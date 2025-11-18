La Capital | La Ciudad | multas

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Prefectura y el municipio realizarán controles de alcoholemia y narcolemia desde este sábado en guarderías y clubes de la costa

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

18 de noviembre 2025 · 16:39hs
Las multas por navegar bajo los efectos del alcohol pueden llegar a los 4 millones de pesos.

Las multas por navegar bajo los efectos del alcohol pueden llegar a los 4 millones de pesos.

Desde el próximo sábado, agentes de Prefectura Nacional y de la Secretaría de Control y Convivencia del municipio empezarán a realizar controles de alcoholemia y narcolemia a los conductores de embarcaciones. Los operativos de fiscalización se realizarán en forma aleatoria en los mismos muelles de guarderías y clubes náuticos. Quienes no logren pasar las pruebas tendrán multas que van desde 22 mil hasta los 4,4 millones de pesos, de acuerdo al grado de consumo alcohólico.

La realización de controles de consumo de alcohol y drogas fue acordada este martes entre funcionarios de Prefectura y del municipio, quienes participaron de una reunión junto a referentes de Defensa Civil de la provincia, el Enapro y autoridades de asociaciones que representan a guarderías y clubes de la costa.

El encuentro se desarrolló en el Concejo Municipal, impulsada por la concejala del radicalismo Anahí Schibelbein con el objetivo de hacer más seguro el disfrute del río, frente a la llegada de la temporada de verano.

Así, desde el próximo sábado, y durante todo el fin de semana largo, agentes de Prefectura e inspectores municipales se instalarán en los muelles de las guarderías y clubes náuticos de la ciudad. El operativo se realizará en forma aleatoria, abarcando distintos espacios y franjas horarias.

Los navegantes deberán someterse a dos tipos de pruebas, con alómetros —instrumentos que permiten detectar el consumo de alcohol a través del aliento— y en caso de que el testeo sea positivo se utilizarán alcoholímetros para determinar la cantidad de alcohol consumido.

La fiscalización incluirá también la posibilidad de realizar test de narcolemia, para determinar el consumo de sustancias ilegales.

Operativos conjuntos

La potestad para fiscalizar lo que sucede en el río es de Prefectura Nacional. Pero el organismo carece de alcoholímetros homologados. Por eso, para los controles de este verano, la fuerza de seguridad pondrá el personal y diseñará el operativo de fiscalización.

En tanto, la Municipalidad también aportará inspectores y dispondrá de los alómetros, alcoholímetros y aparatos para realizar narcotest.

Los operativos estarán acompañados de una fuerte campaña de difusión sobre la prohibición de tomar alcohol cuando se conduce una embarcación. “El trabajo de control tiene que ser siempre preventivo y de concientización. Y después, con respecto al nivel de consumo, mensaje tiene que ser claro: y es que no se debe tomar cuando uno se va a embarcar en el río", apuntó el secretario de Control y Convivencia del municipio, Diego Herrera.

El funcionario comparó la situación del río con las calles de la ciudad. "En Rosario, con el correr de los años, ha ido bajando notablemente el índice positividad a partir un mayor nivel de controles y del trabajo de concientización que logramos. Creo que ese es el camino también en el río”, destacó.

Referentes del sector náutico apoyaron la medida, considerada como necesaria después del siniestro vivido a principios de octubre por una familia que navegaba en la zona de la desembocadura del arroyo Ludueña cuando fue embestida por otra embarcación, conducida por una persona alcoholizada (según datos de fiscalía, los test arrojaron que tenía 1,3 gramo de alcohol por litro de sangre).

El precio de la infracción

"No perseguimos un fin recaudatorio, sino que buscamos cuidar a las personas que usan el río", señaló Javier Giannattasio, responsable de la Prefectura Zona Bajo Paraná.

Aún así, no pasar los controles de alcohol en forma satisfactoria genera fuertes multas y sanciones que pueden llegar al retiro del carné habilitante.

