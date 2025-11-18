La Capital | Ovación | Central

Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

El juez frente a Estudiantes, por los octavos de final del Clausura, dirigió al equipo canalla una sola vez en el torneo: en la primera fecha, ante Godoy Cruz

18 de noviembre 2025 · 17:38hs
Pablo Dóvalo dirigió una sola vez a Central en lo que va del torneo y fue empate contra Godoy Cruz.

Después de conocido el día y horario para el partido ante Estudiantes por los octavos de final del torneo Clausura, en Central sólo esperaban la confirmación del árbitro y el juez elegido para controlar ese encuentro, en el Gigante de Arroyito, es Pablo Dóvalo.

Dóvalo tiene un solo antecedente con Central en este torneo y fue en la primera fecha del campeonato, contra Godoy Cruz. Ese día el Canalla y el equipo tombino igualaron 1 a 1.

El equipo de Ariel Holan se puso en ventaja a través de un penal que convirtió Ángel Di María, pero Godoy Cruz se lo empató sobre el final.

Dóvalo camina hacia el arco del Tomba, mientras Di María se repara para ejecutar el penal en favor de Central.

Los acompañantes de Pablo Dóvalo

Dóvalo estará acompañado por José Castelli (asistente 1), Agustín Méndez (asistente 2) y Álvaro Carranza (cuarto). En tanto, Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR, mientras que Jorge Broggi será su colaborador en el AVAR.

En su carrera, Dóvalo dirigió en diez oportunidades a Central (ocho por el torneo local y dos por Copa Argentina) con una estadística muy pareja, ya que los canallas ganaron cuatro veces, empataron dos y perdieron las cuatro restantes.

