La Capital | Ovación | Interclubes

Interclubes de tenis en el Rosario Rowing Club: un éxito que llega a las finales

Este sábado y domingo finalizará el Interclubes que reunió a grandes figuras del tenis y tuvo gran apoyo en el Rosario Rowing Club. El tenis, de fiesta.

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

5 de diciembre 2025 · 21:03hs
Luciano Ambrogi y su equipo. Una de las figuras de mayor proyección del tenis local

Luciano Ambrogi y su equipo. Una de las figuras de mayor proyección del tenis local, en el Interclubes del Rosario Rowing Club.

Este sábado desde las 18, el tenis de alto nivel vuelve a ser protagonista en Rosario, cuando en el Rosario Rowing Club se disputen las instancias decisivas del Campeonato Interclubes de Primera División, uno de los certámenes más destacados del calendario local.

El torneo reúne a jugadores profesionales, ex tenistas de trayectoria y jóvenes promesas con proyección internacional, lo que garantiza un espectáculo de gran jerarquía deportiva. En semifinales, Remeros Alberdi se medirá con Sorrento Open, mientras que Gimnasia buscará su pase a la final frente a Ceca Tenis, en una jornada que promete grandes partidos y despliegue de talentos.

De las instancias de clasificación participaron ocho equipos de la región, que se enfrentaron por zonas bajo la modalidad todos contra todos, en un formato que replicó el espíritu de la Copa Davis, con dos singles y un dobles por serie. Desde su inicio, esta primera edición del campeonato generó un entusiasmo inusual por parte del público con tribunas que permanecieron repletas desde el primer día.

En el Tricentenario de Rosario

El certamen se enmarca dentro de las actividades que se llevan adelante por el Tricentenario de Rosario, pone en disputa la Copa Fiume y reparte tres millones de pesos en premios, lo que refuerza su jerarquía dentro del calendario regional. La propuesta impulsada por la Federación Santafesina de Tenis (FST) para cerrar la temporada contó con el respaldo inmediato de los clubes y los propios jugadores, pero sobre todo con la respuesta masiva del público.

>>Leer más: Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Cada uno de los equipos está integrado por profesionales, ex tenistas y proyecciones internacionales, además cuentan con capitanes de prestigiosa trayectoria.

Entre las figuras de relevancia que hicieron su paso por el certamen o que todavía se mantienen en disputa se destacan: Luciano Ambrogi, jugador con puntos ATP y una de las grandes proyecciones a nivel mundial, la promesa del tenis nacional Ignacio Novo, así como Tomás Ré, uno de los mejores juniors del mundo.

La puesta en marcha está a cargo del coordinador general de la FST y entrenador Matías Urchipia, referente del tenis nacional, mientras que el árbitro general es el experimentado Omar Descarrega, pieza clave en el armado de la Copa Davis en Rosario y en el Challenger en Jockey Club. La entrada al torneo es libre y gratuita desde las 18 de este sábado. El domingo, las finales en el mismo horario.

Equipos y orden de juego semifinales del Interclubes

A partir de las 18 Remeros Alberdi se enfrentará en un duelo para alquilar balcones ante Sorrento Open. Remeros desplegará todo su potencial con una de las atracciones del certamen, Luciano Ambrogi, quien esta temporada con solo 22 años alcanzó el puesto 342 del ranking ATP, lo acompaña un ambicioso equipo compuesto con jugadores de gran trayectoria y proyecciones entre los que se encuentran: Federico Pontarolo, Mateo Blanche, Fabio Lekach e Ignacio López Bertero. Mientras que el capitán es Juan Ignacio Búa.

>>Leer más: Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por su parte, Sorrento Open despliega todo su poderío encabezado por el experimentado y ex jugador profesional Mauro Ferrer, quien a su vez auspicia de capitán, los colores de su club los defiende junto a un grupo de notables raquetas: Ignacio Novo, Facundo Bermejo, Matteo Cardozo, Facundo Dadino y Gino Nisi.

La otra semifinal está programada para no antes de las 19 y se medirán Gimnasia y Esgrima (GER) de Rosario, ante Ceca Tenis de Roldán.GER tiene como una de sus figuras destacadas a una de las máximas proyecciones del país, Valentino Grippo, lo acompañarán en el desafío por el pase a la final: Bautista Marcelloni, Tomás Giangrasso, Juan Ignacio Cortarello, Pedro Campos, Gaspar Martaux, Facundo Tumosa y Ricardo Cordovana como capitán.

Ceca Tenis presenta otro de los tanques del certamen: Liderados por el experimentado Cristian Amsler, cuenta con una de las principales figuras a uno de los mejores juniors del mundo, Tomás Re, lo acompaña un poderoso plantel integrado por: Alfonso Costamagna, Matías Fernández Netri y Hugo Xavier.

Noticias relacionadas
Ese objeto del deseo para Lionel Scaloni. En el Mundial 2026 buscará revalidad la corona.

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

Lionel Scaloni, emocionado, entregó la Copa del Mundo. El sueño de recuperarla ya está en marcha. Empezó el Mundial. 

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Viena, la capital de Austria famosa por su arquitectura

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Jordania combina arquitectura del Imperio Romano con edificios de la cultura musulmana

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Lo último

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar"

El artista fue reconocido por su aporte a la cultura y compartió el título con quienes lo forjaron en sus inicios en la música
Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Newells: dos listas oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Newell's: dos listas oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Ovación
Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

Interclubes de tenis en el Rosario Rowing Club: un éxito que llega a las finales

Interclubes de tenis en el Rosario Rowing Club: un éxito que llega a las finales

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar"

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 
LA CIUDAD

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
Ovación

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley
Información General

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Información General

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc
Ovación

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc