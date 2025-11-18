Arca estableció modificaciones para el régimen de pago con débito automático de monotributistas y autónomos

El organismo ajustó el débito automático y aplicó bajas tras rechazos consecutivos. La medida impacta en autónomos, monotributistas y personal doméstico

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( Arca ) modificó el régimen de pago por débito automático para autónomos, monotributistas y empleados de casas particulares. La Resolución 5790/2025 se publicó en el Boletín Oficial y entró en vigencia desde este martes.

El organismo registró un crecimiento sostenido de rechazos en los débitos automáticos por cuentas inactivas, cerradas, sin fondos o con instrucciones de no pagar. Cada rechazo genera costos operativos y motivó la revisión del sistema .

La aplicación rige de inmediato para los nuevos rechazos que se registren.

Cómo funcionará la notificación de rechazo de pagos con débito automático

La nueva resolución establece que, después de tres rechazos consecutivos, Arca enviará una notificación al domicilio fiscal electrónico del contribuyente. El organismo solicitará que regularice el motivo de la negativa.

En caso de que el débito vuelva a fallar y se produzca un cuarto rechazo, la agencia dará de baja la adhesión al débito automático.

Frente a ello, la normativa determina que quienes quieran restablecer el pago por débito automático deberán presentar una nueva adhesión a través de los canales habilitados por el banco. Cuando esa gestión se concrete antes del día 20 de cada mes, el débito comenzará a aplicarse al mes siguiente.

El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes quedó alcanzado por las mismas condiciones. Arca enviará cada aviso de rechazo y suspensión de manera electrónica. En los casos sin Domicilio Fiscal Electrónico constituido, la notificación llegará por otros canales.