Los precios de las multas se fijan en unidades fijas de medidas (actualmente una unidad de medida equivale a 221 pesos) y las infracciones por consumo de alcohol tienen penas que van de las 100 a las 20 mil unidades; lo que traducido a efectivo son entre $ 22.100 a $ 4.420.000.

De acuerdo a la gravedad de la falta, puede incluirse como sanción el retiro del carné habilitante, tanto en forma temporal como definitiva.

La disposición de Prefectura Naval (la N° 3 de 2011), establece que los conductores de embarcaciones tienen prohibido consumir alcohol. De todas formas, se admite un límite de hasta 500 miligramos por litro de sangre para quienes estén al frente de embarcaciones a motor y de 200 miligramos para manejar vehículos acuáticos como moto o similares.

La norma obliga también a todos los conductores de embarcaciones deportivas a someterse a las pruebas destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica y considera que la negativa a realizar la prueba constituye en sí una falta, además de configurarse la presunción de haber infringido la prohibición del consumo de alcohol.

Noticias relacionadas
Los alimentos comestibles signficaron unos 88 mil pesos del total de la canasta

Una familia de Rosario necesitó en octubre más de 1.8 millones de pesos para cubrir los gastos básicos

Plantas medicinales en Rosario: las claves del trabajo científico que impulsa la UNR con su Farmacia viva

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" que impulsa la UNR

La comida es una de las grandes protagonistas de Colectividades.

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas

Vuelven los reintegros con Billetera Santa Fe para las compras en supemercados.

Volvió Billetera Santa Fe: qué es, cómo funciona y cómo se hace el reintegro

Ver comentarios

Las más leídas

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Lo último

Una familia de Rosario necesitó en octubre más de 1.8 millones de pesos para cubrir los gastos básicos

Una familia de Rosario necesitó en octubre más de 1.8 millones de pesos para cubrir los gastos básicos

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva que impulsa la UNR

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" que impulsa la UNR

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos y medicamentos

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos y medicamentos

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos y medicamentos

Es la segunda maniobra de hurto y robo de medicamentos e insumos que se imputan en el hospital público en menos de dos años

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos y medicamentos
Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva que impulsa la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" que impulsa la UNR

Una familia de Rosario necesitó en octubre más de 1.8 millones de pesos para cubrir los gastos básicos
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó en octubre más de 1.8 millones de pesos para cubrir los gastos básicos

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales ofrecen el reintegro en Rosario
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales ofrecen el reintegro en Rosario

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Ovación
Un árbitro amenazó a un director técnico después de un partido: Te voy a romper todo
OVACIÓN

Un árbitro amenazó a un director técnico después de un partido: "Te voy a romper todo"

Un árbitro amenazó a un director técnico después de un partido: Te voy a romper todo

Un árbitro amenazó a un director técnico después de un partido: "Te voy a romper todo"

Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Roly Santacroce: Ojalá Newells y Rosario Central vengan a Funes

Roly Santacroce: "Ojalá Newell's y Rosario Central vengan a Funes"

Policiales
Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos y medicamentos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos y medicamentos

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

La Ciudad
Una familia de Rosario necesitó en octubre más de 1.8 millones de pesos para cubrir los gastos básicos
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó en octubre más de 1.8 millones de pesos para cubrir los gastos básicos

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva que impulsa la UNR

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" que impulsa la UNR

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas

Volvió Billetera Santa Fe: qué es, cómo funciona y cómo se hace el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué es, cómo funciona y cómo se hace el reintegro

Buscan impugnar la asunción de una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado
Política

Buscan impugnar la asunción de una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
LA CIUDAD

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?
La Ciudad

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Por Gustavo Conti
Ovación

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura
Ovación

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario
Economía

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones
Economía

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa
Política

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija
Policiales

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C
Ovación

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina
Ovación

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris
Policiales

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris