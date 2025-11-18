La Capital | La Ciudad | policías

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

La situación de emergencia se produjo este martes a la madrugada, casi en la puerta de la Maternidad Martin. No hubo tiempo de traslado a sala de parto.

18 de noviembre 2025 · 09:51hs
Maternidad Martn. El nacimiento se produjo dentro de un auto

Foto: La Capital / Archivo.

Maternidad Martn. El nacimiento se produjo dentro de un auto, porque no hubo tiempo llevar a la madre a sala de parto.  

Agentes de la Policía de Rosario ayudaron este martes a la madrugada a una mujer que estaba en trabajo de parto y que no alcanzó a llegar a la Maternidad Martin. El bebé nació dentro del auto en el que la mujer era trasladada por un vecino y los uniformados ayudaron a la mamá en todo el proceso hasta que llegó el personal de salud que se hizo cargo de la situación. La situación quedó registrada en video.

Todo sucedió poco antes de las 2.30 de hoy. Fuentes oficiales indicaron que efectivos policiales realizaban un patrullaje por bulevar Avellaneda de sur a norte, y al llegar al cruce con Presidente Perón observaron a un automóvil que atravesó Avellaneda a alta velocidad con las balizas encendidas y con el conductor haciendo sonar la bocina.

Al interpretar que podría tratarse de un pedido de auxilio, los agentes procedieron a acercarse y al ponerse a la par del vehículo, el conductor les manifestó que trasladaba a una mujer en pleno trabajo de parto y que necesitaba ayuda colaboración para llegar a la Maternidad Martin. Junto a la mujer también iba su pareja.

>> Leer más: Policías del Comando Radioeléctrico asistieron a una mujer en trabajo de parto a bordo de colectivo

De esa forma, los policías fueron abriendo camino haciendo sonar las sirenas. Pero al llegar a la Maternidad, la situación se complicó porque el parto se había desencadenado y no hubo tiempo para trasladar a la mujer al interior del centro médico.

policias asisten parto

Fue así que la suboficial Suppo se colocó guantes de látex y ayudó en toda la maniobra para que el nacimiento se produjera de la forma más segura posible. La mujer policía brindó la contención anímica de la mamá, dándole las indicaciones de rigor y aplicando todas las técnicas de primeros auxilios para ese tipo de incidente. Todo parecía ir bien.

Qué sucedió en el momento del parto

Pero al momento de recibir a la bebé, la mujer policía tuvo que enfrentar una situación difícil imprevista, ya que la criatura tenía dos vueltas de cordón umbilical en el cuello. La agente tuvo que girar muy lentamente a la criatura para quitar el cordón umbilical. Luego, la envolvió con una campera y apoyó a la bebé en los brazos de la mamá.

Finalmente, se hizo cargo de la situación Elena Campos y otros profesionales de la Maternidad que procedieron a cortar el cordón umbilical y llevaron a la bebé, que recibió el nombre de María, al interior del nosocomio. La historia tuvo un final feliz, porque la niña y su mamá evolucionan en forma favorable.

Noticias relacionadas
Postales de otros tiempos: la bolsa de Falabella y el semáforo de piso de Córdoba y Corrientes.

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

La feria de librerías de viejo vuelve al ECU.

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Billetera Santa Fe comenzó a funcionar durante la pandemia de coronavirus.

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

Día no laborable: ¿habrá clases este viernes en Rosario?

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?

Ver comentarios

Las más leídas

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Lo último

¿Se puede beneficiar Argentina? Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis por lesión

¿Se puede beneficiar Argentina? Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis por lesión

Somos como sus padres: la peculiar frase de Scott Bessent sobre Argentina

"Somos como sus padres": la peculiar frase de Scott Bessent sobre Argentina

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, confirmó que hay ocho personas demoradas por las tres balaceras del lunes a la tarde.
Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos
Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes
La Ciudad

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
LA CIUDAD

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ovación
¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn
Ovación

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Bernardi está a disposición de Newells y ninguna agrupación política lo descartó

Bernardi está a disposición de Newell's y ninguna agrupación política lo descartó

Policiales
Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos
POLICIALES

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

La Ciudad
Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija
Policiales

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C
Ovación

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina
Ovación

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris
Policiales

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento
La Ciudad

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?
Informaicón General

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
La Ciudad

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos
La Ciudad

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta
El Mundo

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
POLICIALES

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba
La Región

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste
POLICIALES

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada
La Ciudad

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de banda narco trasnacional

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados