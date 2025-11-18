Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

La situación de emergencia se produjo este martes a la madrugada, casi en la puerta de la Maternidad Martin. No hubo tiempo de traslado a sala de parto.

Maternidad Martn. El nacimiento se produjo dentro de un auto, porque no hubo tiempo llevar a la madre a sala de parto.

Agentes de la Policía de Rosario ayudaron este martes a la madrugada a una mujer que estaba en trabajo de parto y que no alcanzó a llegar a la Maternidad Martin. El bebé nació dentro del auto en el que la mujer era trasladada por un vecino y los uniformados ayudaron a la mamá en todo el proceso hasta que llegó el personal de salud que se hizo cargo de la situación. La situación quedó registrada en video.

Todo sucedió poco antes de las 2.30 de hoy . Fuentes oficiales indicaron que efectivos policiales realizaban un patrullaje por bulevar Avellaneda de sur a norte, y al llegar al cruce con Presidente Perón observaron a un automóvil que atravesó Avellaneda a alta velocidad con las balizas encendidas y con el conductor haciendo sonar la bocina.

Al interpretar que podría tratarse de un pedido de auxilio , los agentes procedieron a acercarse y al ponerse a la par del vehículo, el conductor les manifestó que trasladaba a una mujer en pleno trabajo de parto y que necesitaba ayuda colaboración para llegar a la Maternidad Martin. Junto a la mujer también iba su pareja.

>> Leer más: Policías del Comando Radioeléctrico asistieron a una mujer en trabajo de parto a bordo de colectivo

De esa forma, los policías fueron abriendo camino haciendo sonar las sirenas. Pero al llegar a la Maternidad, la situación se complicó porque el parto se había desencadenado y no hubo tiempo para trasladar a la mujer al interior del centro médico.

policias asisten parto

Fue así que la suboficial Suppo se colocó guantes de látex y ayudó en toda la maniobra para que el nacimiento se produjera de la forma más segura posible. La mujer policía brindó la contención anímica de la mamá, dándole las indicaciones de rigor y aplicando todas las técnicas de primeros auxilios para ese tipo de incidente. Todo parecía ir bien.

Qué sucedió en el momento del parto

Pero al momento de recibir a la bebé, la mujer policía tuvo que enfrentar una situación difícil imprevista, ya que la criatura tenía dos vueltas de cordón umbilical en el cuello. La agente tuvo que girar muy lentamente a la criatura para quitar el cordón umbilical. Luego, la envolvió con una campera y apoyó a la bebé en los brazos de la mamá.

Finalmente, se hizo cargo de la situación Elena Campos y otros profesionales de la Maternidad que procedieron a cortar el cordón umbilical y llevaron a la bebé, que recibió el nombre de María, al interior del nosocomio. La historia tuvo un final feliz, porque la niña y su mamá evolucionan en forma favorable.