Ybarlucea: Provincia y Comuna construirán un aula en el Jardín Jacarandá

La decisión de levantar este nuevo espacio será para dar respuesta a la creciente demanda educativa que atraviesa la localidad

La rúbrica del acuerdo estuvo a cargo del ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, y el presidente comunal de Ybarlucea, Jorge Masson.

En el marco del Programa Provincial “1000 Aulas”, la provincia de Santa Fe y la Comuna de Ybarlucea firmaron este lunes un convenio para la construcción de un nuevo módulo áulico destinado al Jardín de Infantes N° 289 “Jacarandá”.

La rúbrica del acuerdo estuvo a cargo del ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, y el presidente comunal de Ybarlucea, Jorge Masson.

El convenio establece que la construcción del aula estará a cargo de la Comuna, en el marco del Programa “Abre Escuela”, mientras que el gobierno provincial proporcionará el modelo prototípico, los cómputos y el presupuesto de referencia. Este modelo podrá ser ajustado según las condiciones particulares del entorno donde será emplazado.

La construcción de este nuevo espacio resulta fundamental para dar respuesta a la creciente demanda educativa que atraviesa Ybarlucea, una localidad que ha experimentado un crecimiento exponencial de su población en los últimos años.

Este aumento se refleja directamente en la ampliación de la matrícula en los niveles inicial y primario, lo que exige más infraestructura para garantizar condiciones educativas adecuadas.

En este contexto, la gestión comunal viene llevando adelante un trabajo sostenido y permanente en materia educativa, articulando con el Ministerio de Educación para ampliar, fortalecer y mejorar los espacios destinados a la educación en cada una de las instituciones de la localidad.

Nueva escuela

Además, desde la Comuna se encuentran avanzando en instancias formales con el gobierno de la provincia para la creación de una nueva escuela en barrio Los Ángeles, donde el gobierno local ya dispone del terreno destinado para tal fin.

Este proyecto representa un paso estratégico para acompañar el crecimiento urbano y asegurar la disponibilidad de más vacantes en un sector que viene aumentando su densidad poblacional.

Al respecto, el presidente comunal Jorge Masson destacó: “Este es un paso muy importante para nuestro sistema educativo.

La construcción de una nueva aula en el Jardín Jacarandá es una respuesta concreta a una necesidad real de las familias, pero también forma parte de una planificación más amplia que venimos impulsando junto a la provincia.”

Compromiso

Massón agregó: “Nuestro compromiso es acompañar el crecimiento de Ybarlucea con más infraestructura, más servicios y más oportunidades".

La futura escuela de barrio Los Ángeles es una prioridad, porque sabemos que la educación es la base del desarrollo de nuestra comunidad.”

Finalmente, señaló que “estas obras son el resultado del trabajo articulado y del diálogo permanente con el Ministerio de Educación. Seguiremos gestionando todo lo necesario para que cada niño y niña de Ybarlucea acceda a espacios educativos de calidad.”

El Plan Abre Escuela en Santa Fe tiene como objetivo mejorar la infraestructura educativa de la provincia mediante la construcción de 1.000 aulas, la renovación de edificios, la incorporación de tecnología y el aumento de los fondos para comedores escolares. Se están realizando obras de infraestructura, como refacciones en cubiertas y fachadas. El Programa 1.000 Aulas proyecta la construcción de 1.000 aulas nuevas con espacios flexibles y adaptables a las nuevas tecnologías.

>> Leer más: A 15 minutos de Rosario, Ybarlucea se posiciona como destino de reuniones corporativas