Central y Holan avanzaron hacia la renovación del contrato del entrenador

El actual técnico canalla se juntó con Belloso para avanzar sobre su nuevo vínculo, pero no sin antes acordar los términos del armado del nuevo plantel

Por Elbio Evangeliste

4 de diciembre 2025 · 13:37hs
Holan

Holan, en foco. El técnico tiene el camino bastante allanado para firmar un nuevo contrato con Central.

La renovación de contrato de Ariel Holan parece estar cada vez más cercana. Siempre se especuló con la posibilidad de que el entrenador continúe al frente del primer equipo de Central, pero en estos últimos días se dio un paso adelante y con mucha firmeza.

Se sabe que en toda negociación debe haber puntos de concordancia entre las partes. Por eso las charlas permanentes entre la dirigencia y el actual técnico canalla.

Pero hubo una reunión clave. Fue este miércoles, después del entrenamiento, en la que el entrenador y el presidente Gonzalo Belloso se sentaron para intentar avanzar en la renovación del contrato, pero no sin antes ponerse de acuerdo en algunos otros temas, también referidos a la conformación del nuevo plantel, como por ejemplo las renovaciones de los contratos y la cantidad de refuerzos por los que se irá a la búsqueda.

Es más, uno de los temas que se habló es de la posibilidad de realizar algún cambio en el cuerpo técnico. No se conoció exactamente de qué se trata la idea, pero sí que podría haber alguna variación en el grupo de trabajo del técnico.

Una clara intención de Holan

Hasta aquí lo que se sabía era que había una clara intención por parte de Holan de continuar en Central, y que de parte del club había mucho conformismo con lo hecho por el actual cuerpo técnico.

De hecho, Central fue protagonista en los dos torneos. Fue el equipo que más puntos sumó en la acumulada, lo que le valió que la Liga Profesional le entregara el trofeo de campeón de Liga 2025. Clasificó a las instancias finales tanto en el torneo Apertura como en el Clausura, pero también fue clave el haber sacado pasaje directo a la fase de grupo de la próxima edición de la Copa Libertadores.

La plana mayor de la dirigencia de Central se sentó a dialogar con Ariel Holan. Hubo entendimiento en casi todo.

Con todo ese currículum bajo el brazo, Holan se sentó a dialogar con Belloso, quien, además de los esos números que sin dudas son un respaldo para el entrenador, necesitaba ponerse de acuerdo en otras tantas cuestiones que hacen a la conformación del nuevo plantel.

Nombres a partir de 2026

Por ejemplo, de lo que se habló fue de qué hacer con aquellos futbolistas a los que se les vence el contrato el próximo 31 de diciembre. Allí el técnico dio su parecer respecto a quién pretende que continúen y a quiénes no tendrá en cuenta de aquí en más.

No trascendió cuáles son los nombres con los que el entrenador pretende contar. De todas formas, de ahora en más lo que se abre es una instancia de negociación entre el club y los futbolistas en cuestión.

Se recuerda que esos jugadores que a fin de año se quedan sin contrato son Jorge Broun, Enzo Giménez, Carlos Quintana, Ignacio Malcorra, Juan Manuel Elordi y Santiago López. Los que más chance de seguir son los cuatro primeros, aunque Quintana está lesionado y el paraguayo Giménez tiene opción de compra por la mitad del pase.

Holan planteó la necesidad de contar con determinados futbolistas y por supuesto también ya entregó los nombres de aquellos jugadores que no serán tenidos en cuenta. Algunos de ellos pueden estar en el grupo de los futbolistas a los que se les termina el contrato y otros, quizá, con contrato vigente, a los que se les deberá buscar otro club.

También de refuerzos

Por supuesto, la charla giró también en torno a los refuerzos y lo que se sabe es que todavía no hablaron de nombres concretos, sino de la cantidad, pero sobre todo de las posiciones en la que el técnico pretende sumar gente.

Holan2SSM
Holan logró que Central clasificara directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Seguramente Holan querrá que algunos de esos posibles refuerzos sean de mitad de cancha hacia arriba, con la intención clara de rodear de la mejor manera a Ángel Di María. De todas formas, todo quedará sujeto a la disponibilidad económica del club y también de las ventas que se puedan dar. Es que en caso de que se vayan algunos jugadores, obviamente se los intentará reemplazar.

Posible cambio en el cuerpo técnico

Se habló también de la posibilidad de un cambio en el cuerpo técnico. Se sabe que Holan tiene muchos colaboradores, algunos de los cuales trabajan exclusivamente para él desde Buenos Aires, pero la modificación sería directamente en su grupo de trabajo más cercano.

La aclaración y el acuerdo sobre todos estos puntos indica algunas cuestiones. Por ejemplo, el pensamiento claro respecto qué tipo de plantel se pretende conformar para la próxima temporada, pero fundamentalmente el gran avance que se dio pensando en la continuidad del entrenador. Después de esta reunión entre el técnico y la dirigencia, todo va camino a un 2026 con el Profesor Holan al mando del equipo.

