Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newell's lo abraza

El club del Parque comunicó este martes el fallecimiento de la madre del actual entrenador de la primera división.

18 de noviembre 2025 · 17:40hs
Lucas Bernardi tomó a la primera de Newells en las últimas tres fechas.

Lucas Bernardi tomó a la primera de Newell's en las últimas tres fechas.

Una triste noticia en el mundo Newell's. Este martes el club del Parque comunicó el fallecimiento de la madre de Lucas Bernardi, símbolo leproso y actual técnico momentáneo del primer equipo. Un golpe muy duro para el joven entrenador que le dio una enorme mano a la institución para que siga en primera división.

"El Club Atlético Newell’s Old Boys lamenta profundamente el fallecimiento de Liliana Patricelli, madre de Lucas Bernardi. Acompañamos a Lucas y a toda su familia en este doloroso momento. Enviamos nuestras más sentidas condolencias y el abrazo de todo el pueblo leproso", destacó el club rojinegro.

Bernardi ayudó a Newell's en el peor momento

Bernardi, que estaba a cargo de la reserva, aceptó tomar la posta de Cristian Fabbiani en el primer equipo y dirigió los últimos tres partidos del torneo Clausura, donde había un riesgo real de descenso por la pésima posición en la tabla acumulada.

Con Lucas al frente el rojinegro sacó tres puntos de oro ante Huracán donde la Lepra logró mantener la categoría, y hubo dos derrotas en el Coloso frente a Unión y Racing.

La gloria como jugador leproso

Bernardi es uno de los máximos referentes de las últimas décadas en Newell's. Como jugador volvió a darle una mano al club en una situación muy complicada tras la salida de Eduardo López y luego fue el capitán del equipazo del Tata Martino en 2013.

Además, fue entrenador del primer equipo y director deportivo de la entidad. Ahora estaba al mando de la reserva y asumió un interinato de mucho riesgo, donde cumplió el objetivo de la permanencia.

En la última fecha ante Racing el domingo la gente le reconoció el compromiso con el club y la gran mano que dio para evitar la pérdida de la categoría.

Ahora atraviesa un durísimo momento personal y tiene todo el apoyo del mundo Newell's.

