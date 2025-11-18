Un árbitro amenazó a un director técnico después de un partido: "Te voy a romper todo"

Fue después de un partido en el que el entrenador se sintió perjudicado por los fallos del juez y se lo recriminó al juez

Terminó la fase de grupos del torneo Clausura y ya se sabe cómo serán los cruces de octavos de final de los playoffs que definirán al campeón. La última fecha tuvo polémicas en casi todos los partidos y momentos de mucha tensión, como la discusión entre un árbitro y un director técnico en la cancha de Barracas Central.

Al final del partido entre el equipo local y Huracán, que terminó 1 a 1 con goles de Emmanuel Ojeda para el Globo y Rodrigo Insúa para Barracas, hubo un tenso cruce entre el entrenador del equipo de Parque Patricios y el árbitro del partido.

El resultado le dio a Barracas el pasaje a los playoffs, en los que se enfrentará en octavos a Deportivo Riestra y, en cambio, dejó a Huracán afuera de esa instancia. En el torneo Apertura, en el primer semestre del año, el Globo había sido finalista, instancia en la que finalmente perdió contra Platense en Santiago del Estero.

Una vez que el partido había concluido, Frank Kudelka y Andrés Gariano discutieron fuerte dentro de la cancha, rodeados de jugadores de ambos equipos. Y en un ambiente muy caldeado, cruzaron frases fuertes. "Hoy te metista con mi familia", le reprochó Kudelka en un momento. Y el árbitro respondió con una frase tremenda. "Vamos a hablar y te voy a romper todo", lo amenazó.

Un final escandaloso

Luego del escandaloso final, algunos jugadores del Globo también se expresaron contra el arbitraje, pero advirtieron que tienen temor de hablar mal de Gariano, ya que pueden ser perjudicados en el futuro.

Todavía no se dieron a conocer los árbitros de los partidos por los octavos de final, razón por la que se desconoce si Gariano será asignado a algún encuentro o si, por el contrario, será sancionado por su reacción contra Kudelka.

Uno de los futbolistas que se expresó tras este incidente fue Nehuén Paz. "Saben cómo funciona esto", les dijo a los periodistas. Y añadió: "A veces hay cosas que prefiero no decir porque cuido al club que defiendo hoy. A veces no hace falta hablar ni decir nada".

Más voces del Globo

Otro que habló fue el ex-Newell's Matko Miljevic, aunque por otro motivo. En un momento el jugador abrazó al árbitro calurosamente y a raíz de ese gesto fue duramente criticado en las redes sociales: "Si decía algo me echaba, traté de decirle lo que le tenía que decir. Me tapé la boca para que no lo escuche nadie, solo las dos personas que estaban al lado", explicó.

Sin embargo, horas después decidió expresarse en una historia de Instagram: "Contra todos no se puede, así pierde el fútbol. Orgulloso de mis compañeros".

Tomás Guidara también se sumó a lo expresado por sus compañeros: "Es difícil hablar, te tenés que callar. Me gustaría hablar de fútbol, pero de lo único que puedo hablar es de lo que pasó en la cancha, pero si lo hacés, te perjudica".

"Era la única forma que tenían de llevarse este resultado. Te quedás ahí, no te llevas nada. Si te queda haber dejado todo, pero el fútbol es más allá de eso. Lo que pasó en la cancha no es fútbol", agregó.

Eric Ramírez dio un mensaje parecido: "Del arbitraje no hablamos entre nosotros porque está todo a la vista. Nos dolió mucho no poder clasificar a los octavos de final".