La Capital | La Ciudad | clubes

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Este martes habrá una reunión en el Concejo Municipal para acordar protocolos sobre seguridad en el uso recreativo del río Paraná

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

18 de noviembre 2025 · 06:20hs
Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

A poco más de un mes del comienzo del verano, funcionarios de Prefectura, provincia y municipio, se reunirán con los referentes de clubes náuticos, guarderías y otras instituciones con el objetivo de acordar protocolos para garantizar el uso seguro del Paraná. Entre otras propuestas, se analizará la posibilidad de realizar test de alcoholemia antes de salir o al volver del río, controles que tanto desde la Unión de Clubes de la Costa como desde la Cámara Náutica consideran necesarios. Es más, hasta plantean la posibilidad de establecer cero tolerancia al consumo de alcohol.

El encuentro se realizará este martes, a las 11, en el Concejo Municipal. La convocatoria la impulsó la concejala del radicalismo Anahí Schibelbein con la intención de consolidar estrategias para ordenar el uso y disfrute del Paraná. En eso, uno de los puntos prioritarios será la posibilidad de que el municipio realice controles de alcohol a los navegantes antes de salir o al regresar del río.

"Los controles de alcoholemia son necesarios, se tendrían que hacer, de eso estoy seguro", apuntó Leopoldo Pinchetti, presidente de la Unión de Clubes de la Costa, una institución creada hace 28 años que representa a las instituciones que tienen terrenos sobre la ribera, desde Regatas, de la localidad de San Nicolás, hasta Náutico de Villa Constitución, además de la zona de la reserva de Granadero Baigorria, el Náutico de la ciudad de Paraná y el Yacht Club de la ciudad de Santa Fe. Aunque el grueso de sus afiliados lo conforman unas 25 entidades de la ciudad de Rosario.

Para explicar su postura, Pinchetti recordó la suerte vivida por una familia que navegaba en la zona de la desembocadura del arroyo Ludueña cuando fue embestida por otra embarcación, conducida por una persona alcoholizada (según datos de fiscalía, los test arrojaron que tenía 1,3 gramo de alcohol por litro de sangre). "Prefectura realiza alcoholemias en el río, pero está muy limitada por falta de medios, así que la posibilidad de realizaros en tierra es interesante", apuntó.

Aún así, consideró, será necesario ajustar la forma de realizar estos controles, ya que, sostuvo, "en horas pico es mucha la gente que sale en lancha de clubes y guarderías y desconocemos si hay capacidad para hacer los operativos".

El referente de la unión de clubes, recordó que todas las instituciones que tienen amarras requieren a sus socios el carné habilitante a la hora de alquilarles un espacio para guardar las embarcaciones. Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos para circular por el río, como el uso de chalecos salvavidas, es potestad de la Prefectura.

>>Leer más: Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Alcohol cero

De acuerdo a la disposición de Prefectura Naval (la N° 9 de 2011), los conductores de embarcaciones tienen prohibido consumir alcohol. De todas formas, se admite un límite de hasta 500 miligramos por litro de sangre para quienes estén al frente de embarcaciones a motor y de 200 miligramos para manejar vehículos acuáticos como moto o similares. La norma establece también que todos los conductores de embarcaciones deportivas deben someterse a las pruebas destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica.

Para Dana Kleier, referente de la Cámara Náutica Región Rosario, el organismo nacional tiene potestad para modificar esos límites. "Lo lógico sería establecer el alcohol cero, como existe actualmente para la conducción de vehículos", señaló y apuntó que Prefectura Rosario tiene potestad para modificar la norma. "Existen antecedentes en este sentido, como por ejemplo el uso de chalecos salvavidas en embarcaciones a remo que es una obligación que no todas las jurisdicciones tienen", explicó.

La cámara náutica se formó en el 99 y agrupa a guarderías y a prestadores privados venta de embarcaciones y de productos y servicios para estos vehículos. La entidad forma también parte del Consejo Consultivo del Río desde donde hace tiempo se vienen reclamando herramientas para mejorar la convivencia y la seguridad en el Paraná.

