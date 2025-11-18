Día y hora confirmada: la Maratón Nocturna Granadero Baigorria se correrá este sábado Reprogramada por cuestiones climáticas, la competencia se realizará el 22 de noviembre desde las 20.30 18 de noviembre 2025 · 17:30hs

Quienes aún no retiraron sus kits para la competencia, podrán hacerlo el sábado a las 17.30.

La Maratón Nocturna Granadero Baigorria que debía desarrollarse en la noche del sábado 15 y que fue suspendida a causa del alerta meteorológica, fue reprogramada para el próximo sábado 22 de noviembre desde las 20.30. La competencia iluminará las calles de la ciudad y las autoridades destacaron que "será una gran fiesta del deporte".

Desde la secretaría de Deporte y Cultura de Granadero Baigorria confirmaron el horario de las actividades para que todos los participantes puedan prepararse con tiempo: A las 20 comenzará de la entrada en calor oficial; a las 20.20 iniciará la caminata inclusiva y a partir de las 20.30 será la largada oficial de la Maratón.

Entrega de Kits de último momento Aquellos corredores que por algún motivo no pudieron retirar su kit en la previa de la fecha original, tendrán una última oportunidad. Dicha entrega se hará solamente el mismo sábado 22 de noviembre, de 17.30 a 19.30, en el Patio de Comidas del Shopping Paseo del Bosque.

Es fundamental ser puntual, ya que la organización no realizará entregas después de ese horario.

