Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

El gobierno de Santa Fe relanzó la aplicación a partir de un nuevo acuerdo con comercios de Rosario y la región antes de las fiestas de fin de año

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia anunciaron este martes cambios importantes en Billetera Santa Fe . Si bien la aplicación nunca dejó de funcionar, lo cierto es que tuvo su boom en los inicios y luego su uso quedó más acotado. Ahora, los funcionarios anunciaron una vuelta con mayores reintegros en supermercados de Rosario y otras localidades del sur del mapa.

El nuevo acuerdo establece un tope de devolución mensual de 10.000 pesos en comercios de la ciudad . El monto máximo por persona puede duplicarse cuando las compras se realizan con tarjetas de crédito del Banco Santa Fe , de modo que se pueden recuperar hasta $ 20.000 con ese método de pago.

El secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio , remarcó que el costo del reintegro se divide en partes iguales entre los negocios y la entidad financiera. Dado que muchas personas dejaron de usar la plataforma y recurrieron a otras, aclaró que no hay ningún requisito adicional para acceder a los nuevos beneficios: "Simplemente, hay que volver a instalar la aplicación en el teléfono" .

La plataforma de Pluspagos devuelve hasta 10.000 pesos mensuales de las compras con código QR en locales de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región (Casar). De momento, la promoción no incluye a las cadenas nacionales que operan en en la ciudad.

Cualquier pago con tarjeta de débito o dinero en la cuenta de la aplicación permite acceder al reintegro del 20 por ciento. Si se utiliza la tarjeta de crédito del Banco Santa Fe, el monto se duplica y el límite máximo asciende a $ 20.000.

Rezzoaglio sostuvo que la nueva versión de la plataforma "es muy versátil". Entre otras novedades indicó que la empresa paga intereses por la plata depositada, al igual que otras entidades financieras que ofrecen este tipo de servicios para teléfonos celulares.

"Con la territorialidad y conocimiento que tiene la gente, Billetera Santa Fe no podía perder la posibilidad de acceder a un mundo cada vez más grande", señaló el funcionario. Así adelantó que hay chances de cerrar el mismo acuerdo en la capital provincial. Mientras tanto, en Rosario ya se pueden hacer compras con el beneficio ampliado.

¿Cómo reinstalar Billetera Santa Fe?

Quienes ya usaron la aplicación en alguna oportunidad deben volver a instalarla en su celular. Luego de la descarga, hay que ingresar con el número de documento y la contraseña. Después de esta acción es necesario generar una nueva clave para acceder al servicio.

Una vez que la aplicación está habilitada, se pueden hacer compras con tarjetas de débito y crédito de distintas entidades financieras. Además, es posible utilizar el dinero de cuenta remunerada, que genera intereses diarios.

Antes del relanzamiento, Billetera Santa Fe sólo ofrecía un reintegro mensual máximo de 4.000 pesos y el doble de este monto para compras con tarjetas de crédito del agente financiero de la provincia. En vísperas de las fiestas de fin de año, el gobierno decidió impulsar una actualización del servicio sin subsidios y elevar a $ 10.000 el tope de devolución en 51 locales pertenecientes a Casar en Rosario y la región.