinas, presente en el futbol argentino: la bandera de la seleccion copo las canchas del pais

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país

Los canallas celebran luego de conseguir el pase a cuartos de final de la Copa Santa Fe. En los 90, Argentino y Central empataron 1 a 1.

Central sacó a Argentino de la Copa Santa Fe, en una nueva definición por penales

Facundo Mallo formó parte de la zaga central canalla en el primer partido del semestre. Ovando se recupera de una sobrecarga.

Las chances que tiene Jorge Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing

Ver comentarios

Las más leídas

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Lo último

Alejo Veliz debutó en Brasil: fue titular, no convirtió, fingió una agresión y desató un tumulto

Alejo Veliz debutó en Brasil: fue titular, no convirtió, fingió una agresión y desató un tumulto

El inicio de Kudelka y Almirón: de las parecidas intenciones a las diferentes repercusiones

El inicio de Kudelka y Almirón: de las parecidas intenciones a las diferentes repercusiones

Desde Rosario, el socialismo se mostró fuerte, unido y en carrera hacia 2027

Desde Rosario, el socialismo se mostró fuerte, unido y en carrera hacia 2027

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

Nadia Carreira aceptó 7 años de prisión por coordinar el abastecimiento de cocaína y marihuana para internos de la cárcel federal de Coronda y el complejo penitenciario Las Flores. 
Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas
Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país
Ovación

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato
La Región

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Video: así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad
La Región

Video: así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad

Crimen en zona oeste: llegó en auto, baleó a un grupo, mató a un joven e hirió a una mujer
Policiales

Crimen en zona oeste: llegó en auto, baleó a un grupo, mató a un joven e hirió a una mujer

12.819.532.788.614.400.000%

Por Javier Milei / presidente de la Nación
Opinión

12.819.532.788.614.400.000%

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

Ovación
El inicio de Kudelka y Almirón: de las parecidas intenciones a las diferentes repercusiones

Por Gustavo Conti
Ovación

El inicio de Kudelka y Almirón: de las parecidas intenciones a las diferentes repercusiones

El inicio de Kudelka y Almirón: de las parecidas intenciones a las diferentes repercusiones

El inicio de Kudelka y Almirón: de las parecidas intenciones a las diferentes repercusiones

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país

Central sacó a Argentino de la Copa Santa Fe, en una nueva definición por penales

Central sacó a Argentino de la Copa Santa Fe, en una nueva definición por penales

Policiales
Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas
Policiales

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

Crimen en zona oeste: llegó en auto, baleó a un grupo, mató a un joven e hirió a una mujer

Crimen en zona oeste: llegó en auto, baleó a un grupo, mató a un joven e hirió a una mujer

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

La Ciudad
Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles
La Ciudad

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe

Planazo de domingo: una feria que invita a leer a infancias y adolescencias

Planazo de domingo: una feria que invita a leer a infancias y adolescencias

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo
La Ciudad

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Por Luis Emilio Blanco
La Ciudad

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario
Salud

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir
La Ciudad

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe
Policiales

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Roscas flojas

Por Jorge Asís
Opinión

Roscas flojas

Matías Cóccaro empezó con un gol y Josué Reinatti tan bien como le fue en el último torneo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Matías Cóccaro empezó con un gol y Josué Reinatti tan bien como le fue en el último torneo

El uno x uno de Newells: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo

Milei exportó el riesgo kuka a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula
Política

Milei exportó el "riesgo kuka" a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada
La Región

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe
La Ciudad

Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe

Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales
Policiales

Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo
La Ciudad

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo

Menos demoras en ruta: llegan los peajes inteligentes a los accesos de la Costa Atlántica

Por Redaccion Comercial
La Capital

Menos demoras en ruta: llegan los peajes inteligentes a los accesos de la Costa Atlántica

Aseguran que Javier Milei y Fátima Florez se reconciliaron y se encontraron en Olivos
Zoom

Aseguran que Javier Milei y Fátima Florez se reconciliaron y se encontraron en Olivos

En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal
La Ciudad

En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal