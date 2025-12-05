Interclubes de tenis en el Rosario Rowing Club: un éxito que llega a las finales

Este sábado y domingo finalizará el Interclubes que reunió a grandes figuras del tenis y tuvo gran apoyo en el Rosario Rowing Club. El tenis, de fiesta.

Luciano Ambrogi y su equipo. Una de las figuras de mayor proyección del tenis local, en el Interclubes del Rosario Rowing Club.

Este sábado desde las 18, el tenis de alto nivel vuelve a ser protagonista en Rosario, cuando en el Rosario Rowing Club se disputen las instancias decisivas del Campeonato Interclubes de Primera División, uno de los certámenes más destacados del calendario local.

El torneo reúne a jugadores profesionales, ex tenistas de trayectoria y jóvenes promesas con proyección internacional, lo que garantiza un espectáculo de gran jerarquía deportiva. En semifinales, Remeros Alberdi se medirá con Sorrento Open, mientras que Gimnasia buscará su pase a la final frente a Ceca Tenis, en una jornada que promete grandes partidos y despliegue de talentos.

De las instancias de clasificación participaron ocho equipos de la región, que se enfrentaron por zonas bajo la modalidad todos contra todos, en un formato que replicó el espíritu de la Copa Davis, con dos singles y un dobles por serie. Desde su inicio, esta primera edición del campeonato generó un entusiasmo inusual por parte del público con tribunas que permanecieron repletas desde el primer día.

El certamen se enmarca dentro de las actividades que se llevan adelante por el Tricentenario de Rosario, pone en disputa la Copa Fiume y reparte tres millones de pesos en premios, lo que refuerza su jerarquía dentro del calendario regional. La propuesta impulsada por la Federación Santafesina de Tenis (FST) para cerrar la temporada contó con el respaldo inmediato de los clubes y los propios jugadores, pero sobre todo con la respuesta masiva del público.

>>Leer más: Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Cada uno de los equipos está integrado por profesionales, ex tenistas y proyecciones internacionales, además cuentan con capitanes de prestigiosa trayectoria.

Entre las figuras de relevancia que hicieron su paso por el certamen o que todavía se mantienen en disputa se destacan: Luciano Ambrogi, jugador con puntos ATP y una de las grandes proyecciones a nivel mundial, la promesa del tenis nacional Ignacio Novo, así como Tomás Ré, uno de los mejores juniors del mundo.

La puesta en marcha está a cargo del coordinador general de la FST y entrenador Matías Urchipia, referente del tenis nacional, mientras que el árbitro general es el experimentado Omar Descarrega, pieza clave en el armado de la Copa Davis en Rosario y en el Challenger en Jockey Club. La entrada al torneo es libre y gratuita desde las 18 de este sábado. El domingo, las finales en el mismo horario.

Equipos y orden de juego semifinales del Interclubes

A partir de las 18 Remeros Alberdi se enfrentará en un duelo para alquilar balcones ante Sorrento Open. Remeros desplegará todo su potencial con una de las atracciones del certamen, Luciano Ambrogi, quien esta temporada con solo 22 años alcanzó el puesto 342 del ranking ATP, lo acompaña un ambicioso equipo compuesto con jugadores de gran trayectoria y proyecciones entre los que se encuentran: Federico Pontarolo, Mateo Blanche, Fabio Lekach e Ignacio López Bertero. Mientras que el capitán es Juan Ignacio Búa.

>>Leer más: Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por su parte, Sorrento Open despliega todo su poderío encabezado por el experimentado y ex jugador profesional Mauro Ferrer, quien a su vez auspicia de capitán, los colores de su club los defiende junto a un grupo de notables raquetas: Ignacio Novo, Facundo Bermejo, Matteo Cardozo, Facundo Dadino y Gino Nisi.

La otra semifinal está programada para no antes de las 19 y se medirán Gimnasia y Esgrima (GER) de Rosario, ante Ceca Tenis de Roldán.GER tiene como una de sus figuras destacadas a una de las máximas proyecciones del país, Valentino Grippo, lo acompañarán en el desafío por el pase a la final: Bautista Marcelloni, Tomás Giangrasso, Juan Ignacio Cortarello, Pedro Campos, Gaspar Martaux, Facundo Tumosa y Ricardo Cordovana como capitán.

Ceca Tenis presenta otro de los tanques del certamen: Liderados por el experimentado Cristian Amsler, cuenta con una de las principales figuras a uno de los mejores juniors del mundo, Tomás Re, lo acompaña un poderoso plantel integrado por: Alfonso Costamagna, Matías Fernández Netri y Hugo Xavier.