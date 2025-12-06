Jubilaciones de Anses: cómo designar apoderados y representantes

Anses detalló las opciones que tienen los jubilados y pensionados en caso de que deseen designar un encargado para cobrar sus prestaciones

Anses permite a los jubilados contar con un apoderado encargado de sus trámites y cobros

Llevar las finanzas del hogar no es una tarea tan sencilla y, normalmente, demanda mucho tiempo y energía. En este marco, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) recordó a los jubilados y pensionados que tienen la posibilidad de delegar la gestión de sus prestaciones designando a un apoderado.

Por distintas razones, los jubilados pueden llegar a necesitar ayuda a la hora de percibir sus cobros y gestionar sus prestaciones . Por esto, Anses permite el reconocimiento de un delegado por parte del jubilado que tenga la posibilidad de realizar los trámites y cobrar en nombre del titular sus haberes y beneficios.

El trámite para definir un designado es sencillo y se realiza en las oficinas de Anses. El primer paso es asegurarse de cumplir con los requisitos y reunir la documentación necesaria. Luego, se presenta en Anses para su aprobación.

Quiénes pueden ser apoderados para realizar trámites

Se puede designar como apoderado a un:

Familiar: cónyuge, conviviente previsional, madre/padre, abuelo, bisabuelo, hijo, nieto, bisnieto, tío, primo, hermano, sobrino, yerno, nuera, madrastra/padrastro, suegro, hijastro, cuñado.

Tutor o curador.

Abogado.

Representante diplomático o consular.

Quiénes pueden ser apoderados para cobrar haberes

Para nombrar a una persona como apoderada o representante, tiene que ser mayor de 18 años. Si es menor, debe estar emancipada. Se puede designar como apoderado para cobro a:

Familiar: cónyuge, conviviente previsional, madre/padre, abuelo, bisabuelo, hijo, nieto, bisnieto, tío, primo, hermano, sobrino, yerno, nuera, madrastra/padrastro, suegro, hijastro, cuñado.

Un banco para el cobro de la jubilación o pensión si se reside en el exterior. El banco debe contar con la opción giro al exterior.

Entidad pública nacional, provincial o municipal.

Director o administrador de hospitales, sanatorios, asilos o establecimientos similares públicos o privados (para personas internadas en la institución).

Representante especial por tiempo determinado, cuando una persona se encuentre imposibilitada para movilizarse.

Mutual o institución de asistencia social.

Abogado o procurador con poder certificado ante escribano.

En el caso de querer designar a un familiar como apoderado, es posible acercarse directamente a una oficina sin turno previo.

Qué documentación se necesita para designar a un apoderado

La documentación exigida varía según el caso: