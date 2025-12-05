La Capital | Ovación | Lionel Scaloni

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, igual remarcó que “a los partidos hay que jugarlos” y recordó el reciente antecedente con Arabia Saudita.

5 de diciembre 2025 · 21:19hs
Ese objeto del deseo para Lionel Scaloni. En el Mundial 2026 buscará revalidad la corona.

AP

Ese objeto del deseo para Lionel Scaloni. En el Mundial 2026 buscará revalidad la corona.

Todas fueron buenas sensaciones en la delegación argentina después del sorteo. En esa dirección se manifestó el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, quien se refirió a los rivales en la fase de grupos del Mundial 2026, que serán Argelia, Austria y Jordania, y reconoció que “en principio tenemos que estar satisfechos”.

De todas maneras, aclaró que “los partidos hay que jugarlos” y recordó la derrota en el debut del Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita por 2-1.

Scaloni, que protagonizó un emotivo momento al entregar la Copa del Mundo antes de que comience el sorteo, reconoció dicha situación como muy emotiva: “Tenerla en la mano es algo único”.

Al ser consultado por los rivales en la fase de grupos, el oriundo de Pujato analizó: “Son rivales con los que creemos que podemos hacer nuestro juego, pero los partidos hay que jugarlos. En principio tenemos que estar satisfechos por el grupo”.

Y agregó: “Conozco a los rivales. Austria y Argelia son rivales duros. No conocemos tanto a Jordania, pero ya tenemos la experiencia de Arabia”.

Lionel Scaloni y la posibilidad de enfrentar a España

Asimismo, se animó a opinar sobre la posibilidad de jugar frente a España o Uruguay en los 16avos de final, en lo que podría ser un cruce durísimo: “No está tan bueno, pero toque quien toque, tenemos que tratar de hacer lo mejor. La responsabilidad está siempre”. A su vez, dijo sobre las sedes donde jugarán que “San Francisco y Kansas son lugares de mucho calor”.

>>Leer más: Las dos ciudades estadounidenses donde Argentina jugará la fase de grupos del Mundial 2026

Vale remarcar que la selección argentina, que evitó a las grandes potencias por ser cabeza de serie gracias a estar en el bombo 1, buscará revalidar lo hecho hace casi tres años en Qatar y así levantar por cuarta vez la Copa del Mundo, para igualar a Italia y Alemania como las segundas máximas ganadoras.

En este escenario, el sorteo del Mundial ubicó a Argentina en el grupo J, junto con Argelia, Austria y Jordania. De manera paralela, España quedó en el grupo H, junto con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Con esta composición, la Scaloneta y la Furia Roja quedaron peligrosamente cerca de enfrentarse en unos hipotéticos 16vos de final, algo que, de golpe, empieza a establecer más dudas sobre la Finalissima que deben disputar ambos equipos.

Las dudas sobre la Finalissima

Hasta ahora, la Finalissima entre Argentina y España, los campeones de América y de Europa, aún no tiene fecha determinada. En la previa del sorteo, Nery Pumpido, Director de Desarrollo y Secretario Adjunto de Fútbol de la Conmebol, admitió que hay negociaciones “encaminadas” con la Uefa para que se juegue “en marzo en Qatar”.

Sin embargo, la posibilidad latente de que ambos seleccionados se crucen rápido en el Mundial hace que la copa sea más incómoda que antes y no sólo por cuestiones de calendario.

Es verdad que si Argentina y España terminan uno primero y el otro segundo en su grupo, sea cual sea la combinación, se cruzarán en la segunda fase de la Copa del Mundo. Ante ese panorama, difícilmente Lionel Scaloni y Luis De La Fuente quieran jugar un partido tan importante apenas pocos meses antes de la cita ecuménica.

Noticias relacionadas
Lionel Scaloni contó que aún no tiene noticias sobre la fecha en que se disputará la Finalissima con España.

Lionel Scaloni: "No tengo dudas de que Messi tomará la mejor decisión de cara al Mundial"

Argentina estará en el Bombo 1 para el sorteo del Mundial 2026, que comenzará a las 14 y será transmitido a todo el planeta. 

Mundial 2026: hoy se sortean los grupos y Argentina conocerá a sus rivales

Sebastián Beccacece, presente en el sorteo del Mundial 2026 y toda la fe en Ecuador. Un DT de Argentina para el mundo.

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Luciano Ambrogi y su equipo. Una de las figuras de mayor proyección del tenis local, en el Interclubes del Rosario Rowing Club.

Interclubes de tenis en el Rosario Rowing Club: un éxito que llega a las finales

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Lo último

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar"

El artista fue reconocido por su aporte a la cultura y compartió el título con quienes lo forjaron en sus inicios en la música
Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Newells: dos listas oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Newell's: dos listas oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Ovación
Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

Interclubes de tenis en el Rosario Rowing Club: un éxito que llega a las finales

Interclubes de tenis en el Rosario Rowing Club: un éxito que llega a las finales

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar"

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 
LA CIUDAD

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
Ovación

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley
Información General

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Información General

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc
Ovación

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc