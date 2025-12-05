Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, igual remarcó que “a los partidos hay que jugarlos” y recordó el reciente antecedente con Arabia Saudita.

Todas fueron buenas sensaciones en la delegación argentina después del sorteo. En esa dirección se manifestó el técnico de la selección argentina , Lionel Scaloni , quien se refirió a los rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 , que serán Argelia, Austria y Jordania, y reconoció que “en principio tenemos que estar satisfechos”.

De todas maneras, aclaró que “los partidos hay que jugarlos” y recordó la derrota en el debut del Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita por 2-1.

Scaloni, que protagonizó un emotivo momento al entregar la Copa del Mundo antes de que comience el sorteo, reconoció dicha situación como muy emotiva: “Tenerla en la mano es algo único”.

Al ser consultado por los rivales en la fase de grupos, el oriundo de Pujato analizó: “Son rivales con los que creemos que podemos hacer nuestro juego, pero los partidos hay que jugarlos. En principio tenemos que estar satisfechos por el grupo”.

Y agregó: “Conozco a los rivales. Austria y Argelia son rivales duros. No conocemos tanto a Jordania, pero ya tenemos la experiencia de Arabia”.

Lionel Scaloni y la posibilidad de enfrentar a España

Asimismo, se animó a opinar sobre la posibilidad de jugar frente a España o Uruguay en los 16avos de final, en lo que podría ser un cruce durísimo: “No está tan bueno, pero toque quien toque, tenemos que tratar de hacer lo mejor. La responsabilidad está siempre”. A su vez, dijo sobre las sedes donde jugarán que “San Francisco y Kansas son lugares de mucho calor”.

Vale remarcar que la selección argentina, que evitó a las grandes potencias por ser cabeza de serie gracias a estar en el bombo 1, buscará revalidar lo hecho hace casi tres años en Qatar y así levantar por cuarta vez la Copa del Mundo, para igualar a Italia y Alemania como las segundas máximas ganadoras.

En este escenario, el sorteo del Mundial ubicó a Argentina en el grupo J, junto con Argelia, Austria y Jordania. De manera paralela, España quedó en el grupo H, junto con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Con esta composición, la Scaloneta y la Furia Roja quedaron peligrosamente cerca de enfrentarse en unos hipotéticos 16vos de final, algo que, de golpe, empieza a establecer más dudas sobre la Finalissima que deben disputar ambos equipos.

Las dudas sobre la Finalissima

Hasta ahora, la Finalissima entre Argentina y España, los campeones de América y de Europa, aún no tiene fecha determinada. En la previa del sorteo, Nery Pumpido, Director de Desarrollo y Secretario Adjunto de Fútbol de la Conmebol, admitió que hay negociaciones “encaminadas” con la Uefa para que se juegue “en marzo en Qatar”.

Sin embargo, la posibilidad latente de que ambos seleccionados se crucen rápido en el Mundial hace que la copa sea más incómoda que antes y no sólo por cuestiones de calendario.

Es verdad que si Argentina y España terminan uno primero y el otro segundo en su grupo, sea cual sea la combinación, se cruzarán en la segunda fase de la Copa del Mundo. Ante ese panorama, difícilmente Lionel Scaloni y Luis De La Fuente quieran jugar un partido tan importante apenas pocos meses antes de la cita ecuménica.