"Creo que los test de alcoholemia en guarderías y clubes pueden ser disuasivos, para que la gente tome conciencia. Una vez que se empiece a correr de boca en boca que existen los controles, la gente empezará a tomar recaudos para no beber o establecer un conductor designado, como se hace con los automóviles", sostuvo y destacó que actualmente la fiscalización es escasa.

"La Prefectura no tiene recursos económicos ni personal para realizarlos", señaló y apunto que el problema no es exclusivo de la ciudad de Rosario, sino también de los municipios como San Lorenzo o Granadero Baigorria, donde muchos rosarinos tienen guardadas sus embarcaciones.

Un río en crecimiento

Tanto Pinchetti como Kleier coinciden en relacionar estos problemas con el crecimiento del uso recreativo del río. "Hay mucha gente nueva que se vuelca a navegar y no tiene cultura de río", apuntó el referente de los clubes ribereños. Para la presidenta de la cámara que agrupa a las guarderías, "lo que se ve en el Paraná es lo mismo que pasa en la calle cuando se incrementa el tránsito", ejemplificó.

>>Leer más: Río Paraná: arranca la nueva temporada y creció el parque náutico

Lo cierto es que la cantidad de yates, veleros, motos de agua y otras embarcaciones que cruzan el Paraná con destino a las islas del delta creció en forma exponencial en los últimos diez años. De acuerdo a los registros de Prefectura, correspondientes al verano pasado, en Rosario hay registradas más de 25 mil embarcaciones. Lo que pone a su parque náutico como segundo del país, apenas detrás de San Fernando (Buenos Aires) y adelante del de Santa Fe, que es el tercero.

Mejorar la fiscalización de todo ese universo, es también una forma de hacer más amable la convivencia en el agua.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: vuelve el calor en un martes despejado

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

La profilaxis PrEP se utiliza en VIH como parte de la estrategia de prevención combinada

Organizaciones advierten sobre el recorte en VIH: menos tratamientos, PrEP y preservativos

El secretario general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Rodrigo Alonso, afirmó que la compensación “solo cubre el desfase entre julio y octubre”.

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

La cooperativa de Villa Gobernador Gálvez advierte que cortará la luz en barrios populares y el gobierno le pide “regularizar su situación”

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

Ver comentarios

Las más leídas

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Lo último

Llega la 3º edición del festival En Obra, para construir el primer teatro de Echesortu

Llega la 3º edición del festival En Obra, para construir el primer teatro de Echesortu

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Este martes habrá una reunión en el Concejo Municipal para acordar protocolos sobre seguridad en el uso recreativo del río Paraná

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

Fentanilo: asistirán familiares de víctimas en historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: asistirán familiares de víctimas en historias clínicas

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino
La Ciudad

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Máxima alerta en el Heca: operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero
Policiales

Máxima alerta en el Heca: operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos celebraron
La Ciudad

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos celebraron

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ovación
Bernardi está a disposición de Newells y ninguna agrupación política lo descartó

Por Rodolfo Parody
Ovación

Bernardi está a disposición de Newell's y ninguna agrupación política lo descartó

Bernardi está a disposición de Newells y ninguna agrupación política lo descartó

Bernardi está a disposición de Newell's y ninguna agrupación política lo descartó

Ignacio Dogliani: Habíamos hecho un buen trabajo, pero había que coronarlo

Ignacio Dogliani: "Habíamos hecho un buen trabajo, pero había que coronarlo"

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Policiales
Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

La Ciudad
Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Fentanilo: asistirán familiares de víctimas en historias clínicas

Fentanilo: asistirán familiares de víctimas en historias clínicas

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos celebraron

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos celebraron

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina
Ovación

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris
Policiales

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento
La Ciudad

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?
Informaicón General

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
La Ciudad

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos
La Ciudad

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta
El Mundo

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
POLICIALES

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba
La Región

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste
POLICIALES

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada
La Ciudad

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de banda narco trasnacional

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados