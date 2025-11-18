La Capital | La Región | Día

Día y hora confirmada: la Maratón Nocturna Granadero Baigorria se correrá este sábado

Reprogramada por cuestiones climáticas, la competencia se realizará el 22 de noviembre desde las 20.30

18 de noviembre 2025 · 17:30hs
Quienes aún no retiraron sus kits para la competencia

Quienes aún no retiraron sus kits para la competencia, podrán hacerlo el sábado a las 17.30.

La Maratón Nocturna Granadero Baigorria que debía desarrollarse en la noche del sábado 15 y que fue suspendida a causa del alerta meteorológica, fue reprogramada para el próximo sábado 22 de noviembre desde las 20.30. La competencia iluminará las calles de la ciudad y las autoridades destacaron que "será una gran fiesta del deporte".

Desde la secretaría de Deporte y Cultura de Granadero Baigorria confirmaron el horario de las actividades para que todos los participantes puedan prepararse con tiempo: A las 20 comenzará de la entrada en calor oficial; a las 20.20 iniciará la caminata inclusiva y a partir de las 20.30 será la largada oficial de la Maratón.

Entrega de Kits de último momento

Aquellos corredores que por algún motivo no pudieron retirar su kit en la previa de la fecha original, tendrán una última oportunidad. Dicha entrega se hará solamente el mismo sábado 22 de noviembre, de 17.30 a 19.30, en el Patio de Comidas del Shopping Paseo del Bosque.

Es fundamental ser puntual, ya que la organización no realizará entregas después de ese horario.

La Fiscalía de San Jorge. Un funcionario es investigado por inventar una denuncia por robo de neumáticos. 

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos

La segunda etapa del proyecto contará con otros 19,5 millones de pesos del POU, y la tercera completará la intervención total del inmueble, con el reacondicionamiento del suelo y las cuatro habitaciones restantes, ya que en esta fase se concluyeron dos habitaciones, baño y cocina.

Recuperan y ponen en valor la estación de ferrocarril de Cañada del Ucle con una inversión millonaria

Seguridad Vial advirtió que conducir con una licencia falsificada es un delito penal.

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha

La interpretación de la tradicional Misa Criolla a cargo de la "Confluencia Coral Ariel Ramírez", dirigida por Cristián Caselli.

"Desbloqueá Timbúes": Presentaron la grilla completa de la Fiesta Misa Criolla 2025

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Liga Profesional: el impensado árbitro para el choque entre Deportivo Riestra y Barracas Central

Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newells lo abraza

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

El hábito de fumar es el principal responsable. Se registran unos 1000 casos nuevos por año en la provincia. Por qué es alta la mortalidad

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newells lo abraza

Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: Somos rehenes

